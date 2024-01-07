5 главных монастырей Москвы

Даже в самом центре огромного мегаполиса существуют настоящие действующие монастыри. Большинство из них является памятниками истории и архитектуры, поэтому вынуждены мириться с толпами туристов, ежедневно их осаждающими.

До революции 1917 года на территории современной Москвы было около 30 действующих монастырей (пять самостоятельных монастырей было только внутри самого Кремля!). Советская власть многие обители закрыла и даже снесла, но все же многие уцелели и сегодня около 15 действуют – в них проживают монахи и монахини, ведутся богослужения.

Многие московские монастыри начинают свою историю с самых давних времен – некоторые аж от XIV века. Многие из них имеют статус ставропигиальных, то есть подчиняются непосредственно патриарху.

Вот лишь несколько самых прекрасных из московских монастырей.

1. Новодевичий монастырь

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Самый известный и, пожалуй, самый красивый монастырь Москвы. В царское время он был, можно сказать, элитным. Именно сюда «ссылали» в монахини вдов и родственниц многих царей и знатных родов, параллельно монастырю жертвовались огромные средства.

Еще в конце XIX века эта женская обитель одиноко стояла посреди так называемого Девичьего поля на западной окраине Москвы, а теперь это практически центр города. Монастырь основал в мае 1524 года великий князь Василий III (отец Ивана Грозного) в честь того, что русское войско отвоевало обратно город Смоленск у Литовского княжества. Посвящен монастырь Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Скорее всего, строили монастырь кремлевские архитекторы-итальянцы. Обычно женские обители не были окружены крупными крепостными стенами, но Новодевичьему монастырю пришлось укрепиться, чтобы противостоять набегам неприятеля.

Внутри Смоленского собора Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0) Uwe Brodrecht (CC BY-SA 2.0)

В монастыре есть несколько церквей разных веков, в том числе и прекрасные образцы стиля барокко. Кроме того, в главном Смоленском соборе сохранились фрески XVI века!

Читайте подробнее про монастырь и смотрите больше фото в нашей статье.

2. Донской монастырь

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Монастырь был основан в конце XVI века в честь отражения атак крымских татар. На его месте на южной окраине Москвы (теперь это почти самый центр) располагался царский военный лагерь, да и сам монастырь с его мощными стенами был задуман как еще одно оборонительное сооружение. Обитель была посвящена Донской иконе Божией Матери, которой, по легенде, святой Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву против татаро-монголов.

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Донской иконе посвящены в монастыре аж два храма. Это Малый собор конца XVI века с рядами кокошников и шатровой колокольней. А также Большой собор конца XVII века – ныне архитектурный центр обители, одна из главных особенностей которого восьмиярусный резной иконостас, созданный лучшими иконописцами и резчиками по дереву.

Иконостас Большого собора Донского монастыря mos.ru mos.ru

Несколько раз монастырь подвергался разграблениям и разрухе – во время Смутного времени рубежа XVI–XVII веков, а также в 1812 году, когда Наполеон вторгся в Москву. В советское же время обители «повезло» – ее отдали Музею архитектуры, поэтому сюда свозили скульптурные фрагменты многих храмов и монастырей, которые советская власть сносила, например из храма Христа Спасителя.

3. Покровский монастырь

Вид на Покровский монастырь с Таганской улицы Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

Очередь в этот монастырь, кажется, не заканчивается никогда. А все потому, что верующие приходят поклониться мощам святой Матроны Московской. Перед ней молятся о здоровье и просят помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Эта почитаемая святая умерла в 1952 году и помогала страждущим еще во время Второй мировой. А уже в 1997 году ее канонизировали. Желающих прикоснуться к мощам так много, что при монастыре даже появилась гостиница.

Очередь к мощам Матроны. На переднем плане – Покровская церковь, на заднем – храм Воскресения Словущего Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Изначально монастырь был мужским. Его основал в 1635 году царь Михаил, первый из династии Романовых, в память о своем отце патриархе Филарете, который скончался на праздник Покрова Богородицы. Часть закрытого в советское время монастыря отдали под Таганский парк, частично снеся стену. Обитель вернулась в лоно церкви в 1990-х, но уже как женская.

4. Марфо-Мариинская обитель

Покровский собор Марфо-Мариинской обители Григорий Сысоев/TASS Григорий Сысоев/TASS

Один из самых молодых монастырей Москвы был основан сестрой последней императрицы Александры, великой княгиней Елизаветой Федоровной, в 1909 году. К монашеской жизни и созданию обители она обратилась после гибели своего мужа, московского генерал-губернатора и великого князя Сергея Александровича, убитого террористами. (Читайте подробнее про Елизавету Федоровну в нашей статье.)

Главный Покровский собор был построен известным и модным архитектором Алексеем Щусевым в стиле модерн. А расписал храм художник Михаил Нестеров.

Памятник Елизавете Федоровне Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Елизавета активно занималась благотворительностью, сестры из ее обители ухаживали за беспризорниками, работали в воскресной школе и медсестрами в больницах. Во время Первой мировой в монастыре организовали госпиталь для раненых.

В советское время настоятельницу царских кровей сослали вместе с другими Романовыми в Екатеринбург и убили, бросив в шахту, гонениям подверглись многие монахини. Обитель закрыли, и долгое время она работала то как амбулатория, то как кинотеатр или дом культуры.

Сегодня монастырь вновь действующий и в нем по старой традиции работает приют для девочек-сирот, он принимает участие в самых разных благотворительных инициативах.

5. Спасо-Андроников монастырь

Спасо-Андроников монастырь A. Savin, Wikipedia A. Savin, Wikipedia

Единственный в нашем списке не действующий монастырь. В советское время его закрыли и превратили в музей. Но не упомянуть его мы просто не можем, ведь именно здесь находится древнейший из сохранившихся московских храмов – Спасский собор. В этом храме 1420-х годов постройки уцелели фрагменты росписей великого иконописца Андрея Рублева, который и сам был иноком этого монастыря. Первый же игумен монастыря Андроник (чье имя обитель ныне и носит) был учеником самого Сергия Радонежского.

В центре – Спасский собор, ныне старейшая церковь Москвы Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

В советское время монастырь был закрыт, на его территории были коммунальные квартиры рабочих близлежащего завода «Серп и Молот». Однако имя Рублева было настолько значимо для истории, что в 1961 году, к 600-летию иконописца, Андроников монастырь решили восстановить.

Здесь установили памятник иконописцу и открыли Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, куда свозили уникальные древние иконы и другие предметы религиозного искусства из закрытых церквей со всего СССР.

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