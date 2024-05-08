5 вещей, которые дала женщинам советская власть

Полное равенство полов, избирательное право, выплаты матерям, доступ к образованию и это еще не все.

Революция 1917 года началась с демонстрации женщин, а потом они активно принимали участие в общественно-политической жизни: собраниях, комитетах, профсоюзах. Владимир Ленин сказал, что женщин большевики бы не победили. А чем же отблагодарил дам новый режим?

1. Политическое равноправие и право голосовать

Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917 Государственный музей политической истории России Государственный музей политической истории России

Первый советский декрет «Об образовании рабочего и крестьянского правительства» по сути сразу уравнял мужчин и женщин в политических правах и в осуществлении государственного управления. Советская Россия стала одной из первых стран, где женщины получили избирательное право. Более того, они получили право самим быть избранными в органы государственной власти. Очень скоро Александра Коллонтай станет первой в мире женщиной-министром.

2. Равные социальные и имущественные права

Женщины на Инзенском диатомовом комбинате Архив Валерия Сидельникова/Russia in photo

Большевики четко ограничили рабочий день женщин до 8 часов, запретили труд женщин в ночные смены и на подземных работах, а также равные права в зарплатах, на обладание собственностью и землей. Брак между мужчиной и женщиной теперь был не церковным, а гражданским и стал союзом равноправных людей и женщины перестали быть в рабской зависимости от мужей.

3. Декретный отпуск

Молодые мамы гуляют с колясками, 1968 М.Баранаускас/ТАСС М.Баранаускас/ТАСС

Работающим матерям большевики обеспечили оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и право возвращения на работу после него. С момента выхода декрета «О страховании на случай болезни» и по сей день этот отпуск называется "декретным". В первые годы советской власти это был оплачиваемый отпуск в течение восьми недель до родов и восьми недель после родов. Кроме того, у кормящих матерей в течение 9 месяцев после родов был сокращенный до 6 часов рабочий день.

4. Открытый доступ к высшему образованию

Женщины пришли с детьми на учебу в женский клуб, 1928 Sputnik Sputnik

До революции женщины уже могли учиться в школах и даже появились первые институции для получения высшего образования. Но они были платные, доступные немногим, и имели жесткую конкурсную систему. С 1918 года женщины смогли бесплатно поступать в университеты наравне с мужчинам.

5. Феминизм

Чтобы научить женщин пользоваться своими новыми правами и научить новому укладу жизни, большевики создали особый Женотдел. По сути это была пропаганда феминизма. Женщин нужно было отучить от домашнего и кухонного рабства, сломать их веками устроенные традиционные взгляды об их роли. Читайте подробнее о Женотделе тут.

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