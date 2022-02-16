Как пытались убить Сталина

Даже встав у руля государства, Иосиф Сталин любил гулять среди толп народа на улицах Москвы. Первое же покушение навсегда отбило у него эту привычку.

История покушений на жизнь всесильного «отца народов» овеяна тайнами и мифами. Некоторые из десятков известных случаев были сфабрикованы советскими спецслужбами, другие являются откровенной выдумкой, а третьи до сих пор находятся под грифом «секретно». На сегодняшний день более-менее достоверными считаются четыре попытки убийства главы Советского Союза.

На расстоянии выстрела

Сталин гуляет по Москве в конце 1920-х годов. G. Petrusov/Slava Katamidze Collection/Getty Images G. Petrusov/Slava Katamidze Collection/Getty Images

16 ноября 1931 года Генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков прогуливался по одной из московских улиц, когда к нему быстрым шагом направился какой-то человек и попытался выхватить револьвер. От неминуемой гибели Сталина спасла не его непосредственная охрана, а внезапно оказавшийся рядом посторонний сотрудник службы государственной безопасности ОГПУ. Он схватил нападавшего за руку и сбил его с ног.

Преступником оказался некий Леонид Огарев (также известный под фамилиями Платонов и Петин) — бывший белогвардейский офицер, член эмигрантской организации Русский общевоинский союз и к тому же агент британской разведки. Незадолго до этих событий он прибыл в Москву и с тех пор находился под колпаком у ОГПУ.

Сталин в сопровождении охраны в Москве в конце 1920-х годов. Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Агент занимался в столице сбором разведданных, когда случайно увидел среди прохожих советского вождя. Воспользоваться представившимся шансом, однако, ему не позволил следивший за ним сотрудник спецслужб. В скором времени Огарев был осужден за терроризм и шпионаж и казнен.

Покушение вызвало переполох в руководстве страны. Члены правительства распорядились усилить охрану вождя и совместно подписали резолюцию: «Пешее хождение товарища Сталина по Москве надо прекратить».

Не та машина

Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

6 ноября 1942 года служивший в расквартированном в Москве полку Савелий Дмитриев покинул расположение своей части и, прихватив винтовку, направился в сторону Красной Площади. Солдат выдал себя за часового и занял пост у Спасских ворот Кремля.

Дмитриев дождался, когда из них выехала правительственная машина и открыл по ней огонь. В салоне в это время находился нарком внешней и внутренней торговли СССР Анастас Микоян (он не пострадал). После непродолжительной перестрелки охране удалось взять нападавшего живьем.

Савелий Дмитриев. НКВД СССР НКВД СССР

В ходе последовавших допросов было установлено, что солдат собирался убить вовсе не Микояна, а Сталина, но по ошибке атаковал не тот автомобиль. Долгое время спецслужбы пытались выяснить, кто же стоит за покушением, опрашивали родных и близких Дмитриева, выезжали в районы боевых действий, где разговаривали с его сослуживцами.

Однако никаких связей стрелка с нацистами или контрреволюционными организациями выявить не удалось. Медицинские исследования показали, что у него есть проблемы с психикой. В одном из заключений от 1943 года было сказано: «При поступлении в больницу НКВД «Бутырская» жалуется на слуховые галлюцинации. Говорит, что слышит, как по радио из Америки с ним разговаривает Рузвельт». 25 августа 1950 года Савелий Дмитриев был расстрелян.

«Длинный прыжок»

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль на конференции в Тегеране. Corbis via Getty Images Corbis via Getty Images

После того, как в октябре 1943 года немецкая разведка узнала о намерении Сталина, Черчилля и Рузвельта провести конференцию в Тегеране, в Берлине приняли решение о разработке операции «Длинный прыжок». Ее целью было похищение или физическое уничтожение руководителей стран антигитлеровской коалиции.

Иран до начала Второй мировой войны прочно входил в сферу влияния Третьего рейха. Даже после частичной оккупации страны советскими и британскими войсками в 1941 году и свержения прогерманского шаха Резы Пехлеви немецкая разведывательная сеть здесь все еще частично сохранилась.

Отто Скорцени. Общественное достояние Общественное достояние

Осуществить операцию было поручено лучшему диверсанту Третьего рейха — оберштурмбанфюреру СС Отто Скорцени, 12 сентября того же года освободившему из заключения Бенито Муссолини. Первая группа диверсантов должна была вступить в контакт с местной резидентурой и подготовить все для прибытия второй группы во главе с самим Скорцени, чей задачей и был захват или убийство лидеров союзников.

Немцам было известно, что в то время как британская и советские миссии были расположены рядом друг с другом, американская находилась отдельно на окраине города. Рузвельту, которому приходилось бы по несколько раз в день ездить на встречи по узким улочкам Тегерана становился таким образом первоочередной целью.

Операция, однако, была обречена с самого начала. Благодаря данным разведчика Николая Кузнецова советские спецслужбы знали о готовящемся покушении и обезвредили первую немецкую группу, высадившуюся в районе города Кум в 70 км от Тегерана. После ее провала операцию свернули. «Длинный прыжок» был прерван в полете.

На Сталина с гранатометом

Лидия Шилова и Петр Таврин. Архивное фото Архивное фото

Лучше всего к покушению на «отца народов» был подготовлен агент немецкой разведки Петр Таврин (настоящая фамилия — Шило). Для убийства Сталина его снабдили пистолетами с комплектом отравленных и разрывных пуль, а также портативным гранатометом «панцеркнаке». Крепившийся на руку, он на дистанции до 300 метров пробивал бронетехнику с толщиной брони до 40 мм.

Командир пулеметной роты Таврин перебежал к немцам в мае 1942 года (по другим данным — попал в плен). Готовый сотрудничать с нацистами, он был взят в обработку разведцентром «Цеппелин» и прошел специальную подготовку под контролем немецкого диверсанта номер один Отто Скорцени.

«В беседе Скорцени объяснял мне, какими личными качествами должен обладать террорист», — сообщил Таврин советским офицерам государственной безопасности в ходе допроса: «По ходу разговора он рассказывал о деталях организованного им похищения Муссолини. Скорцени заявил мне, что если я хочу остаться живым, то должен действовать решительно и смело и не бояться смерти, так как малейшее колебание и трусость могут меня погубить… Весь этот разговор сводился к тому, чтобы доказать мне, что осуществление террористических актов в отношении специально охраняемых лиц вполне реально, что для этого требуется только личная храбрость и решительность и что при этом человек, действующий в операции, может остаться живым и стать "таким же героем", каким стал он».

Немецкий транспортный самолет Арадо Ar 232. Общественное достояние Общественное достояние

Таврина снабдили несколькими комплектами воинских документов и отобранными у военнопленных наградами, включая звезду Героя Советского Союза. Он должен был проникнуть в Москву в качестве майора контрразведки СМЕРШ, но в столице легализоваться в качестве офицера Красной Армии, находящегося в отпуске по ранению.

Заводя полезные знакомства, диверсант планировал определить места пребывания руководителей советского государства и маршруты движения правительственных машин. Лучшим вариантом для «Героя Советского Союза» было попасть на торжественное мероприятие в Кремле и оказаться в непосредственной близости от Сталина. Допускалось также подорвать его автомобиль на улице с помощью гранатомета.

Однако все получилось совсем не так, как рассчитывали в Берлине. Ночью 5 сентября 1944 года транспортный самолет Арадо Ar 232 с группой диверсантов, включавшей Таврина и его радистку (а по совместительству и жену) Лидию Шилову, подбили советские ПВО над Смоленской областью.

Таврин после задержания. НКВД СССР НКВД СССР

Благополучно выбравшись из совершившего жесткую посадку самолета, диверсанты пытались как можно скорее покинуть опасный район, но вскоре почти все они были задержаны сотрудниками госбезопасности.

После допросов семейную пару привлекли к операции «Туман» — радиоигре, которую против немцев затеяли советские контрразведчики. Вплоть до апреля 1945 года Таврин выходил на связь со своим начальством в Третьем рейхе, убеждая его, что активно работает над выполнением своей задачи. В ходе операции удалось нейтрализовать еще несколько заброшенных на территорию СССР диверсионных групп.

После окончания войны Петру Таврину и Лидии Шиловой были предъявлены обвинения в измене родине и в совершении террористических актов против советской власти. В 1952 году они были расстреляны.