Новый год круглый год: все новогодние праздники разных народов России

В нашей стране проживают представители почти 200 народов, и многие отмечают Новый год не только 1 января. Мы собрали все праздничные даты в один календарь – теперь праздновать можно хоть весь год.

В России Новый год отмечают 1 января только последние три столетия. До 1492 года он приходился на 1 марта, а до 1700 года – на 1 сентября. В декабре 1699 года царь Петр I выпустил указ о назначении с 1700 года новой даты отсчета годичного цикла – 1 января.

Между тем у разных народов сохранились собственные традиции новогодних праздников. Их даты зависели от природных условий места проживания и системы летосчисления – по солнечному календарю (к которому относится григорианский), лунному или лунно-солнечному.

Почему у разных народов Новый год выпадает на разные даты?

У одних народов летосчисление было связано только с циклами Солнца, и поэтому даты Нового года существенно не менялись. Самый яркий пример – Навруз, праздник прихода весны и Нового года у иранских и тюркских народов, который отмечается по солнечному календарю в дни весеннего равноденствия 19–22 марта.

Другие народы пользуются лунно-солнечным календарем, в котором циклы Луны согласуются с годичным движением Солнца, а начало месяца совпадает с новолунием. При этом в високосных годах по такому календарю получается 13 месяцев. Например, Китайский Новый год, отмечаемый по лунно-солнечному календарю, выпадает на первый лунный день первого месяца года. С точки зрения солнечного григорианского календаря он празднуется в один из дней в интервале 21 января – 21 февраля.

Исламские народы живут по лунному календарю. В месяце 29,5 суток, он соответствует фазам Луны, а год короче григорианского на 11 дней. Здесь Новый год очень подвижен относительно григорианского летосчисления.

Когда народы России отмечают свои праздники начала года?

В многонациональной России Новый год отмечают как в общегражданскую дату 1 января, так и согласно календарям национальных праздников. Мы свели в единый самые известные.

6–7 января

Сурхури – Новый год у чувашей (Чувашская Республика).

Шорыкйол – Новый год у марийцев (Республика Марий Эл).

Шорыкйол Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл

Изначально эти праздники отмечали в дни зимнего солнцестояния 19–22 декабря. После принятия народами христианства они совпали с Рождеством 25 декабря. А после перехода на григорианский календарь перенеслись на начало января.

13–14 января

Ног бон – Новый год у осетин (Северная Осетия – Алания).

Митын Дада (осетинский Дед Мороз) Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

Отмечается со среды на четверг второй недели января, часто 13–14 января, в дни Старого Нового года.

10 февраля в 2024 году

Цаган Сар – «Белый месяц», Новый год у калмыков (Республика Калмыкия).

Шагаа – Новый год у тувинцев (Республика Тыва).

Сагаалган – Новый год у бурят (Республика Бурятия).

Участники народного танца-хоровода ехор на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года в Чите Евгений Епанчинцев/Sputnik Евгений Епанчинцев/Sputnik

Отмечается в первые сутки года по лунно-солнечному календарю.

13, 15 или 17 февраля в 2024 году

Чага-Байрам – Новый год у алтайцев (Республика Алтай).

Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

Отмечается в четвертый, шестой или восьмой день новолуния по лунно-солнечному календарю. Ежегодно дата определяется правительством Республики Алтай.

20–22 марта

Навруз – праздник прихода весны и Нового года (Республики Татарстан, Башкортостан, Крым, республики Северного Кавказа).

Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

Адыгэ ИлъэсыщIэ – Новый год у адыгов (Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика).

Яран Сувар – Новый год у лезгин (Республика Дагестан).

Эбелцан – Новый год у табасаран (Республика Дагестан).

Хьидин-Уьш – Новый год у агулов (Республика Дагестан).

Юхьванин Югъ – Новый год у цахуров (Республика Дагестан).

Эр – Новый год у рутульцев (Республика Дагестан).

Jылгаяк – Новый год у кумандинцев, тубаларов и челканцев (Республика Алтай).

Чыл-Пажи – Новый год у шорцев и телеутов (Кемеровская область).

Чыл Пазы – Новый год у хакасов (Республика Хакасия).

Отмечается в дни весеннего равноденствия или накануне.

7 апреля

Вурны хатл – Новый год у хантов (Ханты-Мансийский автономный округ).

Уринэква хотал – Новый год у манси (Ханты-Мансийский автономный округ).

«Вороний день», совпадает с православным праздником Благовещения.

8 июня в 2024 году

Мучун – Новый год у эвенков (Красноярский край).

Бакалдын – Новый год у эвенков (Республика Саха (Якутия).

«Время кукушки». Ежегодно отмечается во вторую субботу июня.

20–22 июня

Ысыах – Новый год у якутов (Республика Саха (Якутия), Красноярский край).

Участники национального праздника Ысыах Туймаады в обрядовом комплексе «Ус Хатын» Андрей Сорокин/Sputnik Андрей Сорокин/Sputnik

Хэбденэк – Новый год у эвенов (Магаданская область).

Нургэнэк – Новый год у эвенов (Камчатский край).

Эвинэк – Новый год у эвенов (Республика Саха (Якутия).

Женский Новый год у нанайцев (Хабаровский край).

Отмечается в дни летнего солнцестояния.

7 июля в 2024 году

Мусульманский Новый год.

Отмечается в первый день Мухаррама – первого месяца года.

20 августа в 2024 году

Праздник лося – Новый году у селькупов (Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Красноярский край, Томская область).

Селькупы Aleksandr Popov (CC BY-SA) Aleksandr Popov (CC BY-SA)

Отмечается в день последнего летнего полнолуния.

14 сентября

Церковное новолетие, или Начало индикта – начало года в православном календаре.

Праздничный молебен на Индикт fedosino.ru

По юлианскому календарю, которому следует Русская православная церковь, это 1 сентября.

Новый год у поморов (Архангельская область).

Поморы отказались подчиниться указу Петра I о переносе Нового года на 1 января.

2 октября в 2024 году

Рош ха-Шана – Новый год у евреев (Еврейская автономная область и другие регионы).

Молодые люди перед началом торжественного празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года в Московском еврейском общинном центре Артем Житенев/Sputnik Артем Житенев/Sputnik

Отмечается в новолуние осеннего месяца Тишрей по еврейскому (лунно-солнечному) календарю, который приходится на сентябрь или октябрь.

Начало ноября

Новый год у ненцев (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Anton Taibarei/TASS Anton Taibarei/TASS

Ненцы жили по лунно-солнечному календарю, год у них начинается с Носиндалвы – месяца песцового промысла.

20–22 декабря

Пэгытти – Новый год у чукчей (Чукотский автономный округ).

Мужской Новый год у нанайцев (Хабаровский край).

Туйгивин – Новый год у коряков (Магаданская область).

Отмечается в дни зимнего солнцестояния.