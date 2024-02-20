10 главных поставщиков императорского двора (ФОТО)

Эти частные фирмы много лет работали на царей, выполняя самые разные заказы.

Нужды царского двора в России обслуживала целая армия купцов и частных компаний-производителей. По высочайшему заказу они изготавливали и поставляли для императора и членов его семьи самые разные предметы роскоши и быта – кондитерские изделия, украшения, еду и алкоголь, мебель и другие вещи.

Тем, кто сотрудничал постоянно и выполнял свою работу безупречно, с первой половины XIX века стали присваивать звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Это было весьма почетно – купец мог с этих пор размешать российский герб на своих логотипах и рекламах. Кроме того, это было невероятно прибыльно, ведь на свой образ жизни Романовы не жалели никаких денег. Однако можно было этого звания и лишиться (в частности, если у фирмы менялся владелец или если поставки были нерегулярными).

Всего официальных поставщиков было несколько десятков. Среди них были и иностранные купцы и фирмы – шины Michelin, часы Tissot и Breguet, немецкие автомобили DMG.

Вот какие товары многие годы по высшему заказу выполняли эти самые известные поставщики.

1. Ювелирные изделия Карл Фаберже

Яйца Фаберже, посвященные Александровскому дворцу и 300-летию Дома Романовых shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Имя Фаберже прогремело на весь мир. В течение более 30 лет ювелир выполнял по высочайшему заказу знаменитые пасхальные яйца, которые Александр III, а затем Николай II, дарили своим женам.

Икона-складень от Фаберже Собрание Музея Фаберже Собрание Музея Фаберже

Кроме того, фирма Фаберже делала для императорской семьи самые разные ювелирные предметы – пепельницы, портсигары, вазы, драгоценные оклады икон, кубки, шкатулки и другие роскошные мелочи.

2. Предметы из эмали Павла Овчинникова

Блюдо и солонка фирмы Овчинникова Государственный Исторический музей Государственный Исторический музей

История этого ювелира уникальна. Он был крепостным крестьянином у знатных князей, они разглядели в нем талант и отправили учиться ювелирному делу. Дела Овчинникова пошли так хорошо, что он даже смог выкупить собственную свободу и открыть фабрику.

Ваза для конфет и ваза для варенья со съёмными крышкой и ложечками фирмы Овчинникова Музей "Собрание" Музей "Собрание"

Его изделия из эмали - сервизы, солонки, вазы, кошельки пришлись по вкусу будущему императору Александру III. В итоге фирма Овчинникова более 40 лет была поставщиком высшего двора.

Читайте подробнее про Павла Овчинникова тут.

3. Часы Павла Буре

Каминные часы от Павла Буре Музей "Собрание" Музей "Собрание"

С 1899 года и до самой революции 1917 года торговым дом Павла Буре был едва ли не единственной компанией, поставлявшей часы императорскому дому.

Карманные механические часы фирмы Павла Буре Музей "Собрание" Музей "Собрание"

За это время часовой дом изготовил несколько тысяч часов по высочайшему заказу - карманные, настенные, дорожные и другие.

4. Кондитерские изделия Алексея Абрикосова

Изделия кондитерского товарищества "А.И.Абрикосова Сыновья" Общественное достояние Общественное достояние

«Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова Сыновей» было одним из главных производителей шоколада. Абрикосов первым в России стал покрывать сухофрукты шоколадной глазурью, раньше подобные лакомства завозились только из-за границы. Также выпускал карамель, бисквиты и самые разные конфеты.

Фабрика Абрикосовых Общественное достояние Общественное достояние

Кондитерский магнат владел фабрикой и несколькими магазинами в Москве, а в 1899 году стал поставщиком двора Его Императорского Величества. После революции фабрика Абрикосова была национализирована и переименована в «кондитерский концерн Бабаевский». Предприятие работает до сих пор.

5. Кондитерские изделия Теодора Эйнема

Продукция фирмы «Эйнем» Общественное достояние Общественное достояние

Еще в середине XIX века немецкий кондитер Теодор фон Эйнем открыл в Москве собственное производство. Он готовил кусковой сахар, карамель, шоколадные конфеты, печенье и другие кондитерские изделия. Его сладости пришлись по вкусу женской половине императорской семьи, которой он поставлял товар.

Фирма «Эйнем» Общественное достояние Общественное достояние

Но официальное звание поставщика двора, несмотря на все успехи и медали на международных выставках, фирма «Эйнем» удостоилась лишь в 1913 году, уже после смерти своего создателя. А после революции и до сих пор фабрика работает под названием «Красный Октябрь».

6. Печенья и конфеты Адольфа Сиу

Конфеты производства "С. Сиу и Ко" Общественное достояние Общественное достояние

Француз Адольф Сиу пробовал себя в парфюмерном деле. Но более всего прославился как владелец кондитерского производства. Магазины торгового дома «А. Сиу и К°», открытого Адольфом, а затем фирмы его сыновей «С. Сиу и К°», были по всей Российской Империи. Ассортимент кондитерских изделий был огромен: печенье, какао, карамель, мармелад, вафли, пряники и многое другое.

Историческая упаковка печенья "Юбилейное" Библиотека им. Н.А. Некрасова Библиотека им. Н.А. Некрасова

В 1913 году к 300-летию дома Романовых компания произвела свой самый знаменитый продукт - печенье «Юбилейное» и удостоилась звания поставщика императорского двора. В советское время фабрика была переименована в «Большевик» и продолжила производить печенье, ставшее уже брендом. Кстати, его делают до сих пор - и это все еще любимое лакомство многих детей в России.

7. Парфюмерия Альфонса Ралле

Слева - Иван Билибин. Парфюмерия русских бояр товарищества Палле и Ко, 1900-е. Справа - этикетка духов товарищества «А. Ралле и Ко» Общественное достояние; Библиотека имени Н. А. Некрасова Общественное достояние; Библиотека имени Н. А. Некрасова

Французский парфюмер открыл в Москве свою фирму в 1843 году. Он производил духи, пудру, помаду, мыло, а спустя 12 лет стал поставщиком императорского двора и несколько раз подтверждал это звание. На флаконе духов «А. Ралле и Ко» был изображен двуглавый орел Российской Империи.

Кстати, парфюмер именно этой фирмы Эрнест Бо позже создал знаменитые духи Шанель №5 для Коко Шанель. Предположительно, что основой послужил аромат «Букета Екатерины», созданный им же к трехсотлетию дома Романовых.

8. Алкогольные напитки Петра Смирнова

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Бренд русской водки Smirnoff известен на весь мир, её придумал в эмиграции Владимир Смирнов, сын Петра Смирнова, «водочного короля» России. Завод последнего производил водку, вина, наливки и ликеры.

Реклама Смирнова Общественное достояние Общественное достояние

Кроме того, товарищество Смирнова торговало импортными винами. С 1886 году он стал поставщиков императорского двора. И был практически монополистом в поставках кагора православным храмам и монастырям России.

9. Вина купцов Елисеевых

Магазин Елисеевых Карл Фишер Карл Фишер

Елисеевы – известная купеческая династия. С начала XIX века они имели несколько лавок в Петербурге и торговали импортными товарами – вином, кофе, чаем, рисом, сыром и другими. В 1857 году сыновья основателя учредили торговый дом «Братья Елисеевы».

Винный подвал Елисеевых Карл Фишер Карл Фишер

Они скупали вино за границей, а сбраживали и разливали по бутылкам в России. В их владении был винный подвал на Васильевском острове в Петербурге, который считался одним из лучших винных погребов Европы. Вина, сброженные у Елисеевых получали международные призы, а с 1874 года они стали поставщиками двора.

10. Шампанские вина Льва Голицына

Винный погреб Льва Голицына Общественное достояние Общественное достояние

Князь Голицын был по сути первопроходцем в собственном производстве игристых вин в России. Его шампанское оценили даже французы на Всемирной выставке в Париже в 1889 году. В Крыму и на черноморском побережье Голицын создал целую индустрию виноделия - высадил виноград нескольких сортов, построил подземный винный завод с системой туннелей.

Коронационное вино от Голицына Общественное достояние Общественное достояние

Его шампанское подавали на коронации Николая II в 1896 году - ныне оно известно под названием «Коронационное». И тогда же он был удостоен звания поставщика императорского двора. Сегодня по старинной рецептуре в память о главном русском виноделе выпускается игристое под брендом «Лев ГолицынЪ».

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