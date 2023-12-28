10 главных театров Москвы, в которых нужно побывать

В российской столице работает около 250 театров. Рассказываем о самых известных из них.

1. Большой театр

ValerijaP/Getty Images ValerijaP/Getty Images

Свою историю главный театр страны отсчитывает с 28 марта 1776 года, когда Екатерина II назначила князя Урусова содержателем московских представлений. Хотя первоначально на сцене показывали драмы, со временем их вытеснили оперы и балеты. В Большом свой единственный московский балет – «Дон Кихота» – поставил легендарный Мариус Петипа, на сцене театра состоялась премьера «Лебединого озера».

Исторический зрительный зал Большого театра в Москве Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

В начале XX века оперой Большого руководил композитор Сергей Рахманинов, а сценографию постановок создавали выдающиеся художники Константин Коровин и Александр Головин.

В разные годы в труппе пели Федор Шаляпин, Елена Образцова, Галина Вишневская, Зураб Соткилава. На сцене блистали Ольга Лепешинская, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Владимир Васильев и Екатерина Максимова.

В репертуаре Большого театра сегодня классические и современные оперы и балеты, поставленные как российскими, там и западными звездами.

2. Малый театр

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Один из старейших российских театров существует с 1756 года: первыми актерами театра при Московском университете стали студенты. В 1824 году труппа обосновалась в здании на Петровской площади (сейчас – Театральной): за небольшие размеры особняк прозвали Малым – в сравнении с Большим по соседству.

При жизни Пушкина здесь поставили три его сочинения – «Бахчисарайский фонтан», «Цыган» и «Руслана и Людмилу», а Николай Гоголь сам предложил поставить тут «Ревизора».

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Главным же автором для театра стал Александр Островский: все его 48 пьес ставили в Малом, он писал специально для театра и сам читал свои сочинения труппе. Традиции классического реалистического театра здесь сохраняют и сегодня – в основном здесь идет костюмированная классика.

3. Московский Художественный театр им. Чехова

А. Савин, Wikipedia А. Савин, Wikipedia

Историческая встреча режиссера Константина Станиславского и драматурга Владимира Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар» летом 1897 года заложила основы и принципы Художественного театра.

Первой постановкой стал «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого. В 1902 году театр обосновался в здании в Камергерском переулке, где находится и сегодня. Оформлением спектаклей занимались Николай Рерих, Борис Кустодиев, Александр Бенуа, а одними из главных авторов театра стали Антон Чехов и Максим Горький.

Софья Сандурская/TASS Софья Сандурская/TASS

Сегодня МХТ им. Чехова – один из флагманов нового драматического театра, где ставят классиков и современников, а пустых мест в зале не бывает в любой сезон.

4. Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»

А. Савин, Wikipedia А. Савин, Wikipedia

Вырос из Театра рабочей молодежи, основанного в 1927 году. Второе дыхание Театр Ленинского комсомола получил в начале 1960-х, когда его худруком стал Анатолий Эфрос: пьесы Виктора Розова, Эдуарда Радзинского, Михаила Булгакова играли молодые Александр Збруев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Ольга Яковлева.

Театральные костюмы в гримерке актрисы Инны Чуриковой Сергей Булкин/NEWS.ru/Global Look Press Сергей Булкин/NEWS.ru/Global Look Press

В 1973 году началась эпоха «Ленкома», каким его сегодня знают зрители – театр возглавил Марк Захаров. Его постановки «Тиль Уленшпигель» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» стали хитами, а рок-опера «Юнона и Авось» не сходит со сцены по сей день.

5. «Современник»

Александр Легкий/Global Look Press Александр Легкий/Global Look Press

Театр основали во времена хрущевской оттепели выпускники Школы-студии МХАТ Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев и другие. Они хотели развивать принципы, заложенные Станиславским и Немировичем-Данченко, и выбирали пьесы современных драматургов. Первой их постановкой стал спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова.

Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Этих принципов труппа придерживается и сейчас – здесь делают одни из самых экспериментальных и авангардных спектаклей в России.

6. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко

Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Основатели Художественного театра считали, что опера не должна быть «концертом в костюмах», а производить сильное драматическое впечатление, чтобы зрители верили и сопереживали происходящему на сцене точно так же, как и на обычных спектаклях.

Один из первых режиссерских оперных театров в мире существует с декабря 1918 года – с момента основания Оперной студии при Большом театре, которую возглавил Станиславский. В 1939 году к ней присоединилась балетная труппа. Здесь работали Всеволод Мейерхольд, Петер Штайн, Владимир Бурмейстер, Начо Дуато, Джон Ноймайер, Анжелен Прельжокаж.

Софья Сандурская/TASS Софья Сандурская/TASS

В репертуаре наряду с «Нормой» и «Аидой», «Баядеркой» и «Жизелью» одноактные балеты современных хореографов, оперетты «Зимний вечер в Шамони» и «Робинзон Крузо» и такие редкости, как «Медея» Луиджи Керубини. А среди его звезд Хибла Герзмава, Георги Смилевски, Наталия Сомова, Оксана Кардаш.

7. Театр Наций

Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Здание из красного кирпича в Петровском переулке – настоящая театральная звезда. В этом особняке, построенном в псевдорусском стиле, в 1885 году открылся частный Театр Корша. Именно здесь впервые поставили чеховского «Иванова».

В 2006 году театр возглавил актер Евгений Миронов. Каждый спектакль здесь создается как отдельный проект, к участию в котором приглашают режиссера и актеров.

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

Экспериментальные постановки идут на Малой сцене и в Новом пространстве театра. В его репертуаре современное прочтение классики в диапазоне от Шекспира до Булгакова, Толстого и Островского, а также современная драматургия.

8. Электротеатр «Станиславский»

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Здесь все подчинено эксперименту. Электротеатр – наследник Московского драматического театра им. Станиславского на Тверской улице.

В 2015 году его возглавил режиссер Борис Юхананов: он сменил не только название (оно напоминает об электротеатре «Арс», который работал здесь в начале XX века), но и подход. «Станиславский» объединяет разные виды искусств, а перформансы, спектакли и концерты дополняют друг друга.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

С театром сотрудничали известные режиссеры Теодорос Терзопулос, Хайнер Гёббельс, Константин Богомолов, Марфа Горвиц. Большое внимание Борис Юхананов уделяет музыке: в Электротеатре поставили почти два десятка опер, в том числе экспериментальные, написанные современными композиторами.

9. Театр им. Вахтангова

Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Основатель театра Евгений Вахтангов был учеником Станиславского и Немировича-Данченко. В разные годы театр возглавляли Рубен и Евгений Симоновы, Михаил Ульянов, в нулевые главным режиссером здесь был прославленный Римас Туминас. В труппе играют Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Максим Суханов и другие звезды театра и кино.

Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

В репертуаре театра классика и современная драматургия, а его долгожитель – спектакль «Принцесса Турандот», который в 1922 году поставил сам Вахтангов и который шел здесь до 2006 года. В 1997-м у театра установили фонтан-памятник «Принцесса Турандот» в честь легендарного спектакля.

10. Театр «Мастерская Петра Фоменко»

Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Одно из самых ярких явлений театральной Москвы 1990-х – выпускники студии режиссера Петра Фоменко, сформировавшие новую труппу, которая исследовала и развивала традиции русского репертуарного театра.

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Сегодня в афише «фоменок» постановки по Островскому, Чехову, Толстому, Пиранделло, Гумилеву, Володину, Вампилову. На сцене играют Евгений Цыганов, Полина Агуреева, Ксения и Полина Кутеповы, Галина Тюнина и другие.

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