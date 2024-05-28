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Где увидеть Россию в миниатюре? Собрали все макеты!

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Узнай Россию

Павел Кузьмичев
Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и вся страна в мини-формате. Посмотреть на главные достопримечательности России можно на искусных макетах-диорамах.

1. Макет Золотого кольца, Ярославль

Шоу-макет «Золотое кольцо»

Посетить все древние города Руси за один час можно в Ярославле. В центре города есть шоу-макет «Золотое кольцо», где не просто представлены основные достопримечательности и древние храмы, но воссозданы жизнь и атмосфера городов.   

В миниатюре представлены и основные города Золотого кольца: Ярославль, Кострома, Углич, Иваново, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль. В «городе невест» Иваново подшутили над стереотипами – и можно заметить невест в белых платьях, а в кремле Ростова Великого проводят экскурсии.

Каждые 10 минут наступает ночь. В городах загораются огни, а в окнах жилых домов – свет.

2. Макет Москвы, ВДНХ

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

На ВДНХ есть целый павильон «Макет Москвы», где воссозданы более 23 тысяч зданий и сооружений столицы в масштабе 1:400.

В миниатюре представлены монастыри, вокзалы, мосты, дворцы, небоскребы. В точное время бьют куранты Спасской башни Кремля. Система подсветки имитирует не только день и ночь, но и природные явления. А кроме того, на макете точно отображаются все возвышенности и низины Москвы. Изучать город можно бесконечно долго!

3. «Царь-макет» России, Москва

Павел Кузьмичев

Проехать на поезде из Петербурга в Москву, подняться на Эльбрус на фуникулере и застрять в пробке у «Москва-Сити». И все это за один день. В московском музее-диораме «Царь-макет» можно увидеть Россию в масштабе 1:87 и познакомиться с ее жителями. 

Главная тема макета – поезда и дороги, которые связывают разные регионы. Как на настоящей железной дороге, кроме самих поездов есть и ремонтное бюро, где чинят тепловозы, и несколько путей, между которыми переключаются стрелки, и люди, которые перепутали поезда.

В мини-Петербурге всю «ночь» идет дождь, Москва встречает гигантской пробкой у небоскребов, в Ростове-на-Дону на огромном стадионе идет футбольный матч. На вагоне одного из поездов в Пскове катаются герои советских мультфильмов – Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк. И таких «пасхалок» в макете огромное количество! 

4. «Гранд Макет Россия», Санкт-Петербург

Юлия Хакимова

Повседневная жизнь России от Камчатки до Калининграда в миниатюре разместилась на «Гранд Макете» в Петербурге. В Сибири играют в домино, за Уралом телевизионная бригада снимает репортаж о загадочных кругах на полях, а на Камчатке ночью просыпается вулкан.  Революцию 1917 года создатели изобразили на киноплощадке.

Вдоль всего макетного поля расположены кнопки, активирующие интерактивные сценарии: тушение лесного пожара, выброс пепла на камчатских сопках, работа пилорамы и многое другое. 

5. «Петровская акватория», Санкт-Петербург

Мария Рухлова (CC BY-SA)

Увидеть Петербург XVIII века можно в этом музее-макете. Основная часть макета показывает пространство в акватории реки Невы и Финского залива, причем вода настоящая.

А вот и интересные сцены городской жизни того времени: слоны, гуляющие по Невскому проспекту (их прислали в подарок императору Петру I), драка Ломоносова и матросов, масленичные гуляния, дуэли, балы, сенокос.

6. Выставочный комплекс РЖД, Москва

Выставочный комплекс РЖД

На Рижском вокзале есть еще один макет России, центральной идеей которого стали железные дороги. Увидеть здесь можно и все современные виды поездов, которые ездят по стране, и историческое паровозные депо,  и железнодорожные мосты, и конечно, макет самого Рижского вокзала. Всем любителям поездов будет очень интересно.

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