Почему в России два Алтая?

В чем разница между двумя Алтаями и куда поехать, чтобы посмотреть на знаменитые природные достопримечательности.

На юге Сибири есть два субъекта с почти одинаковым названием – Республика Алтай и Алтайский край. Такое совпадение обусловлено тем, что на территории обоих субъектов находятся Алтайские горы. Но этим схожесть регионов заканчивается.

История двух Алтаев

С древних времен Алтай населяли местные народы, а в IV веке н.э сюда последовательно стекались различные кочевые племена. Позже регион становился частью разных тюркских империй Центральной Азии, включая монгольскую империю Чингисхана. Тюркские империи последовательно распались, и в XVI веке Россия начала освоение Сибири. В XVII веке этот процесс дошел до Алтая.

Первый русский острог на Алтае появился в 1709 году, а в 1747 учредили Колывано-Воскресенский горный округ (в 1834 году его переименуют в Алтайский). Он включал в себя и Алтайские земли, и часть Новосибирской и Кемеровской областей, и еще несколько субъектов.

Лишь в 1917 году Алтай выделили в самостоятельный регион со столицей в городе Барнаул. Но уже в 1922 году от него отделился второй Алтай – Ойротская автономная область. Ойроты – это ныне устаревшее название жителей Алтая, и позже область переименовали в Горно-Алтайскую автономную область. Разница между двумя регионами заключалась в этническом составе – в Ойротской области жили коренные алтайцы, а Алтайский край в основном населяли русские.

Горно-Алтайская автономная область. Девушки Горного Алтая. Сергей Солофьев/Sputnik Сергей Солофьев/Sputnik

В результате административных изменений в 1937 году два Алтая объединились в составе Алтайского края. Но в 1991 году Горно-Алтайская автономная область вновь стала самостоятельной единицей. В 1992 году ее переименовали в Республику Алтай. Так и появилось два региона с почти одинаковым названием.

Национальный состав и экономика

Одно из основных отличий Алтайского края и Республики Алтай – национальный состав – сохраняется по сей день. В Алтайском крае около 93% населения составляют русские, а в Республике Алтай их лишь 56%. При этом 34% населения республики составляют алтайцы. Может показаться, что это мало. Но во время последней переписи населения 2020 года, лишь 78 125 человек по всей России указали, что они алтайцы. Если принять во внимание миграцию в крупные города, становится понятно, почему алтайцы составляют менее половины населения республики.

Коренные алтайцы говорят на алтайском языке, в котором есть множество диалектов. В 2020 году им владело 62 572 человека. Большая часть населения живет в сельской местности и занимается сельским хозяйством: разводят маралов, овец, коней и других животных. Вторая важная статья доходов региона – туризм.

Мараловоды загоняют марала в загон для срезки пантов на ферме СПК "Абайский" недалеко от села Сугаш в Усть-Коксинском районе республики Алтай. Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

В Алтайском крае тоже развито сельское хозяйство, но доминирующее положение в экономике региона занимает обрабатывающая промышленность. В нее входит производство пищевых продуктов, машиностроительной продукции, а также химические и фармацевтические производства.

Природа и отдых

Если вы ходите увидеть уникальную нетронутую природу, в которой обитают краснокнижные животные – вам в Республику Алтай. На ее территории расположен объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Он объединяет Катунский заповедник, Алтайский заповедник и высокогорное плато Укок.

Верхнее Шавлинское озеро и вершины Северо-Чуйского хребта: Мечта, Сказка и Красавица. Александр Лещёнок (CC BY-SA 4.0) Александр Лещёнок (CC BY-SA 4.0)

В заповедниках можно найти высокогорье с ледниками, уникальные озера, горные реки, водопады, снежных барсов и манулов. А плато Укок известно наскальной живописью и древними захоронениями – именно там в 1993 году нашли мумию девушки, жившей в V веке до н.э, «Алтайскую принцессу».

В Республику Алтай едут за активным отдыхом: трекингом, восхождением в горы, конными турами и сплавами. В регионе вы ощутите с национальный колорит и сможете увидеть древние традиции местных – то, чего не найдешь в Алтайском крае.

Дети из поселка Иня на берегу реки Катунь. Алтайский Край. Юрий Кавер/Sputnik Юрий Кавер/Sputnik

В Алтайском крае тоже есть горы, но их меньше и они ниже. В Алтайский край едут за спокойным отдыхом в санаториях (самый известный из них – Белокуриха) и на комфортных туристических базах. Здесь же находится одна из четырех официально разрешенных правительством игорных зон «Сибирская монета».

Белокуриха: Курорт Белокуриха расположен на северной окраине Горного Алтая, в 270 км к югу от г. Барнаул, Белокуриха, Алтайский край. Александр Байдуков (CC BY-SA 4.0) Александр Байдуков (CC BY-SA 4.0)

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