Как Советская армия играла в кино

«Война и мир» (1965-1967 гг.).Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1966 г.
Многие масштабные советские киноэпопеи никогда не увидели бы свет, если бы не помощь Министерства обороны СССР. Военные помогали киностудиям своими консультантами, необходимым реквизитом и, конечно, личным составом.
«Освобождение» (1968-1972 гг.).Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.
Так, для съемок первого фильма «Огненная дуга» из цикла «Освобождение» в 1967 году Генштаб распорядился выделить киностудии «Мосфильм» 25 танков Т-34, 8 танков ИС-3, 7 реактивных систем залпового огня БМ-13 «Катюша», десятки артиллерийских и зенитных орудий, сотни советских винтовок времен войны и даже трофейное немецкое стрелковое оружие.
«Освобождение» (1968-1972 гг.).Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.
Тысячи военнослужащих из 41-й гвардейской танковой дивизии приняли тогда участие в съемках «Огненной дуги». Из-за этого соединению пришлось существенно ограничить свое участие в масштабных общевойсковых учениях Вооруженных сил Советского Союза «Днепр-67».
«Освобождение» (1968-1972 гг.).Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.
Далеко не всегда Министерство обороны было в восторге от сотрудничества с деятелями кино. У военных существовали свои нормативы по боевой подготовке, и постоянное «выдергивание» киностудиями для своих нужд солдат и техники мешало их выполнению.
«Освобождение» (1968-1972 гг.).Юрий Озеров/Мосфильм, Zespól Filmowy «Start», Avala Film, DEFA, Dino de Laurentiis Cinematografica, 1970 г.
Наиболее удачно военные сработались с режиссером Сергеем Бондарчуком. В съемках «Войны и мира» приняли участие до 18 тысяч солдат и офицеров Советской армии.
Руководству Министерства обороны устроили закр
«Война и мир» (1965-1967 гг.).Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1966 г.
ытый показ отснятых батальных сцен, которым они остались очень довольны. Еще больше их порадовало, что ни один военнослужащий в процессе съемок не пострадал. Поэтому в дальнейшем никаких проблем с массовкой при производстве «Ватерлоо» и «Они сражались за Родину» режиссер не испытывал.
«Они сражались за Родину» (1975 г.)Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1975 г.
Именно во время съемок «Войны и мира» на свет появилась воинская часть, у которой была лишь одна задача — сниматься в кино. До своего расформирования в 2002 году 11-й отдельный кавалерийский полк снялся в десятках фильмов и сериалов, включая саму киноэпопею Бондарчука, культовый истерн «Белое солнце пустыни» и популярном историческом телесериале «Гардемарины, вперед!»
«Война и мир» (1965-1967 гг.).Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1966 г.
При этом Советская армия снималась не только в исторических проектах. В «В зоне особого внимания» и «Ответном ходе» она играла саму себя — эти остросюжетные фильмы посвящены учениям советских Вооруженных сил.
«В зоне особого внимания» (1978 г.)Андрей Малюков/Мосфильм, 1978 г.
Не все, что тогда попало на пленку, можно было показывать массовому зрителю. По соображениям секретности часть отснятого материала уничтожили.
«В зоне особого внимания» (1978 г.)Андрей Малюков/Мосфильм, 1978 г.