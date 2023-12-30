Новый год круглый год: все новогодние праздники разных народов России

В России Новый год отмечают 1 января только последние три столетия. До 1492 года он приходился на 1 марта, а до 1700 года – на 1 сентября. В декабре 1699 года царь Петр I выпустил указ о назначении с 1700 года новой даты отсчета годичного цикла – 1 января.
Между тем у разных народов сохранились собственные традиции новогодних праздников. Их даты зависели от природных условий места проживания и системы летосчисления – по солнечному календарю (к которому относится григорианский), лунному или лунно-солнечному.
У одних народов летосчисление было связано только с циклами Солнца, и поэтому даты Нового года существенно не менялись. Самый яркий пример – Навруз, праздник прихода весны и Нового года у иранских и тюркских народов, который отмечается по солнечному календарю в дни весеннего равноденствия 19–22 марта.
Другие народы пользуются лунно-солнечным календарем, в котором циклы Луны согласуются с годичным движением Солнца, а начало месяца совпадает с новолунием. При этом в високосных годах по такому календарю получается 13 месяцев. Например, Китайский Новый год, отмечаемый по лунно-солнечному календарю, выпадает на первый лунный день первого месяца года. С точки зрения солнечного григорианского календаря он празднуется в один из дней в интервале 21 января – 21 февраля.
Исламские народы живут по лунному календарю. В месяце 29,5 суток, он соответствует фазам Луны, а год короче григорианского на 11 дней. Здесь Новый год очень подвижен относительно григорианского летосчисления.
В многонациональной России Новый год отмечают как в общегражданскую дату 1 января, так и согласно календарям национальных праздников. Мы свели в единый самые известные.
Сурхури – Новый год у чувашей (Чувашская Республика).
Шорыкйол – Новый год у марийцев (Республика Марий Эл).
Изначально эти праздники отмечали в дни зимнего солнцестояния 19–22 декабря. После принятия народами христианства они совпали с Рождеством 25 декабря. А после перехода на григорианский календарь перенеслись на начало января.
Ног бон – Новый год у осетин (Северная Осетия – Алания).
Митын Дада (осетинский Дед Мороз)Рамиль Ситдиков/Sputnik
Отмечается со среды на четверг второй недели января, часто 13–14 января, в дни Старого Нового года.
Цаган Сар – «Белый месяц», Новый год у калмыков (Республика Калмыкия).
Шагаа – Новый год у тувинцев (Республика Тыва).
Сагаалган – Новый год у бурят (Республика Бурятия).
Участники народного танца-хоровода ехор на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года в ЧитеЕвгений Епанчинцев/Sputnik
Отмечается в первые сутки года по лунно-солнечному календарю.
Чага-Байрам – Новый год у алтайцев (Республика Алтай).
Отмечается в четвертый, шестой или восьмой день новолуния по лунно-солнечному календарю. Ежегодно дата определяется правительством Республики Алтай.
Навруз – праздник прихода весны и Нового года (Республики Татарстан, Башкортостан, Крым, республики Северного Кавказа).
Адыгэ ИлъэсыщIэ – Новый год у адыгов (Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика).
Яран Сувар – Новый год у лезгин (Республика Дагестан).
Эбелцан – Новый год у табасаран (Республика Дагестан).
Хьидин-Уьш – Новый год у агулов (Республика Дагестан).
Юхьванин Югъ – Новый год у цахуров (Республика Дагестан).
Эр – Новый год у рутульцев (Республика Дагестан).
Jылгаяк – Новый год у кумандинцев, тубаларов и челканцев (Республика Алтай).
Чыл-Пажи – Новый год у шорцев и телеутов (Кемеровская область).
Чыл Пазы – Новый год у хакасов (Республика Хакасия).
Отмечается в дни весеннего равноденствия или накануне.
Вурны хатл – Новый год у хантов (Ханты-Мансийский автономный округ).
Уринэква хотал – Новый год у манси (Ханты-Мансийский автономный округ).
«Вороний день», совпадает с православным праздником Благовещения.
Мучун – Новый год у эвенков (Красноярский край).
Бакалдын – Новый год у эвенков (Республика Саха (Якутия).
«Время кукушки». Ежегодно отмечается во вторую субботу июня.
Ысыах – Новый год у якутов (Республика Саха (Якутия), Красноярский край).
Участники национального праздника Ысыах Туймаады в обрядовом комплексе «Ус Хатын»Андрей Сорокин/Sputnik
Хэбденэк – Новый год у эвенов (Магаданская область).
Нургэнэк – Новый год у эвенов (Камчатский край).
Эвинэк – Новый год у эвенов (Республика Саха (Якутия).
Женский Новый год у нанайцев (Хабаровский край).
Отмечается в дни летнего солнцестояния.
Мусульманский Новый год.
Отмечается в первый день Мухаррама – первого месяца года.
Праздник лося – Новый году у селькупов (Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Красноярский край, Томская область).
СелькупыAleksandr Popov (CC BY-SA)
Отмечается в день последнего летнего полнолуния.
Церковное новолетие, или Начало индикта – начало года в православном календаре.
Праздничный молебен на Индиктfedosino.ru
По юлианскому календарю, которому следует Русская православная церковь, это 1 сентября.
Новый год у поморов (Архангельская область).
Поморы отказались подчиниться указу Петра I о переносе Нового года на 1 января.
Рош ха-Шана – Новый год у евреев (Еврейская автономная область и другие регионы).
Молодые люди перед началом торжественного празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года в Московском еврейском общинном центреАртем Житенев/Sputnik
Отмечается в новолуние осеннего месяца Тишрей по еврейскому (лунно-солнечному) календарю, который приходится на сентябрь или октябрь.
Новый год у ненцев (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Ненцы жили по лунно-солнечному календарю, год у них начинается с Носиндалвы – месяца песцового промысла.
Пэгытти – Новый год у чукчей (Чукотский автономный округ).
Мужской Новый год у нанайцев (Хабаровский край).
Туйгивин – Новый год у коряков (Магаданская область).
Отмечается в дни зимнего солнцестояния.