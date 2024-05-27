Как СССР чуть не построил мост в США во время Холодной войны

Эта история произошла в небольшом населенном пункте Вулкан в штате Западная Вирджиния в 1977 году. Здесь проживало всего около двухсот человек, почти полностью отрезанных от «большой земли».

Никакого транспортного сообщения с другими городками у Вулкана не было. Люди пересекали мост через реку Таг-Форк, попадая таким образом в штат Кентукки, и выходили на дорогу.

Вот только в 1975 году старый мост рухнул. Теперь добраться до цивилизации можно было лишь по узкой дорожке из гравия вдоль железнодорожных путей, которые использовались исключительно для грузовых перевозок.

Google Maps Google Maps

Это было не только неудобно, но и крайне опасно. Один школьник даже потерял ногу, когда пролезал под вагонами. Кроме того, железнодорожная компания запретила пользоваться своей инфраструктурой.

Два года жители Вулкана просили у властей построить им мост, но неизменно получали ответ, что денег на это нет.

Тогда разъяренные и отчаявшиеся люди пошли на экстраординарные меры. В сентябре 1977 года они обратились к правительствам СССР и ГДР с просьбой помочь им в строительстве моста.

Google Maps Google Maps

Обращение вызвало настоящий скандал в США, а Советский Союз с радостью воспользовался возможностью оконфузить своего заокеанского соперника. Он объявил, что обязательно поможет, и 16 декабря 1977 года Вулкан посетил советский корреспондент Иона Андронов.

Такого унижения американские власти вынести уже не могли. Через несколько часов после отъезда журналиста руководство Западной Вирджинии и Кентукки объявили о совместном выделении средств на строительство — и мост открыли в 1980 году.