Как сын дьяка стал первым русским выпускником Кембриджа

Борис Годунов стал первым правителем, решившим отправлять дворянских детей на учебу за границу. Одним из 18 русских студентов был Никифор Олферьев. В 1602 году на корабле из Архангельска он отправился изучать латынь и английский в Великобританию.

«Разность языков может произвести и разность в мыслях, опасную для церкви», – писал в «Истории государства российского» Николай Карамзин о позиции духовенства времен правления Бориса Годунова. Это был примерный ответ церкви на инициативу царя открыть в Москве первый университет на западный манер и пригласить преподавателей-иностранцев. Годунов на век раньше Петра I решил позаимствовать традиции европейского образования, но ему пришлось выбрать иной путь.

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Потерянные студенты

Царь нашел способ воплотить свою идею: в 1602 году он отправил 18 юношей изучать латынь и иностранные языки в европейские страны. Четверо из них поехали в Англию. Елизавета I решила принять их и согласилась с условием, которое поставил Борис Годунов — русских студентов во время учебы не будут заставлять менять веру. По возвращении они должны были поступить на службу в Посольский приказ.

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Четверку распределили по разным университетам. Сына дьяка Григория Олферьева Никифора отправили в Кембридж. Там он учился сначала в St John's, а затем в Clare College. Но в 1605 году Борис Годунов внезапно умер, Лжедмитрий вошел в Москву, в России бушевала Смута. И только в 1613-м, когда на престол взошел царь Михаил Федорович Романов, о студентах вспомнили. Российский посол Алексей Зюзин решил навести справки и был неприятно удивлен. Трое решили свою судьбу на чужбине: Софон Кожухов и Казарин Давыдов работали на Ост-Индскую компанию на Борнео и Яве, Федор Костомаров в качестве королевского секретаря оказался в Ирландии. Поблизости оставался только Никифор Олферьев. Вот только звали его теперь иначе – Никифор Алфери.

Верните Олферьева

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Оказалось, что закончить Кембридж он смог благодаря помощи семьи Джона Биделла, с которым познакомился во время учебы. Его отец вел торговлю с Россией и решил финансово поддержать молодого человека, оказавшегося вдали от родины. А еще Никифор сменил веру на англиканскую. Уже только по этой причине путь на родину ему был закрыт. Тех, кто впадал в грех ереси, наказывали строго – в летописях встречаются указания сжигать отступников или закапывать живыми в землю. А запрет выходить из православия в России сохранялся до 1905 года.

Но послы не сдавались: пусть и вероотступника, но Алфери нужно было вернуть домой. Они заваливали просьбами парламент и короля Якова I. Угрожали ухудшением отношений между странами и сложностями для английских купцов, торгующих с Россией. Утверждали, что Никифор просто совершил ошибку по молодости. Даже пытались его похитить.

В 1618 году Алфери получил приход в Хантингдоншире, женился на дочке пастора Джоанне Бет и жил в Вулли со своей семьей вплоть до смерти в 1666-м.

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