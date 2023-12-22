5 фактов о голливудской «Иронии судьбы», которые раздражают российского зрителя

Хит Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) не просто остается феноменально популярным – его просмотр в канун Нового года стал неотъемлемой частью праздничного ритуала постсоветского человека. А вот американская версия советской классики не только не снискала такого же статуса, но и разочаровала многих поклонников оригинального фильма. Вот пять самых раздражающих вещей, связанных с этим фильмом.

1. От сюжета осталась только завязка, и та использована формально

Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022 Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022

В обоих фильмах обыгрывается однотипность жилой застройки. В СССР в разных городах многоквартирные дома строили по одному плану и даже улицы называли одинаково.

Действие в советской версии начинается в Москве. Главный герой Женя Лукашин в исполнении Андрея Мягкова накануне Нового года традиционно ходит в баню с друзьями. В этот раз его компания уж слишком весело проводит время. Все напиваются до полубессознательного состояния, и Лукашин вместо товарища по ошибке летит на самолете в Ленинград, о чем сразу напрочь забывает. Он едет на такси по «своему» адресу, открывает дверь своим ключом (замки тоже однотипные) и заваливается спать, пока его не будит настоящая хозяйка квартиры Надя (Барбара Брыльска), которая незваному гостю совершенно не рада. Однако, проведя за разговорами новогоднюю ночь, они влюбляются.

В американской версии есть и баня в канун Нового года, и крайняя степень опьянения, которая приводит к счастливой ошибке. Гриффин (Томас Манн) и Марго (Эмма Робертс) живут в пригороде Бостона в однотипных таунхаусах, но, вероятно, никогда бы не познакомились, если бы пьяные друзья, посадив Гриффина в такси, не назвали водителю ошибочный адрес. Однако вся коллизия лишена важнейшего подтекста, который есть в фильме Рязанова.

«Ирония судьбы» – фильм об одиночестве двух людей, которым тесно в своих скучных, распланированных на годы вперед жизнях, таких же однотипных и серых, как массовая жилая застройка. Ежегодная баня с друзьями для Жени – одно из немногих мест, где он может побыть собой. И логично, что именно там происходит сбой жизненной программы, который дает ему шанс начать новую жизнь с правильным человеком. В американском же ремейке банное недоразумение просто гэг.

2. Главные герои в ремейке – инфантильные и скучные люди. Поэтому нет и подлинной драмы

Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022 Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022

Хирург Женя и учительница Надя – люди молодые, но не юные. Им около тридцати, и по неписаным, но железным правилам советского общества им пора обзаводиться семьей. У каждого уже есть пассия – хороший, общественно приемлемый вариант, есть благословение родителей, но нет любви и настоящей близости. Эта новогодняя ночь доказывает, что и Женя, и Надя сложнее, смелее, интереснее, чем каждый из них о себе думал. Иными словами, Рязанов снял кино об интеллигентных и тонких людях, которым трудно найти друг друга в мегаполисе.

Внешняя канва в американском фильме вроде та же. Юрист Гриффин и риелтор Марго сначала ошиблись в выборе второй половинки, но вовремя встретили и полюбили друг друга. Однако в сюжете нет ни намека на их экзистенциальное одиночество.

Даже индийский неофициальный ремейк «Иронии судьбы» – «Я люблю Новый год» (2013) – был в этом смысле более верен оригиналу. Там главные герои – экспаты-индийцы в США, так и не сумевшие встроиться в новую для себя страну.

3. Практически все действие «Иронии судьбы» разворачивается в течение новогодней ночи. В ремейке события растянуты на двое суток

Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022 Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022

Сценарий «Иронии судьбы» был основан на пьесе Рязанова и его постоянного соавтора Эмиля Брагинского, которая успешно шла во многих театрах страны. Некоторая театральность сохранилась и в фильме – практически все события происходят в пределах одной квартиры, здесь и сейчас. Мы видим, как последовательно зарождается чувство – гнев, раздражение постепенно сменяется симпатией.

В американской версии сюжет расширен, также расширены и линии других персонажей, добавлены новые герои, и не сказать, что новации пошли на пользу. После пробуждения Гриффина в квартире Марго фактически связь с оригиналом заканчивается и начинается череда клише романтических комедий.

Особенно обидно, что формально "About Fate" не ремейк фильма, а именно повторная экранизации пьесы.

4. Милый до слащавости. И не очень-то смешной фильм

Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022 Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022

Комедия Рязанова во многом комедия словесных пикировок, а особое обаяние и лиризм ей придают песни, которые остаются хитами до сих пор. В "About Fate" гораздо больше чисто физического юмора и набивших оскомину клише.

Гриффин случайно проливает кофе себе на брюки и несколько раз выслушивает остроты коллег о том, что он якобы обмочил штаны. Попытки пошутить на «актуальные» темы так же натужны. Невеста Гриффина – инфлюенсер, которая, естественно, оказывается поверхностной особой, готовой на все ради хайпа.

Раздражает и откровенная манипуляция – образ настоящей любви в фильме олицетворяет приторная пожилая пара, которая неоднократно возникает по ходу фильма и в итоге фактически сводит Гриффина и Марго вместе.

5. Наконец, не чувствуется никакого пиетета. Культовое кино стало основой второсортной комедии

Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022 Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022

Сценарий "About Fate" написала Тиффани Полсен, автор хита Netflix «Пара на праздники» в том же жанре романтической комедии и с той же Эммой Робертс в главной роли. В американской маркетинговой кампании "About Fate" российское происхождение истории никак не афишировалось. Иными словами, это для нас релиз новой «Иронии судьбы» – уникальный прецедент американского ремейка культовой классики. Для американцев это всего лишь еще один проходной ромком.

Такое отношение особенно удивительно потому, что в титрах "About Fate" много российских продюсеров. У картины даже российский режиссер – известный комедиограф Марюс Вайсберг, который давно совмещает работу в России и США. Он, к слову, представитель киношной династии. Его отец Эрик Вайсберг был директором картины, или, говоря современным языком, исполнительным продюсером, фильма «Зеркало» Андрея Тарковского.

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