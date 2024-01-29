5 немецких асов, сбитых советскими бойцами

1. Макс-Гельмут Остерманн (102 воздушные победы)

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Командир 7-й эскадрильи 54-й истребительной эскадры «Грюнхерц» («Зеленое сердце») обер-лейтенант Макс-Гельмут Остерманн считался одним из лучших летчиков люфтваффе. К лету 1942 года счет его побед перевалил за сотню, а среди наград имелся Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами.

Успешную карьеру немецкого аса прервал старший лейтенант 41-го истребительного авиационного полка Аркадий Суков на истребителе ЛаГГ-3. В ходе воздушного боя над озером Ильмень на северо-западе СССР 9 августа 1942 года он сбил «Мессершмитт» Bf-109 F Остерманна, после чего тот рухнул в озеро и затонул (по другим данным, разбился в лесу).

2. Рудольф Мюллер (92 воздушные победы)

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Обер-фельдфебель Рудольф Мюллер из 5-й истребительной эскадры «Айсмеер» («Ледяное море») стал настоящей головной болью для ВВС Красной армии в Заполярье. Он весьма успешно сбивал истребители «Харрикейны», которые Великобритания поставляла СССР.

В итоге на немецкого аса объявили настоящую охоту. 19 апреля 1943 года в ходе воздушного боя в районе аэродрома Ваенга под Мурманском командир 2-го гвардейского истребительного авиационного полка ВВС Северного флота гвардии капитан Петр Сгибнев на пару с гвардии младшим лейтенантом Николаем Бокием на истребителях P-39 «Аэрокобра» сбили Bf-109 G-2 Мюллера.

Немец смог посадить поврежденный самолет и попытался добраться до Норвегии, но был схвачен. Дальнейшая его судьба точно неизвестна. По некоторым данным, его убили при попытке к бегству из лагеря для военнопленных в Мордовии в октябре того же года.

3. Гельмут Гроллмус (75 воздушных побед)

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19 июня 1944 года восемь истребителей Fw-190 A из 54-й истребительной эскадры сопровождали пикирующие бомбардировщики Ju-87, которые совершали налет на караван судов советского Балтийского флота. На перехват поднялись Ла-5 ФН 3-го гвардейского истребительного авиационного полка.

В ходе развернувшегося недалеко от города Выборга воздушного боя старший лейтенант Александр Потемкин сбил самолет немецкого аса Гельмута Гроллмуса. Тот сумел выпрыгнуть с парашютом, но погиб от огня с земли.

4. Хорст Адемайт (166 воздушных побед)

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8 августа 1944 года в Восточной Латвии командир 1-й группы эскадры «Грюнхерц» (I./JG.54) гауптман Хорст Адемайт на истребителе «Фокке-Вульф» FW-190 A-5 преследовал штурмовик Ил-2. В районе города Даугавпилс он попал под сильный огонь советских зенитных орудий.

Дальнейшая судьба Адемайта неизвестна. В Германии его объявили погибшим и посмертно повысили до звания майора.

5. Отто Киттель (267 воздушных побед)

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Обер-лейтенант Отто Киттель из эскадры «Грюнхерц» сбил за время войны 267 самолетов противника, что делает его четвертым по результативности асом люфтваффе. Зимой 1945 года он воевал в Курляндском котле в Западной Латвии, где с октября 1944 года были отрезаны от основных сил войска группы армий «Север».

14 февраля Киттель во главе звена FW-190 A-5 вылетел в район города Тукумс, где наткнулся на группу из восьми Ил-2. Немецкий ас сбил один самолет, после чего его истребитель внезапно загорелся, резко пошел вниз, врезался в землю и взорвался.

По одной версии, «Фокке-Вульф» Киттеля поразил бортстрелок одного из штурмовиков, по другой – советские зенитки.