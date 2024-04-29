10 лучших советских детективных фильмов

Бравая советская милиция, шпионы и разведчики, а также старая добрая детективная классика. Мы составили небольшой рейтинг главных детективов родом из СССР, которые вам точно нужно посмотреть.

1. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979—1986)

Игорь Масленников/Ленфильм, 1985 Игорь Масленников/Ленфильм, 1985

Детективные истории Артура Конан Дойля настолько полюбились советским гражданам, что их экранизировали несколько раз. Но самым легендарным стал сериал с Василием Ливановым в главной роли. Он пришелся по вкусу даже на родине Шерлока — актеру вручили Орден Британской Империи.

2. «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1979 Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1979

Культовый сериал о том, как советская милиция борется с бандитизмом в послевоенной Москве. В главных ролях легендарный Владимир Высоцкий, а его напарника сыграл Владимир Конкин. Говорят, когда по телевизору шли премьерные серии, на улицах даже снижалась преступность — все хотели знать о приключениях ярких персонажей.

3. «Десять негритят» (1987)

Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1987 Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1987

В то время как на Западе повесть переименована в «И никого не стало», фильм Станислава Говорухина — единственный все еще носит оригинальное название Агаты Кристи (поэтому его на английском пишут прямо так — Desyat Negrityat). Съемки экранизации легендарного детектива снимали на живописных скалах Крыма с участием лучших советских актеров: от красавицы Татьяны Друбич до Александра Кайдановского, знакомого зрителю по «Сталкеру» Тарковского.

4. «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1971-2002)

Вячеслав Бровкин/Центральное телевидение СССР, 1971 Вячеслав Бровкин/Центральное телевидение СССР, 1971

По сюжету, трое сотрудников Московского уголовного розыска распутывают сложные дела. Сериал шел без перерыва 18 лет и так полюбился зрителю, что после перерыва вышел вновь. Многие до сих пор напевают саундтрек «Наша служба и опасна и трудна, но на первый взгляд как будто не видна». «ЗнаТоКи» – это не только эксперты, но еще и акроним из первых букв фамилий главных героев: Знаменский, Томин, Кибрит.

5. «Ищите женщину» (1982)

Алла Сурикова/Мосфильм, 1982 Алла Сурикова/Мосфильм, 1982

Комедийный детектив об убийстве в парижской нотариальной конторе с фееричной Софико Чиаурели в главной роли. Действие происходит в одном пространстве, режиссер Алла Сурикова целиком сняла фильм в павильонах Мосфильма. А по слухам, заставки с видами Парижа снял для фильма известный режиссер Георгий Данелия на любительскую камеру.

6. «ТАСС уполномочен заявить…» (1984)

Владимир Фокин/Киностудия имени Горького, 1984 Владимир Фокин/Киностудия имени Горького, 1984

Шпионский сериал времен Холодной войны с всенародно любимым «Штирлицем» Вячеславом Тихоновым в главной роли. По сюжету, КГБ пытается выявить предателя, который передает секретные сведения в ЦРУ о советских делах в вымышленной африканской стране.

7. «Петровка, 38» (1980)

Борис Григорьев/Киностудия имени Горького, 1980 Борис Григорьев/Киностудия имени Горького, 1980

Адрес Петровка, 38 в России теперь знают все, благодаря этому остросюжетному фильму. Там находится Московский уголовный розыск. Его сотрудники отважно расследуют серию бандитских разбоев. Особенно приятно публике было наблюдать, что в кадре воссоединился дуэт из культового фильма «Офицеры» — актеры Георгий Юматов и Василий Лановой.

8. Трилогия о милиционере Анискине (1968-1978)

Михаил Жаров, Виталий Иванов/Киностудия имени Горького, 1978 Михаил Жаров, Виталий Иванов/Киностудия имени Горького, 1978

Добродушный, неуклюжий, но проницательный сельский милиционер Анискин мастерски раскрывает кражи и разбойные нападения. Про героя вышло три фильма: после успеха первой части «Деревенский детектив», актер Михаил Жаров, сыгравший главную роль, сам снял сиквелы — «Анискин и Фантомас» и «И снова Анискин».

9. «Ловушка для одинокого мужчины» (1990)

Алексей Коренев/Объединение развлекательных фильмов, 1990 Алексей Коренев/Объединение развлекательных фильмов, 1990

Комедийный детектив поставлен по мотивам французской пьесы. Действие происходит в пригороде Парижа: молодой человек (его сыграл Николай Караченцов) заявляет в полицию о пропаже жены, но вдруг является некая особа, которая представляется его женой. Он думает, что самозванка претендует на его наследство, но дело оказывается гораздо сложнее...

10. «Ошибка резидента» (1968)

Вениамин Дорман/Киностудия имени Горького, 1968 Вениамин Дорман/Киностудия имени Горького, 1968

Тонкий и сложный психологический детектив о разведчике времен 1960-х. Сын русского графа и эмигранта прибывает в СССР, чтобы завербовать агентов. Но на его след выходит советская контрразведка. Позже выйдет еще три фильма об этом разведчике: «Судьба резидента», «Возвращение резидента» и «Конец операции "Резидент"».

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