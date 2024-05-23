Почему провалился первый советско-американский фильм?

У него был великолепный состав и великий режиссер. Но что-то пошло не так...

Первой совместной работой кинематографистов США и СССР стала экранизация пьесы бельгийского драматурга Мориса Метерлинка «Синяя птица». В основе сюжета — история маленьких детей лесника — Тильтиль и Митиль, которые отправляются на поиски удивительной Синей птицы, приносящей здоровье и счастье.

О начале съемок договорились в 1974 году. Во взаимоотношениях двух стран тогда существовала «разрядка», а интерес к советскому кинематографу в мире, благодаря Сергею Бондарчуку и его оскароносной ленте «Война и мир», находился на высоте.

Джордж Кьюкор/Ленфильм, Twentieth Century-Fox, Edward Lewis Productions, Sovinfilm, Tower International, 1976 Джордж Кьюкор/Ленфильм, Twentieth Century-Fox, Edward Lewis Productions, Sovinfilm, Tower International, 1976

Над «Синей птицей» работали студии 20th Century Fox и «Ленфильм», съемки полностью проходили в СССР. Из голливудских звезд в них приняли участие Элизабет Тейлор, Джейн Фонда и Ава Гарднер, из советских — Маргарита Терехова, Георгий Вицин и популярный артист цирка Олег Попов.

Съемочный процесс шел крайне тяжело. Американцам не нравилась русская еда, их коммуникация с советскими коллегами оставляла желать лучшего, да еще и Элизабет Тейлор на съемочной площадке часто пила алкоголь, подмешивая его в апельсиновый сок. Кроме того, актриса заболела дизентерией и на некоторое время выезжала из СССР.

Джордж Кьюкор/Ленфильм, Twentieth Century-Fox, Edward Lewis Productions, Sovinfilm, Tower International, 1976 Джордж Кьюкор/Ленфильм, Twentieth Century-Fox, Edward Lewis Productions, Sovinfilm, Tower International, 1976

Режиссер Джордж Кьюкор, за спиной которого были оскароносные «Филадельфийская история» и «Моя прекрасная леди», очень рассчитывал на статуэтку и с «Синей птицей». Но его надеждам не суждено было сбыться — вышедший в 1976 году фильм провалился в прокате и считается одной из худших экранизаций пьесы Метерлинка.

«Синюю птицу» раскритиковали за плохую игру актеров (за исключением исполнившей роль птицы балерины Надежды Павловой) и за слабую режиссерскую работу самого Кьюкора. После своего провала он снял еще только один фильм — «Богатые и знаменитые», который также не дотянул до его прежних шедевров.