А вы знали, что в России были медвежьи полки?

Чудо-мишки из Сергача Нижегородской губернии умели не только выполнять разные трюки, но даже прошли парадом перед изумленными французскими солдатами.

В романе «На горах» о быте жителей волжских поселений в Нижегородской губернии Павел Мельников-Печерский рассказывал о промысле, который существовал в Сергачском уезде с XVI века. Не меньше 30 деревень зарабатывали на жизнь дрессировкой медведей. Обучали медвежат разным трюкам и вместе с ними ходили по ярмаркам. Рассказывали, что чудо-мишки развлекали гостей на свадьбе Ивана Грозного с Марфой Собакиной.

«Скоморохи в деревне» Франц Рисс Франц Рисс

Оказавшиеся в Сергаче в войну 1812 года пленные французы увидели дрессированных медведей своими глазами. А ведь сначала не верили, что такое возможно. Началось все с разговоров о том, что Наполеон скоро пришлет новые войска – с ними, обещали французы, русским уже не справиться. На что местный капитан-исправник возразил: если что, пошлем полки медведей. И пригласил на смотр особого батальона.

Мельников-Печерский так описывал это событие: «А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, зимой-то все дома. Повестили им от исправника, вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу, поставили рядами, стали их заставлять палки на плечо вскидывать, показывать, как малы ребята горох воровали. А исправник французам: “Это, говорит, ружейным приемам да по-егерски ползать они обучаются”. Диву французы дались, домой отписали: сами-де своими глазами медвежий баталион видели. С той, видно, поры французы медведями нас и стали звать».

Барин Михайло Потапыч

Скульптурная группа «Медведя водят». 1880–1890-е гг. Завод Гарднера Государственный исторический музей

Дрессированные медведи были настоящими звездами ярмарок и разных праздников. Они умели не только ходить на задних лапах, но еще и изображать разные «картины». Историк и археограф Дмитрий Ровинский в сборнике «Русские народные картинки» описывал медвежьи комедии. Например, как прихорашивается девушка: «Миша садится на землю, трет себе одной лапой морду, а другой вертит перед рылом кукиш – это значит девица в зеркало смотрится».

«Песнь скоморохов», 1910 Петр Иванович Субботин (Пермяк)/Legion Media Петр Иванович Субботин (Пермяк)/Legion Media

Медведи умели выполнять до 50 таких трюков: «натягивают и стреляют, уподобляя палку, будто бы из лука», «как малые ребята горох крадут и ползают, где сухо – на брюхе, а где мокро – на коленях, выкравши же, валяются», «как жена милого мужа приголубливает». А потом брали шапку и обходили зрителей по кругу, собирая плату за свое выступление.

Общественное достояние Общественное достояние

Медведи из Сергача были так популярны, что Екатерина II приказала разместить Топтыгина (так мишек называли за их топающую походку) на гербе города. Сами же сергачи – дрессировщики – уважительно называли своих подопечных сергачским барином Михайло Потапычем.

В 1866 году медвежьи комедии запретили, но истории о супермишках, которые удивляли своими талантами, остались.

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