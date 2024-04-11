Как Советская армия играла в кино

В Вооруженных силах СССР даже существовала воинская часть, у которой была только одна задача — сниматься в кино.

Многие масштабные советские киноэпопеи никогда не увидели бы свет, если бы не помощь Министерства обороны СССР. Военные помогали киностудиям своими консультантами, необходимым реквизитом и, конечно, личным составом.

«Освобождение» (1968-1972 гг.). Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г. Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.

Так, для съемок первого фильма «Огненная дуга» из цикла «Освобождение» в 1967 году Генштаб распорядился выделить киностудии «Мосфильм» 25 танков Т-34, 8 танков ИС-3, 7 реактивных систем залпового огня БМ-13 «Катюша», десятки артиллерийских и зенитных орудий, сотни советских винтовок времен войны и даже трофейное немецкое стрелковое оружие.

«Освобождение» (1968-1972 гг.). Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г. Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.

Тысячи военнослужащих из 41-й гвардейской танковой дивизии приняли тогда участие в съемках «Огненной дуги». Из-за этого соединению пришлось существенно ограничить свое участие в масштабных общевойсковых учениях Вооруженных сил Советского Союза «Днепр-67».

«Освобождение» (1968-1972 гг.). Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г. Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.

Далеко не всегда Министерство обороны было в восторге от сотрудничества с деятелями кино. У военных существовали свои нормативы по боевой подготовке, и постоянное «выдергивание» киностудиями для своих нужд солдат и техники мешало их выполнению.

«Освобождение» (1968-1972 гг.). Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г. Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.

Наиболее удачно военные сработались с режиссером Сергеем Бондарчуком. В съемках «Войны и мира» приняли участие до 18 тысяч солдат и офицеров Советской армии.

Руководству Министерства обороны устроили закр

«Война и мир» (1965-1967 гг.). Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1966 г. Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1966 г.

ытый показ отснятых батальных сцен, которым они остались очень довольны. Еще больше их порадовало, что ни один военнослужащий в процессе съемок не пострадал. Поэтому в дальнейшем никаких проблем с массовкой при производстве «Ватерлоо» и «Они сражались за Родину» режиссер не испытывал.

«Они сражались за Родину» (1975 г.) Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1975 г. Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1975 г.

Именно во время съемок «Войны и мира» на свет появилась воинская часть, у которой была лишь одна задача — сниматься в кино. До своего расформирования в 2002 году 11-й отдельный кавалерийский полк снялся в десятках фильмов и сериалов, включая саму киноэпопею Бондарчука, культовый истерн «Белое солнце пустыни» и популярном историческом телесериале «Гардемарины, вперед!»

«Война и мир» (1965-1967 гг.). Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1966 г. Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1966 г.

При этом Советская армия снималась не только в исторических проектах. В «В зоне особого внимания» и «Ответном ходе» она играла саму себя — эти остросюжетные фильмы посвящены учениям советских Вооруженных сил.

«В зоне особого внимания» (1978 г.) Андрей Малюков/Мосфильм, 1978 г. Андрей Малюков/Мосфильм, 1978 г.

Не все, что тогда попало на пленку, можно было показывать массовому зрителю. По соображениям секретности часть отснятого материала уничтожили.