8 самых известных кладов, найденных в России (ФОТО)

Монеты, украшения и посуда из золота и серебра, оружие и доспехи – чего только не находили в кладах.

1. Большой Московский клад

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Один из главных «поставщиков» сокровищ – Московский Кремль. На территории древнейшего поселения города не раз находили клады. К примеру, в XIX веке во время ремонта обнаружили медную братину, заполненную бронзовыми и медными древнеримскими монетами! Но как деньги I-III веков оказались в Москве? Похоже, кто-то купил в XVII веке коллекцию в Европе и затем припрятал.

«Земельные инвестиции» были надежным средством защитить сбережения от воров и мародеров. В 1939 году у Спасских ворот нашли металлические кувшины, в которых лежали 33800 монет! В россыпи денег времен царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича обнаружились также кресты и украшения. Видимо, кто-то пытался так сохранить свои накопления во времена Соляного бунта, когда из-за повышения налогов и цен на соль в Москве началось восстание.

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Но самая крупная находка случилась в 1988 году. Строители, занятые земляными работами, буквально наткнулись на сокровища XIII века: слитки золота и серебра, славянские, скандинавские и персидские украшения – всего триста предметов. Скорее всего, князь Владимир Юрьевич спрятал в землю казну, спасая ее от нашествия Батыя. В 1238 году хан сжег Москву, но сокровища ему не достались, пролежав в земле больше семисот лет.

2. Клад Трубецких-Нарышкиных

Sputnik Sputnik

Ремонт – помощник историков, да еще какой! Во время строительных работ в петербургском особняке Трубецких-Нарышкиных в 2012 году рабочие вскрыли перекрытия между вторым и третьим этажами. И потеряли дар речи: перед ними лежали мешки с кофрами и шкатулками со столовым серебром, медалями, ювелирными украшениями, часами и канделябрами и множеством других вещей. Долго думать они не стали и решили поскорей все вывезти. Рабочие, которые посреди ночи что-то торопливо грузят в фургон, показались дежурному полицейскому подозрительными. Он наугад открыл один из мешков и... Тут уже пришла его очередь терять дар речи.

Sputnik Sputnik

В 1917 году Нарышкины, а вслед за ним и последние владельцы особняка – поручик лейб-гвардии Гусарского полка Сергей Сомов и его жена Наталья Нарышкина — покинули Россию.

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Больше двух тысяч предметов с гербами княжеского рода Нарышкиных и Сомовых, включая роскошный сервиз фирмы Игнатия Сазикова, - в общей сложности, четыреста килограммов сокровищ. - стали крупнейшей находкой в России.

3. Рязанский клад

Владимир Вдовин/Sputnik Владимир Вдовин/Sputnik

В 1822 году, занимаясь строительными дорожными работами, крестьяне Устин и Моисей Ефимовы нашли пару «кругляшков», с виду похожих на золотые. Стали искать дальше – и плуг стал вынимать из земли браслеты, иконы, колты (ими украшали женские головные уборы) и бармы - большие круглые медальоны с драгоценными камнями, жемчугом и изображениями святых. Эти массивные украшения считаются одной из княжеских и царских регалий. За клад, найденный на городище Старой Рязани, Ефимовы получили вознаграждение в 10 тысяч рублей.

4. Клад из Ипатьевского переулка

Государственный Исторический музей Государственный Исторический музей

Когда-то на территории Ипатьевского переулка в Москве селились гончары и кузнецы, потом этот район облюбовали зажиточные горожане. В XVI веке дворяне и бояре, находившиеся на государственной службе, должны были по первому же требованию отправиться на смотр или в поход. И иметь на такие случаи вооружение и доспехи. Так что ничего удивительного, что в одном из домов в Ипатьевском переулке обнаружили в 1895 году целый арсенал. Шлемы, кольчуги, наконечники для пик и монеты времен Ивана Грозного.

В 1969 году археологи обнаружили тут же обугленный бочонок с топорами, ножами и ручной кованой пищалью – гладкоствольным ружьем.

Но куда более удивительную находку сделали в 1970-м: огромный медный таз, доверху наполненный испанскими песо и реалами! Отчеканенными не только в Мадриде, Барселоне и Севилье, но и в Мексике, Боливии, Колумбии – всего 3398 монет. Находка потянула на 74 кг! Откуда же они взялись в Москве? Похоже, какой-то купец хотел продать их в казну для переплавки.

5. Клад «Гостиного двора »

Архивное фото Архивное фото

Буквально на расстоянии вытянутой руки оказалось золото, которое обнаружили в 1965 году в петербургском «Гостином дворе». Рабочие во время ремонта вскрыли пол и нашли кирпичную кладку, только слишком неровную. Стали ее разбирать: старинные стройматериалы оказались непривычно тяжелыми. «А, может, это золото», – посмеялись рабочие, но на всякий случай решили отнести находку на экспертизу. Оказалось – не просто золото, а высшей пробы, 900-й. Интерес к нудной работе сразу же подскочил в разы: к первому кирпичу добавилось еще семь. В общей сложности они потянули на 128 кг.

Когда-то в этом помещении находился ювелирный магазин поставщика императорского двора Ивана Морозова. Его сыновья на всякий случай устроили тут тайник, но после революции так и не смогли забрать то, что в нем хранилось.

6. Клад Старого «Гостиного двора»

Кажется, что ценного может храниться в простых с виду кувшинах? Масло или вино? Все проще: деньги.

Обнаруженные в «Гостином дворе» два сосуда оказались самым крупным монетным кладом Москвы: 335 западноевропейских монет второй половины XVI — начала XVII веков и больше 95 тысяч серебряных русских монет-чешуек, отчеканенных при царях Иване Грозном, Борисе Годунове и Федоре Ивановиче.

7. Клад купца Плюшкина

ГБУК ПО "Археологический центр Псковской области" ГБУК ПО "Археологический центр Псковской области"

В 2016 году в Пскове археологи обнаружили больше трехсот монет, медали, украшения и ордена – сокровища были аккуратно упакованы в шесть жестянок. Новгородские, псковские, московские и тверские чешуйки, и ефимки (переплавленные из иностранных талеров и отчеканенные заново с царским клеймом) времен царя Алексея Михайловича, копейки Бориса Годунова, монеты Петра I. Наградной ковш и кубок Екатерины II, коронационные монеты и даже аффинажный золотой слиток высокой пробы.

ГБУК ПО "Археологический центр Псковской области" ГБУК ПО "Археологический центр Псковской области"

Скорее всего, эта коллекция принадлежала купцу Федору Плюшкину, страстному собирателю редкостей и древностей. Свое собрание он пополнял на протяжении сорока лет. Интересовало его буквально все: живопись, оружие, личные вещи Александра Суворова, иконы, и, конечно же, монеты. Их в его коллекции было 84 ящика – даже больше, чем в Эрмитаже!

8. Клад, найденный в Устюжне

Устюженский краеведческий музей Устюженский краеведческий музей

Больше 800 кг монет? Да, именно столько было найдено в подвальном помещении собора Рождества Богородицы в Устюжне в 1936 году. Деньги самых разных лет – от императрицы Анны Иоановны до Николая II, в основном медные, но были и серебряные, скорее всего, в храм попали в качестве пожертвований. Например, на отливку колоколов.

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