5 причин перечитать «Евгения Онегина»

За 200 лет, прошедших с его создания, роман не перестал волновать наши сердца. Почему? Что в нем особенного и выдающегося?

1. До сих пор захватывающе интересно читается

В мировой литературе есть много шедевров, которые практически не читают простые люди, но с восторгом на протяжении веков разбирают лингвисты и литературоведы.

«Евгений Онегин» не из их числа. Несмотря на то, что его разбору посвящены тома и тома различных исследований, роман до сих пор любим простым российским читателем. Любим потому, что кроме красот стиля и глубин смысла его просто все еще интересно читать. А чувства и мысли героев продолжают трогать современных хипстеров и деревенских девушек.

Скучающий Онегин Елена Самокиш-Судковская Елена Самокиш-Судковская

Сюжет романа захватывающий. Богатый дворянин Евгений еще очень молод, но уже устал от светской жизни и развлечений столичного Петербурга. Он приезжает в сельскую местность, где получает в наследство поместье от умершего дяди.

Скучающий Евгений встречается с восторженным поэтом по имени Ленский. Он знакомит нового друга со своей возлюбленной Ольгой и ее родной сестрой Татьяной, которая влюбляется в загадочного Онегина… Дальше разыгрываются прямо-таки шекспировские страсти на русской почве.

Онегин и Ленский в гостях у Лариных Елена Самокиш-Судковская Елена Самокиш-Судковская

Пушкин начал писать роман в 1823 году, когда ему не было еще и 24 лет, а завершил только через 8 лет в 1831 году. Произведение выходило в печать глава за главой, как увлекательный сериал, и читатели с замиранием сердца ждали следующей части. А финал буквально шокировал публику.

Сам Пушкин называл подвигом свою масштабную работу над романом. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», – наверняка сказал бы он про себя по окончании (на самом деле, он выдал это после написания другого произведения, трагедии «Борис Годунов»).

2. Это «энциклопедия русской жизни»

«Онегина» называют «энциклопедией русской жизни». Впервые этот эпитет применил Виссарион Белинский, самый признанный литературный критик в России XIX века. И с его легкой руки определение прижилось, стало идиомой.

Панорама усадьбы Михайловское, где Пушкин написал бОльшую часть романа Музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" Музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское"

В небольшом (особенно по меркам Толстого) романе на 24 тысячи слов (чуть больше 200 страниц стихами), Пушкин умудрился показать целостную картину того, как жила Россия в первой четверти XIX века. Он сумел продемонстрировать весь срез общества того времени: описал и дворянскую усадьбу, и жизнь крестьян, и петербургское высшее общество, и старое московское дворянство.

В его романе сменяются времена года и пейзажи средней полосы России, и каждому он находит емкое и запоминающееся описание, которое затем становится хрестоматийным. Пушкин также делает множество философских и психологических отступлений и замечаний, мгновенно ставших афоризмами. Вроде «Быть можно дельным человеком/ И думать о красе ногтей» или «Чем меньше женщину мы любим,/ Тем легче нравимся мы ей».

"Скамья Онегина" в усадьбе Тригорское Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

С момента публикации первой главы в 1825 году и по сей день роман завораживает читателя сложностью композиции, обилием затрагиваемых тем, скрупулезным описанием деталей повседневной жизни и глубиной характеров, разработанных с непревзойденным мастерством. И все это с легкостью, ненавязчиво, одним мизинцем!

3. Лучшие признания в любви в русской литературе

Онегин и Татьяна в саду Елена Самокиш-Судковская Елена Самокиш-Судковская

Письмо Татьяны к Онегину знает наизусть почти каждый русский человек. Если не целиком, то хотя бы несколько фраз. Юная девушка, живущая в мире книг и природы, делает смелое признание скучающему байроновскому герою, случайно оказавшемуся в ее глухой деревне. Она сама понимает, что, возможно, он «коварный искуситель», и что это обман. Но отдает решение своей судьбы в его руки.

Вся жизнь моя была залогом

Свиданья верного с тобой;

Я знаю, ты мне послан богом,

До гроба ты хранитель мой…

Что ж, стоит отметить, что Онегин очень оценил такой смелый поступок, но несмотря на всю свою циничность, не воспользовался неопытностью юной девушки.

Финальным штрихом работы над романом будет для Пушкина написание признания в любви от лица самого Онегина.

Онегин признается в любви Татьяне Елена Самокиш-Судковская Елена Самокиш-Судковская

Это уже письмо умудренного опытом человека, но который впервые в жизни по-настоящему ослеп от любви. И открывается читателю совершенно с новой стороны в шедевральном письме-признании.

Я знаю: век уж мой измерен;

Но чтоб продлилась жизнь моя,

Я утром должен быть уверен,

Что с вами днем увижусь я...

4. Один из первых русских романов – и сразу шедевр

Первые русские «светские» литераторы Михаил Ломоносов и Александр Сумароков ругали европейские романы за аморальность и бессмысленность.

Дом в Михайловском и кабинет Пушкина Александра Гузева Александра Гузева

Но русского романа, хотя бы сопоставимого с ними по качеству, тогда просто не существовало.

Пушкин стал фактически создателем нового русского романа и языка, на котором его можно было бы читать. Кроме того, это одно из первых реалистических произведений русской литературы, где описана жизнь современников и бытовые подробности, без излишней романтизации или сентиментальности.

Стихотворный строй и многогранное содержание романа делает его и сложным к постановке и экранизации.

Обычно режиссеры, берущиеся за дело, выбирают только фрагмент или только любовную линию, а то и вовсе ставят некое фантазийное произведение на тему (как например, в Театре Вахтангова в Москве, где Татьяна танцует на заснеженной сцене с медведем…).

Одним из самых удачных примеров стала опера Чайковского «Евгений Онегин», где стихи положены на оперные партии, и симбиоз музыки и текста Пушкина дал рождение целому новому шедевру.

5. Обладает уникальным стихотворным строением

Гений Пушкина помимо прочего заключается в филигранном умении рифмовать. Его рифмы легкие и при этом тонкие, а сам стих звучит чрезвычайно гармонично и для русского слуха.

Татьяна за книгами Елена Самокиш-Судковская Елена Самокиш-Судковская

Но «Евгений Онегин» написан не просто в стихотворной форме. Каждая строфа имеет свою четкую внутреннюю структуру, которой поэт следует на протяжении всего романа. В литературоведении даже появился термин «онегинская строфа».

Графически ее изображают так: AbAb CCdd EffE gg. Каждая строфа состоит из 14 строк, написанных четырехстопным ямбом (двусложный размер, где второй слог ударный). В первых четырех строках строфы рифмы перекрестные: первая строка рифмуется с третьей, а вторая с четвертой. Далее с пятой по восьмую рифмы попарные, затем кольцевая (девятая строка рифмуется с 12-ой, а 10-ая с 11-ой), и наконец парная рифма в последних двух строках.

Переводчики со всего мира до сих пор дерзновенно отваживаются на переложение «Евгения Онегина» на свои языки и соревнуются в том, кто удачнее выполнит работу. Только на английский существует свыше 10 переводов, и всего время появляются новые.

Орест Кипренский. Портрет Александра Пушкина Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Основной спор вызывает стихотворная форма и размер – стоит ли следовать ей, или лучше сфокусироваться на содержании, и передать атмосферу пушкинского текста?

Например, Владимир Набоков и вовсе отказался от рифм. Но зато он написал два тома комментариев к «Евгению Онегину», детально разобравшись в мире романа. Сегодня они считаются едва ли не более важным произведением, чем сам набоковский перевод.

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