Какие стихийные бедствия случались в Москве

Она много раз горела, ее улицы и площади затапливал паводок. Но это еще не все бедствия, которые обрушивались на столицу.

«Трус великий»

Землетрясение в Москве в 1445 году. Лицевой летописный свод XVI века Общественное достояние Общественное достояние

В это сложно поверить, но город несколько раз страдал от землетрясений. В летописях XV века сохранились упоминания о том, как в Москве внезапно задрожала земля и сами собой начали звонить колокола. В 1474 году случилось землетрясение, по оценкам ученых, не меньше шести баллов: «трус великий», как его назвали современники, разрушил Успенский собор Московского Кремля. Храм, который псковские мастера Кривцов и Мышкин успели возвести до крыши, рухнул, как будто его смяла невидимая гигантская рука. Впрочем, были в этом бедствии и плюсы: именно после землетрясения Иван III пригласил из Италии Аристотеля Фиораванти, который отстроил собор заново.

Федор Алексеев. "Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве", 1811 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Тряхнуло Москву и в октябре 1802 года. И снова досталось Кремлю: работавшие на Спасской башне люди утверждали, что она ощутимо тряслась. В некоторых домах качались люстры и дребезжала мебель, по стенам пошли трещины, кое-где провалился грунт – но несколько подземных толчков даже не успели толком испугать горожан и те вернулись к обычной жизни.

Сама столица находится в сейсмически стабильной зоне, так что почти все землетрясения в городе – отголоски более значительных катастроф. Например, в декабре 1945-го до Москвы докатились отголоски землетрясения у берегов Антарктиды. Страшное Бухарестское землетрясение 4 марта 1977 года ощущалось практически по всей Восточной Европе: в жилых домах ходила ходуном мебель, раскачивались люстры, а в высотных зданиях, вроде Московского Государственного Университета, колебания достигали семи баллов.

В 2013-м до российской столицы докатилось эхо землетрясения в Охотском море, которое заставило вздрогнуть все европейские страны. В Москве в некоторых зданиях даже провели эвакуацию из высоток.

Великий московский пожар

Альбрехт Адам "Наполеон в горящей Москве", 1841 Общественное достояние Общественное достояние

Что будет, если соединить пожар, пожирающий все на своем пути, теплую погоду и ветер? Получится огненный смерч. Именно его в 1812 году наблюдал Наполеон, покидая Москву. Не случайно это явление называют дьявольским огнем: пожары возникали в разных районах города, взрывались лавки с горючими материалами, ветер разносил огонь все дальше. Он охотно пожирал деревянные постройки: тушить что-либо было бессмысленно, да и нечем – покидая Москву, пожарные забрали все свое оборудование. Набирающий силу ветер только подгонял огонь.

Александр Смирнов "Пожар Москвы", 1812 Музей-панорама «Бородинская битва» Музей-панорама «Бородинская битва»

Глубокой ночью огненные потоки соединились и образовали смерч, который, двигаясь, уничтожал город. Наполеон сумел выехать из Кремля, хотя это было непросто: мостовая плавилась от жара. Через четыре дня он вернулся, но увидел лишь обгоревшие развалины. Пожар он назвал самым великим, самым величественным и самым ужасным спектаклем, который когда-либо видел. Пожар долго не хотел покидать город: когда спустя месяц с лишним после бедствия русские войска вошли в Москву, она еще дымилась.

Смерч над Сокольниками

На фотографиях 1904 года, подписанных «смерч, наблюдавшийся со станции Перерва в 13 верстах от Москвы», видна черная стена, которая занимает все небо. Грозовой фронт тогда растянулся на 15-20 километров. Шквалистый ветер, скорость которого достигала 25 метров в секунду, пришел в город из Тульской губернии. Проревел на восточными окраинами и разделился на два смерча, которые разрушили ныне ставшие районами столицы Карачарово и Люблино, Чагино и Капотню, Грайвороново и Аннегофскую рощу, Калитники и Кузьминки, прошелся по Лефортово и Лосиному острову, Сокольникам и Басманной части. Воздушные потоки вырывали из земли деревья, срывали кресты с церквей, подхватывали жалобно кричащих коров и коз.

«Вдруг все закрутилось … среди зигзагов молний вспыхивали желтые огни, и багрово-желтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути», – писал краевед Владимир Гиляровский.

Смог над всей столицей

Константин Чалабов/Sputnik Константин Чалабов/Sputnik

В июле-августе 2010 года Москва погрузилась в густой туман: дым от горящих в подмосковье торфяников окутал ее плотной дымовой завесой. Удушающая жара (столбик термометра стабильно показывал до +37 градусов) и постоянный запах гари накрыли город. Мгла проникла даже в метро: в вагонах и на станциях царил полумрак, а пассажиры были вынуждены прижимать к лицам влажные платки или носить респираторы. Перестал ходить речной транспорт, некоторые учреждения закрылись, а в магазинах бытовой техники самым востребованным товаром стали вентиляторы и кондиционеры – и сразу же оказались в дефиците, за ними приходилось буквально охотиться. За несколько недель плотного смога смертность в Москве выросла в два раза. Дым от горящих торфяников покинул город только 18-19 августа, и на смену жаре наконец пришли похолодание и дожди.

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