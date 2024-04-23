5 фактов об Александре I

Почему царь часто гулял по улицам Петербурга без свиты и охраны, но с подчиненными был подозрителен? Как он победил Наполеона, при этом не командуя армией сам? И кто назвал его «сфинксом, не разгаданным до гроба»?

1. Был первым царем Александром в династии Романовых

Степан Щукин. Император Александр Павлович Общественное достояние Общественное достояние

Первый сын Павла Петровича и Марии Фёдоровны, Александр получил своё имя от бабушки, Екатерины Великой. Его назвали в честь великого полководца Александра Македонского, а крестили именем русского князя Александра Невского. Это имя не было типичным для рода Романовых – до этого так звали только царевича Александра Петровича (1691-1692), сына Петра I, который прожил всего 7 месяцев.

Маленький Александр Павлович Частное собрание Частное собрание

Бабушка сразу же после родов забрала маленького Александра у матери, и детство он провёл в резиденции Екатерины – Царском Селе. По крови Александр был почти чистокровным немцем, воспитывал его швейцарский генерал Фредерик Лагарп. Александр получил великолепное образование: он свободно говорил на французском, немецком, английском языках, знал историю, географию, математику. Екатерина, по общему мнению историков, планировала передать любимому внуку престол в обход сына, Павла Петровича, которого считала непригодным для управления Россией.

2. Знал о заговоре против отца

Боровиковский В. Л. Портрет Александра I, 1802-1803 Русский Музей Русский Музей

Инициатором заговора против императора Павла I был граф Пётр Пален – петербургский военный губернатор, ближайший соратник императора. В последние месяцы жизни Павел находился в конфликте со всей своей семьёй, что и использовал Пален.

Граф показал царевичу Александру подписанный Павлом секретный документ, в котором император давал согласие на заключение в крепость царевичей Александра, Константина, и их матери, императрицы Марии Федоровны.

Большинство историков считают, что Александр не высказался против заговора – Пален убедил царевича, что отца на убьют, а лишь уберут с престола. Царевич даже попросил перенести день исполнения заговора на 11 марта 1801 года – в этот день в Михайловском дворце дежурил Семеновский полк, шефом которого был Александр.

Когда заговор закончился убийством императора Павла, Александр был потрясён. Яков де Санглен, служивший в России, вспоминал о первом дне царствования 23-летнего Александра: «Новый император шел медленно, колени его как будто подгибались, волосы на голове были распущены, глаза заплаканы; смотрел прямо перед собой, редко наклонял голову, как будто кланялся; вся поступь его, осанка изображали человека, удрученного грустью и растерзанного неожиданным ударом рока. Казалось, он выражал на своем лице: "Они все воспользовались моей молодостью, неопытностью; я был обманут, не знал, что, исторгая скипетр из рук самодержца, я неминуемо подвергал жизнь его опасности"».

3. Совершенно иначе вел себя с подданными, чем его отец

Джордж Доу. Портрет Александра I Русский музей Русский музей

Царствование Александра началось многообещающе – молодой император отменил жёсткие военные порядки, которые ввёл в Петербурге его отец, возвратил из ссылки многих осужденных по политическим мотивам и совершенно иначе вел себя на публике.

Как пишет историк Владимир Томсинов, Александр «часто гулял по улицам пешком и без свиты, приветливо отвечал на каждый поклон, каждое приветствие в свой адрес. Любой прохожий мог остановиться и запросто заговорить с ним. Просто, без роскоши одетый, всегда улыбающийся, уважительный в обращении с кем бы то ни было, молодой и обаятельный, он совершенно выходил за рамки представлений о венценосном властителе, распространенных в русском обществе».

П. Кросси. Александр I и Елизавета Алексеевна. После 1807 года Общественное достояние Общественное достояние

Вынужденный до 23 лет жить между враждующими дворами своего отца Павла и бабки Екатерины, Александр поднаторел в придворных интригах. Его главный враг Наполеон называл Александра «истинным византийцем» и «северным Тальмой» (Франсуа-Жозеф Тальма был выдающимся французским актером), намекая на лукавый и скрытный нрав императора.

Такая же репутация у него была и в России: «Сфинкс, не разгаданный до гроба» – писал об императоре Петр Вяземский. Подслеповатый от рождения, Александр строго запрещал своим придворным носить очки. Оглохший в юности на гатчинских маневрах, он из-за пониженного слуха подозревал, что над ним подшучивают – если в присутствии императора смеялись, он сразу подозревал, что смеются именно над ним. В одном он был точно похож на отца – как и Павел Петрович, Александр был необыкновенно гордым человеком.

4. Царствуя, он полагался на советников

Джордж Доу и мастерская. Портрет графа А. А. Аракчеева. 1824 Эрмитаж Эрмитаж

С самого начала царствования Александру помогали принимать государственные решения его друзья, соратники и советники. Сначала это был «Негласный комитет», в который входили приближенные царя, знакомые ему с юности: граф Павел Строганов, князь Виктор Кочубей, князь Адам Чарторыйский и граф Николай Новосильцев. После 1803 года Александр отказался от их помощи и положился на молодого правоведа Михаила Сперанского, которому поручил реформы государственной службы.

В ходе Отечественной войны 1812 года Александр продемонстрировал редкое для монарха умение. Он дал возможность своим генералам и главнокомандующим воплотить в жизнь план победы над Наполеоном, разработанный Михаилом Барклаем де Толли ещё в 1810 году – план войны на истощение. Затем он возглавил победный поход русской армии в Европу, завершившийся взятием Парижа.

В последний период царствования Александр приблизил к себе суровых реакционеров – министра просвещения князя Александра Голицына и военного министра, графа Алексея Аракчеева.

5. Хотел оставить престол и умер при загадочных обстоятельствах

Джордж Доу. Портрет Александра I Рыбинский музей-заповедник Рыбинский музей-заповедник

«В сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя бремя короны, страшно тяготящей меня», – сказал Александр I в 1824 году своему приближенному, князю Иллариону Васильчикову.

Ещё в детстве царевич Александр думал, что управлять Россией – не единственная его судьба. Своему воспитателю Лагарпу царевич писал: «Когда Провидение благословит меня возвести Россию на степень желаемого мной благоденствия, первым моим делом будет сложить с себя бремя правления и удалиться в какой-нибудь уголок Европы, где безмятежно буду наслаждаться добром, утверждённым в отечестве».

Такой идеализм понятен в ребёнке, но странен для взрослого человека. Тем не менее, эту идею Александр продолжал «продвигать», уже будучи царём. В 1819 году Александр объявил своему младшему брату Николаю и его жене Марии Федоровне: «Я решил сложить с себя мои обязанности и удалиться от мира… Я уже не тот, каким был, и считаю своим долгом удалиться вовремя». Когда царь увидел, что Николай и Мария готовы разрыдаться, он успокоил их: «все это случится не сейчас».

В 1823 году Александр подписал тайный манифест о передаче престола Николаю ввиду формального отречения среднего брата, Константина, от прав на престол. О содержании манифеста знали митрополит Филарет, министр просвещения Александр Голицын и верный царю Алексей Аракчеев.

В 1825 году императрица Елизавета Алексеевна тяжело болела. Врачи рекомендовали ей целебный воздух Таганрога. Александр решил сопровождать свою супругу и выезжал за два дня до неё, чтобы позаботиться об удобствах в пути и на месте. Царь выехал в Таганрог ночью, и перед отъездом посетил Александро-Невскую Лавру, где долго молился своему небесному покровителю.

Когда царь умер в Таганроге 19 ноября (1 декабря) 1825 года, все эти слухи и подробности обрели страшный масштаб. Вспомнили, что, уезжая из Петербурга, царь в ответ на вопрос своего камердинера «Когда прикажете ожидать Ваше Величество?» указал на стоящую в кабинете икону Спасителя и сказал: «Ему одному это известно». Таинственная смерть императора породила легенду о том, что он действительно оставил престол и скрылся, чтобы жить частным человеком.

Посмертная маска Александра I из собрания Исторического музея shakko (CC BY-SA) shakko (CC BY-SA)

Однако появившийся 10 лет спустя в Сибири старец Феодор Кузьмич не был Александром I. Все родственники и придворные, видевшие тело императора в Таганроге, подтверждали, что Александр Павлович действительно умер от неизвестной болезни, которой заболел во время путешествия в Крым.

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