Как выглядят поселки-призраки вокруг Воркуты (ФОТО)

Вокруг этого заполярного города расположено целое кольцо поселков и шахт, которые напоминают декорации к фильмам ужасов.

От некоторых поселков рядом с Воркутой не осталось даже указателей. Едешь, а по пути лишь остатки фундаментов и стен, и чем дальше, тем больше «заброшки» кажутся просто частью ландшафта и перестают пугать.

Количество шахт и поселков по кольцевой дороге вокруг Воркуты росло постепенно до середины 1970-х. На момент распада СССР на «кольце» было 13 шахт и около 10 поселков.

Сегодня здесь остаются 4 шахты, один угольный разрез и 4 поселка, где еще живут люди.

1. Воргашор

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Самый большой поселок воркутинского кольца - Воргашор, вблизи шахты Воргашорской, крупнейшей угольной шахты Европы. Он производит впечатление вполне обитаемого.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

По улицам ходят люди, мы даже видели там нарты тундровиков, запряженные оленями. Говорят, что именно сюда оленеводы чаще всего приезжают за продуктами и нужными товарами. Название в переводе с языка коми так и переводится - «ручей оленьей дороги».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

До распада СССР население Воргашора составляло почти 25 тысяч человек, сегодня - менее 7 тысяч.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Зимой поселок выглядит еще неплохо, но вот летом, когда из-под снега выступает асфальт, обнажаются явные признаки запустения. Особенно странно выглядят дома, расселенные наполовину.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В части из них уже нет половины окон, либо они забиты фанерой, а в других горит свет, там живут люди.

2. Северный

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Второй по величине поселок - Северный c 3,6 тысячами жителей (до распада СССР - 20 тысяч), тоже еще живой. Шахту Северную закрыли в 2016 году после аварии, когда из-за взрыва метана погибло 36 человек. В память о них на въезде в поселок установлен мемориал.

О том, что Северный был очень красивым поселком, напоминает Дом культуры 1951 года в стиле советского классицизма. Там до сих пор бурлит активная социальная жизнь и проводят творческие занятия.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Многие домов выглядят внутри так, как будто люди покинули их только что.

Некоторые собственники, уезжая, пытаются продать свои квартиры. Так, «трешки» в Воргашоре и Северном продают за 100-150 тысяч рублей ($1,000-1,500) вместе с мебелью и бытовой техникой, но спрос невелик.

3. Комсомольский

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Этот поселок показался нам совершенно опустевшим, хотя по официальным данным, здесь осталось 5 жителей. Мы их не встретили. На заметенных снегом подъездах встречались надписи «здесь живут люди», но никаких признаков жизни не было. На улицах, однако, горели фонари, а между домами виднелись следы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Поселок некогда населяли 15 тысяч человек. Сегодня же тут нет ни магазинов, ни заправок, ни библиотек, ни прочих признаков цивилизации. Часть подъездов заколочена, по всей видимости, чтобы внутрь не заходили искатели ценностей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Поселок должны окончательно законсервировать и отключить от коммуникаций в ближайшее время.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Рядом с поселком находится действующая шахта Комсомольская. Это самая глубокая угольная шахта России, ее глубина составляет более 1,100 метров. Но рабочих на нее рентабельнее возить из Воркуты и других поселков на автобусе.

4. Заполярный

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Заполярный встретил нас полуразрушенными «сталинками», в которые было страшно заходить.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Казалось, что в них вот-вот рухнут лестницы и перекрытия. В этом поселке проживает около 200 человек. На улице видны припаркованные автомобили и расчищенные дорожки.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Поселковая шахта Заполярная действует и при этом считается наиболее перспективной с точки зрения добычи запасов. По мощности она буквально дышит в спину Воргашорской.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Заезжали мы и в другие поселки, куда еще была дорога. Поселки Промышленный, Юршор, Советский, Октябрьский стали абсолютными призраками, их жители давно уехали: кто в Воркуту, кто в другие города России.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

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