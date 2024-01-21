Как умер Владимир Ленин?

Материалы о смерти Ленина до сих пор частично засекречены, и событие обросло множеством домыслов и легенд. Перечисляем факты, в которых мы уверены.

Он испытывал хроническую усталость

Владимир Ленин на отдыхе в Горках с собакой по кличке Айда, 1922 МАММ/МДФ/Russia in photo

В июле 1921 года Ленин писал Максиму Горькому: «Я так устал, что ничегошеньки не могу». При этом иногда он посещал в день до 40 заседаний и комитетов, принимал десятки людей. «С заседаний Совнаркома, – вспоминает его сестра Мария Ульянова, – Владимир Ильич приходил вечером, вернее ночью часа в 2, совершенно измотанный, бледный, иногда даже не мог говорить, есть, а наливал себе только чашку горячего молока и пил его, расхаживая по кухне, где мы обычно ужинали».

Профессор Ливерий Даркшевич, осматривавший Ленина в марте 1922 года, отметил «массу чрезвычайно тяжелых неврастенических проявлений, совершенно лишавших его возможности работать так, как он работал раньше» и «ряд навязчивостей, которые своим появлением сильно пугали больного». «Ведь это, конечно, не грозит сумасшествием?» – спрашивал Ленин профессора.

Первый инсульт произошел после удаления пули

Пуля из пистолета «Браунинг», калибр 6,30–6,39 мм, которой был ранен Ленин в 1918 году. Извлечена 23 апреля 1922 г. Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

В апреле 1922 года Ленину стало настолько худо, что врачи предположили, что его могут отравлять свинцовые пули, оставшиеся в теле после покушения Фанни Каплан 30 августа 1918 года. Как пишет хирург, академик Юрий Лопухин, «решение весьма спорное и сомнительное, учитывая, что за четыре года, прошедших после покушения, пули уже осумковались и, как полагал профессор Владимир Розанов, операция по их извлечению принесет больше вреда, чем пользы».

23 апреля 1922 года немецкий хирург Борхардт удалил из тела Ленина пулю, а 27 апреля Ленин уже был на заседании Политбюро. Он продолжал активно работать еще месяц, пока 25 мая 1922 года в усадьбе в Горках не перенес первый инсульт. После него Ленин стал терять речь, периодически не мог читать и писать, плохо владел правой рукой.

29 мая собрался большой консилиум врачей Ленина (среди них были великий невропатолог Григорий Россолимо и нарком здравоохранения Семашко). Они признали, что болезнь им неясна. Предполагали склероз артерий мозга, но врачей поражало, что интеллект Ленина оставался полностью сохранен, а в его состоянии наступали временные улучшения.

Ленин просил Сталина дать ему яд

Ленин в Горках. 1923 год Public domain Public domain

30 мая, сразу после заседания консилиума, Ленин попросил Иосифа Сталина приехать в Горки. Как пишет Юрий Лопухин, «зная твердый характер Сталина, Ленин обратился к нему с просьбой принести ему яд, чтобы покончить счеты с жизнью». Однако Сталину удалось уговорить Владимира Ильича на лечение. Летом 1922 года состояние Ленина стало улучшаться. 16 июня ему разрешили вставать с постели, и, как рассказывала медсестра Петрашева, вождь «пустился даже со мной в пляс». Тем не менее патологические проявления продолжались в течение всего лета, Ленин иногда терял равновесие, 4 августа у него был спазм с потерей речи после инъекции мышьяка, которым его лечили.

Ленину стало хуже после того, как он вернулся к работе

Ленин и Крупская в Горках, 1922. Фото Марии Ульяновой Public domain Public domain

Меньше пяти месяцев прошло после инсульта, и Ленин 2 октября 1922 года вернулся в Москву. Профессора считали, что он полностью восстановился, но сам он признавался: «Физически чувствую себя хорошо, но нет уже прежней свежести мысли. Выражаясь языком профессионала, потерял работоспособность на довольно длительный срок».

В октябре и ноябре Ленин множество раз участвовал в заседаниях Совнаркома, выступал на конгрессах и съездах. Силы покинули его к 7 декабря, когда он уехал в Горки. 12 декабря Ленин вернулся в Москву, где у него произошли несколько припадков и инсульт (16 декабря), после которого парализовало правую сторону тела.

24 декабря 1922 года Сталин собрал совещание с участием руководителей СССР Льва Каменева, Николая Бухарина и врачей Ленина. Приняли решение оградить Ленина от новостей о политической жизни, «чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений». Свидания с посетителями Ленину тоже запретили.

Несмотря на это, Ленин продолжал диктовать записки и письма вплоть до 9 марта 1923 года, когда его поразил третий инсульт. Ленин снова лишился речи и после этого уже не возвращался к работе. Летом 1923 года он вынужден был под присмотром Надежды Крупской заново учиться ходить, брать предметы, говорить отдельные слова. Крупская писала: «Ходит теперь (с помощью) много и самостоятельно, опираясь на перила, поднимается и спускается с лестницы. [...] Настроение у него очень хорошее, теперь и он видит уже, что выздоравливает». 18–19 октября Ленин в последний раз был в Москве, после этого находился только на даче в Горках.

Обстоятельства смерти засекречены до сих пор, 100 лет спустя

Посмертный портрет Ленина, 1924, Петр Львов Public domain Public domain

Владимир Ленин умер в подмосковных Горках вечером 21 января 1924 года, в 18.50. Ему было 53 года. Вскрытие тела производилось на следующий же день утром – начали в 11.00. Это и есть самая важная деталь смерти Ленина – по какой причине для вскрытия тела основателя СССР его не повезли в Москву, где в лучших медицинских институтах для вскрытия были все условия, а начали проводить эту операцию в ванной на даче в Горках?

21–23 января 1924 г., Владимир Ленин после кончины в усадьбе Горки TASS TASS

Есть две версии основной причины смерти Ленина – атеросклероз сосудов мозга и сифилис. Сейчас, спустя сто лет после его смерти, консенсуса по этому вопросу так и нет. Академик Юрий Лопухин предполагает, что истинной причиной болезни и смерти Ленина было плохое кровоснабжение мозга, наступившее после ранения Ленина в 1918 году.

Значительная часть документов о смерти и болезни Владимира Ленина остается засекреченной по просьбе его племянницы Ольги Дмитриевны Ульяновой (1922–2011), однако срок секретности истекает в 2024 году.