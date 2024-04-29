10 лучших советских детективных фильмов

Детективные истории Артура Конан Дойля настолько полюбились советским гражданам, что их экранизировали несколько раз. Но самым легендарным стал сериал с Василием Ливановым в главной роли. Он пришелся по вкусу даже на родине Шерлока — актеру вручили Орден Британской Империи.
Культовый сериал о том, как советская милиция борется с бандитизмом в послевоенной Москве. В главных ролях легендарный Владимир Высоцкий, а его напарника сыграл Владимир Конкин. Говорят, когда по телевизору шли премьерные серии, на улицах даже снижалась преступность — все хотели знать о приключениях ярких персонажей.
В то время как на Западе повесть переименована в «И никого не стало», фильм Станислава Говорухина — единственный все еще носит оригинальное название Агаты Кристи (поэтому его на английском пишут прямо так — Desyat Negrityat). Съемки экранизации легендарного детектива снимали на живописных скалах Крыма с участием лучших советских актеров: от красавицы Татьяны Друбич до Александра Кайдановского, знакомого зрителю по «Сталкеру» Тарковского.
По сюжету, трое сотрудников Московского уголовного розыска распутывают сложные дела. Сериал шел без перерыва 18 лет и так полюбился зрителю, что после перерыва вышел вновь. Многие до сих пор напевают саундтрек «Наша служба и опасна и трудна, но на первый взгляд как будто не видна». «ЗнаТоКи» – это не только эксперты, но еще и акроним из первых букв фамилий главных героев: Знаменский, Томин, Кибрит.
Комедийный детектив об убийстве в парижской нотариальной конторе с фееричной Софико Чиаурели в главной роли. Действие происходит в одном пространстве, режиссер Алла Сурикова целиком сняла фильм в павильонах Мосфильма. А по слухам, заставки с видами Парижа снял для фильма известный режиссер Георгий Данелия на любительскую камеру.
Шпионский сериал времен Холодной войны с всенародно любимым «Штирлицем» Вячеславом Тихоновым в главной роли. По сюжету, КГБ пытается выявить предателя, который передает секретные сведения в ЦРУ о советских делах в вымышленной африканской стране.
Адрес Петровка, 38 в России теперь знают все, благодаря этому остросюжетному фильму. Там находится Московский уголовный розыск. Его сотрудники отважно расследуют серию бандитских разбоев. Особенно приятно публике было наблюдать, что в кадре воссоединился дуэт из культового фильма «Офицеры» — актеры Георгий Юматов и Василий Лановой.
Добродушный, неуклюжий, но проницательный сельский милиционер Анискин мастерски раскрывает кражи и разбойные нападения. Про героя вышло три фильма: после успеха первой части «Деревенский детектив», актер Михаил Жаров, сыгравший главную роль, сам снял сиквелы — «Анискин и Фантомас» и «И снова Анискин».
Комедийный детектив поставлен по мотивам французской пьесы. Действие происходит в пригороде Парижа: молодой человек (его сыграл Николай Караченцов) заявляет в полицию о пропаже жены, но вдруг является некая особа, которая представляется его женой. Он думает, что самозванка претендует на его наследство, но дело оказывается гораздо сложнее...
Тонкий и сложный психологический детектив о разведчике времен 1960-х. Сын русского графа и эмигранта прибывает в СССР, чтобы завербовать агентов. Но на его след выходит советская контрразведка. Позже выйдет еще три фильма об этом разведчике: «Судьба резидента», «Возвращение резидента» и «Конец операции "Резидент"».
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