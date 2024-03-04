Ледяные шедевры на озере Байкал, которые скоро исчезнут (ФОТО)

Целый километр диковинных фигур появился на берегах байкальского острова Ольхон. Один мастер изобразил создание новой вселенной с планетами и галактиками, другой – снежного барса в прыжке, третий – лицо шамана.

Замерзшие наплески волн Байкала на острове Ольхон достигают зимой нескольких метров в высоту и обретают причудливые формы. Что вы в них увидите, зависит только от вашей фантазии. Мы побывали на удивительном фестивале Olkhon Ice Fest, где мастера ледопластики показали творения, сделанные в содружестве с природой.

Не будите рыбу!

Иван Локтюхин и его рыба. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Самое лучшее время для фигур – это закат, рассказали нам мастера. Догорающее небо красиво освещает эти фигуры, дела их еще загадочнее.

На спине у рыбы поселок Хужир. И даже деревья похожи! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Помните, у Ершова в «Коньке-Горбунке» была чудо-юдо рыба-кит с целым селом на спине? Кажется, что она теперь живет на одной из скал Ольхона, и на ее спине стоит поселок Хужир, где мы и находимся.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«На Ольхоне есть старинная легенда о перворыбе, древней рыбе, спящей в недрах Байкала – говорит мастер Иван Локтюхин из Кировска (Мурманская область), – и если люди делают что-то не так, она может проснуться, всплыть, и тогда нам мало не покажется. Такая немного апокалиптичная рыба, добрая, пока спит. Надо правильно жить. Не будите рыбу!»

Не рыба, а загляденье. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А вот другое фантасмагорическое существо. Сделали его мастера из Хабаровска Даниил Цой и Илья Тёкин. Глубоководная рыба-удильщик, которая светится изнутри, и на ее свет слетаются остальные рыбки. Она рот просто открывает и запускает себе в рот. Такой рыбе палец в рот не клади!

Чудеса на ледяных скалах

На закате скульптуры особенно впечатляют. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Тема этого года – Вселенная Байкала, – рассказал нам организатор фестиваля Семен Майор. - Почему вселенная? Потому что для местных жителей Байкал – это не просто озеро, а целая вселенная, которая влияет на все процессы жизни».

Попадая в ледовый парк на замерзшем озере, и правда чувствуешь, будто оказался в другой вселенной. Сказки, легенды и мистика проникли в каждый сантиметр льда Байкала.

Александр Парфенов. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Природа сама дает нам подсказки: здесь уже была маска шамана и его рука с посохом, а рядом с ним ледовые наплески образовали лес, – говорит скульптор Александр Парфенов из Барнаула (Алтайский край), – Помните? "Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу". Вот жизненный путь, идут человечки. Молодой бодро шагает, а этот уже уходит в тень этих деревьев, в иную реальность, в таинственный лес. А вот еще один человек молится за того, взывая к шаману».

Александр увидел шамана в ледяной скале. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А рядом - таинственный лес. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Александр рассказывает, что согласно легендам, у шамана есть два посоха с головами коней. И они помогает ему вернуться из царства теней. А вот у людей свои пределы возможностей.

Есть у шамана и другие помощники, змеи. Они притаились на другой скале.

Эта ледяная скульптура о помощниках шамана, змеях. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Когда семья просит о своих родственниках, шаман, соглашаясь, ныряет в темный мир, чтобы успеть его душу вытащить, – рассказывает Александр. - И убегая оттуда, он бросает в темных духов своих змей. Почему-то темные змей этих боятся. Они считаются хранителями этого перехода между мирами».

Выдувание вселенной

На этой скале мастера изобразили появление новых миров. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Уральские скульпторы Алексей Васюков (известный как Алексей Ягель) из Краснокамска Пермского края и Матвей Ваваев из Екатеринбурга увидели на большой широкой скале и вовсе создание новой вселенной. Будто некие высшие силы через трубочку «выдувают» миры.

Алексей Ягель. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Мы увидели здесь скопление звезд, галактик, – рассказал Алексей – Вот рука, вот лицо. Получилось божество, создающее вселенную. А если вы отойдете подальше, то все это превратиться в большую рыбу». И правда!

Вот они - застывшие мгновения. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Есть такое слово – парейдолия, когда в облаках видят черепаху или разные лица. И вот мы этим и занимаемся, только во льдах», – сказал мастер.

Чтобы увидеть другую их работу, придется внимательно присмотреться к пещере в скале. Внутри этого небольшого углубления они «вырастили» прозрачные капли-сталагмиты. Алексей назвал их «застывшим мгновением». «Мы думали, что сделать, не уничтожая естественной красоты пещеры. Она сама по себе прекрасна. Решили ее красиво подсветить, добавить музыку».

Около этой пары все хотели сделать фото. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но кроме того, в ледовом парке есть и скульптуры, сделанные из кубов прозрачного, как Байкал, льда. Дракон – символ года по лунному календарю, пара милейших байкальских нерп, столбы сэрге в память о божествах бурятского народа – копии деревянных сэрге на мысе Бурхан позади них.

Такие же, только деревянные, сэрге стоят позади на скале. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Говорят, что лед Байкала имеет уникальные особенности: он особенно хрупкий из-за состава воды. «Он и правда как живой, у него много трещин, он непредсказуемый. Материал непростой, с ним еще нужно договориться», – считает Алексей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Иван Локтюхин тоже считает лед Байкала особенным: «На этом берегу много ветра и песка, и на ледовых наплесках можно увидеть буроватые подтеки. Зато лед-то волшебный! Ходишь – и он издает звуки, как живой. Хотя он больше метра толщиной».

Шедевры, которые исчезнут через месяц, но будут вечными

Барс и ничего не подозревающие зайцы. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Ледовый фестиваль проходит на Ольхоне с 2020 года и привлекает десятки тысяч туристов. Как рассказал создатель Olkhon Ice Fest, изначально он был в формате конкурса, но с прошлого года от этой концепции отказались. Сейчас фестиваль называют симпозиумом, и скульпторы творят совместно. В этом году ледовый парк делают 10 мастеров ледопластики из России, три мастера из Монголии, а также еще около 15 человек, которые помогают со светом и техническими вопросами.

Дракон хитро улыбается. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Здесь чистое творчество, мастера приезжают без эскизов. Мы не знаем, что тут будет! – говорит Семен. - Когда они приезжают, то пару дней просто осматриваются, проходят площадку, ходят в музей, узнают местные традиции, могут и к шаману сходить, и с местными жителями пообщаться. Только затем они рождают некий проект».

Парящий орел, которого сделал Иван. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Парк ледовых скульптур будет открыт до 15 марта. Всего один месяц – и на Байкал придет весна, растает лед, и эти сказочные фигуры останутся лишь на фотографиях.

Будда - это последняя фигура в парке ледовых фигур. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Я езжу сюда уже несколько лет и каждый раз вижу что-то другое, – говорит Александр. - Мы будто заново создаем новую вселенную. И хотя все эти скульптуры растают весной, они будут вечными, ведь память воды вечна. Природа - это материализованный бог. Никакой мастер ни за какие миллиарды не сможет воспроизвести эти работы».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

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