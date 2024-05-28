Где увидеть Россию в миниатюре? Собрали все макеты!

Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и вся страна в мини-формате. Посмотреть на главные достопримечательности России можно на искусных макетах-диорамах.

1. Макет Золотого кольца, Ярославль

Посетить все древние города Руси за один час можно в Ярославле. В центре города есть шоу-макет «Золотое кольцо», где не просто представлены основные достопримечательности и древние храмы, но воссозданы жизнь и атмосфера городов.

В миниатюре представлены и основные города Золотого кольца: Ярославль, Кострома, Углич, Иваново, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль. В «городе невест» Иваново подшутили над стереотипами – и можно заметить невест в белых платьях, а в кремле Ростова Великого проводят экскурсии.

Каждые 10 минут наступает ночь. В городах загораются огни, а в окнах жилых домов – свет.

2. Макет Москвы, ВДНХ

Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

На ВДНХ есть целый павильон «Макет Москвы», где воссозданы более 23 тысяч зданий и сооружений столицы в масштабе 1:400.

В миниатюре представлены монастыри, вокзалы, мосты, дворцы, небоскребы. В точное время бьют куранты Спасской башни Кремля. Система подсветки имитирует не только день и ночь, но и природные явления. А кроме того, на макете точно отображаются все возвышенности и низины Москвы. Изучать город можно бесконечно долго!

3. «Царь-макет» России, Москва

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Проехать на поезде из Петербурга в Москву, подняться на Эльбрус на фуникулере и застрять в пробке у «Москва-Сити». И все это за один день. В московском музее-диораме «Царь-макет» можно увидеть Россию в масштабе 1:87 и познакомиться с ее жителями.

Главная тема макета – поезда и дороги, которые связывают разные регионы. Как на настоящей железной дороге, кроме самих поездов есть и ремонтное бюро, где чинят тепловозы, и несколько путей, между которыми переключаются стрелки, и люди, которые перепутали поезда.

В мини-Петербурге всю «ночь» идет дождь, Москва встречает гигантской пробкой у небоскребов, в Ростове-на-Дону на огромном стадионе идет футбольный матч. На вагоне одного из поездов в Пскове катаются герои советских мультфильмов – Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк. И таких «пасхалок» в макете огромное количество!

4. «Гранд Макет Россия», Санкт-Петербург

Юлия Хакимова Юлия Хакимова

Повседневная жизнь России от Камчатки до Калининграда в миниатюре разместилась на «Гранд Макете» в Петербурге. В Сибири играют в домино, за Уралом телевизионная бригада снимает репортаж о загадочных кругах на полях, а на Камчатке ночью просыпается вулкан. Революцию 1917 года создатели изобразили на киноплощадке.

Вдоль всего макетного поля расположены кнопки, активирующие интерактивные сценарии: тушение лесного пожара, выброс пепла на камчатских сопках, работа пилорамы и многое другое.

5. «Петровская акватория», Санкт-Петербург

Мария Рухлова (CC BY-SA) Мария Рухлова (CC BY-SA)

Увидеть Петербург XVIII века можно в этом музее-макете. Основная часть макета показывает пространство в акватории реки Невы и Финского залива, причем вода настоящая.

А вот и интересные сцены городской жизни того времени: слоны, гуляющие по Невскому проспекту (их прислали в подарок императору Петру I), драка Ломоносова и матросов, масленичные гуляния, дуэли, балы, сенокос.

6. Выставочный комплекс РЖД, Москва

Выставочный комплекс РЖД Выставочный комплекс РЖД

На Рижском вокзале есть еще один макет России, центральной идеей которого стали железные дороги. Увидеть здесь можно и все современные виды поездов, которые ездят по стране, и историческое паровозные депо, и железнодорожные мосты, и конечно, макет самого Рижского вокзала. Всем любителям поездов будет очень интересно.

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