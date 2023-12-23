Как живет Воркута — легендарный город российского Заполярья

Город шахтёров на 67 параллели поражает контрастами. Те, кто уехал оттуда, вспоминают это холодное место с большой теплотой и говорят, что таких людей, как там, больше нигде нет.

Вот он. Заходим! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Этот дом называют «самым жутким» в городе. Панельная многоэтажка с заколоченными окнами и обветшавшим лозунгом на крыше: «Покорителям Заполярья - слава!». Страшно, но мы идем внутрь. Нас встречают полуобваленные лестничные пролеты и длинные тусклые коридоры.

И свет в конце... коридора. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Тишину нарушают чьи-то робкие шаги наверху. На втором этаже на нас, злодейски хихикнув, выпрыгивает черный котяра. Сердце падает, бежим что есть духу. Но едва выбираемся на улицу — от страха не остается и следа. Там совсем другая Воркута, живая и веселая.

Теплота северного города

Оленьи гонки на центральной улице. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Воркута — четвертый по величине в мире город за Полярным кругом. Мы приехали сюда в последние дни ноября и сразу оказались на Празднике Севера. Увидеть в 20-градусный мороз оленей, несущихся по центральной улице, было неожиданно.

"А скоро домой поедем, в тундру?" Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Оказывается, каждый год северные народы — коми, ненцы, ханты — приезжают сюда из тундры, чтобы познакомить горожан со своими традициями.

Северное многоборье включает в себя тройные прыжки, метание тынзяна на хорей, масреслинг и другие виды состязаний. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В этом году гонки на упряжках прошли накануне празднования 80-летия Воркуты и собрали тысячи зрителей.

Масреслинг - перетягивание палки. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Мы пообщались не только с местными жителями, но и с теми, кто давно покинул город. Знаете, какую фразу нам говорили чаще всего? «Таких людей, как в Воркуте, больше нигде нет».

Город юности

«Мы создавали этот город на 250-300 тысяч жителей. Заранее предчувствуя, что здесь должна расти молодая поросль, которая будет заниматься спортом, которая будет себя готовить к любым испытаниям. Город романтиков, город мечтателей, поэтому тут так много зданий и сооружений, посвященных юности», — говорит Михаил Пеймер, человек, который строил Воркуту с ранних лет ее существования (основали ее в 1936, а статус города был получен в 1943).

Михаил Пеймер (справа). Мы побывали на Юньягинском угольном разрезе. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В феврале 2023 года Михаил Пеймер отметил 100-летний юбилей. Молодой офицер, выпускник Московского военного училища артиллеристов-ракетчиков, прошел всю Великую Отечественную войну. За 20 дней до Победы, когда он был под Кенигсбергом (Калининградом), его обвинили в антисоветской агитации и осудили на 10 лет лагерей. Так он попал в Воркуту.

Поселок Рудник в конце 1950-х, с которого началась история Воркуты. Moisey Averbach (CC BY-SA 3.0) Moisey Averbach (CC BY-SA 3.0)

Реабилитировали и вернули награды Пеймеру после смерти Сталина. Но он остался работать в Воркуте до 1984 года, пока не вышел на пенсию. Сейчас живет в Ярославле, городе детства. Общается с молодежью, пишет книги, ведет соцсети.

В Воркуту он приехал вместе со своим товарищем, тоже воркутинским инженером на пенсии.

Самая глубокая угольная шахта России

Работа многих жителей города связана с комбинатом «Воркутауголь», крупнейшим в нашей стране.

На шахте Комсомольской. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В него входит 4 шахты (Воргашорская, Воркутинская, Заполярная, Комсомольская), угольный разрез «Юньягинский», обогатительная фабрика, Воркутинский механический завод, где занимаются ремонтом всей добычной и проходческой техники.

Олег Гаранин рассказал нам про работу самоспасов. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Впервые я спустился в шахту в 2005 году, и мне понравилось, — рассказал нам директор Комсомольской шахты Олег Гаранин. — Прошел все профессии, от электрослесаря подземного разряда до директора».

Зимний сад. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Комсомольская — самая глубокая угольная шахта в России, ее глубина более 1,100 метров. Спуск в клети только на первую глубину занимает минут 10.

Вагоны на шахте в ожидании угля. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Работает здесь около 1000 человек, и почти все — жители Воркуты, не вахтовики. Медкомиссия обязательна. Вход и выход — после алкотестера. «Сухой закон» соблюдают все, в том числе, директор, ведь и он, и его заместители тоже спускаются в шахту.

Пока мы беседовали с директором, из шахты поднялся его заместитель. И это в выходной день! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Жемчужина Заполярья

Еще в 1930-х годах геологи обнаружили на Северном Урале уголь высокого качества с малым содержанием серы.

Юньягинский разрез - первый в Арктике. Раньше считалось, что открытый способ добычи угля в этих широтах невозможен. Второй, кстати, строят сейчас и тоже у нас, на Таймыре. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Именно такой — коксующийся уголь — необходим для металлургии. С его помощью разогревают доменные печи, где выплавляют чугун. И даже сейчас, после многих лет добычи, тут все еще самые большие запасы угля в Европе — более 4 млрд тонн!

Строительство железной дороги Котлас-Воркута. Архивное фото Архивное фото

Строить Воркуту начинали заключенные. Численность арестантов Воркутлага доходила до 70 тысяч человек. Среди них были представители многих народов, за что Воркуту нередко называют «столицей мира».

Так сейчас выглядит Рудник. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

С получением статуса города в1943 году тут началась большая стройка. А после смерти Сталина, когда лагеря расформировали (подробнее об этом можно почитать здесь), сюда стали приезжать и молодые комсомольцы со всей страны. Вокруг Воркуты построили «кольцо» из угольных шахт и рабочих поселков.

Есть такая местная байка, что на этой скульптуре изображен Сталин в шахтерской одежде. А вы как думаете? Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Генеральный план застройки утвердили в 1956 году. Как и Норильск, Воркуту построили по проектам архитекторов ленинградской школы.

Дворец культуры шахтеров внутри. Люстра просто невероятная! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Стоит прогуляться по улице Ленина, чтобы увидеть роскошные колонны Дворца культуры шахтеров и Горного техникума, монументальный Дворец пионеров и множество добротных кирпичных домов с магазинами и ресторанами на первых этажах.

Ночная Воркута. Впереди - Горный техникум. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На домах нередко встречаются и советские вывески, которые добавляют пару штрихов к особой атмосфере.

«Управляемое сжатие»

На момент распада Советского Союза в Воркуте и ее окрестностях проживало до 250 тысяч человек (сейчас — около 60 тысяч). Труд на Крайнем Севере очень ценился.

Так выглядит центр Воркуты. Вдалеке - "жуткий дом", а по улицам гуляет молодежь. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но уже к 1989 году стали урезать и зарплаты, и льготы. Среди шахтеров прошла волна забастовок. А после распада СССР люди вообще не видели денег месяцами. В поисках лучшей жизни люди стали постепенно уезжать в другие города.

Памятник автобусу. На табличке надпись: «Автобусы марки ЛиАЗ-158 работали на дорогах Заполярья с 1960 по 1979 год. Передовые водители Голота Н.А., т. Гончаров А.И. довели пробег автобуса № 07-68 6eз капремонта до 1.150.000 км». Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В последние годы ситуация стала лучше: специалисты, которые трудятся под землей, получают 80-150 тысяч рублей, а также право на досрочную пенсию, увеличенный отпуск.

"Икарусы" на рейсе в центре города. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В Воркуте уже несколько лет действует программа «управляемого сжатия». Людей из закрывающихся поселков переселяют в город, чтобы сократить расходы на содержание инфраструктуры.

Жилые дома с северным колоритом. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В России действует и государственная программа помощи жителям Крайнего Севера: они могут получить субсидии на покупку жилья в других регионах, однако очередь движется годами, а жизнь проходит.

«Народ прозвал Воркуту “жемчужиной Заполярья”, — рассказал Михаил Пеймер. — Хотя сейчас кажется, что Воркута в некотором забытьи, это не так. Никто не забыт и ничто не забыто. Воркута получит второе дыхание».

А луна, да? Какая луна! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В 2023 году правительство России включило Воркуту в список опорных пунктов Арктики. Для них будут разработаны долгосрочные планы экономического развития, которые должны существенно улучшить жизнь северян.

Та самая стела "67 параллель". Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В Воркуте осталось огромное количество советского промышленного и архитектурного наследия. Многие туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на заброшенные поселки-призраки на так называемом «воркутинском кольце». О нем читайте в следующей части нашего репортажа.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене