Самый известный дом-призрак России будет уничтожен (ФОТО)

Дом Советов – одно из самых известных зданий в городе. По популярности он может сравниться разве что с Кенигсбергским собором с могилой Иммануила Канта, который находится по соседству. Но парадокс в том, что огромное здание в центре города, законченное на 95%, более 30 лет стоит пустым.
Раньше прямо на этом месте стоял средневековый Королевский замок Кенигсберга – резиденция маршалов Тевтонского ордена и прусских королей. Он был сильно поврежден во время Второй мировой войны, и к началу строительства Дома Советов его руины были практически уничтожены.
Правительство СССР восстанавливать замок не собиралось: он считался «олицетворением нацизма» – еще недавно на фасадах висели флаги со свастикой. Руины снесли, а вместо них в 1970-м начали возводить модернистский Дом Советов по проекту советского архитектора Льва Мисожникова.
Здание собирались сделать административным центром, переселив туда администрацию Калининградского обкома КПСС. Завершили строительство к середине 1980-х. Его остеклили и подключили к городским коммуникациям, установили лифты, а на площади перед ним открыли фонтаны и цветники. Здание было почти готово, оставалась лишь финальная отделка. Однако на этом все и закончилось.
Вселиться туда советским чиновникам так и не удалось. Наступила перестройка, и начались проблемы с финансированием. Все работы встали. Развал Советского Союза в 1990-х только усугубил эти проблемы. Массовая приватизация 1990-х коснулась и этого здания, но когда компания, получившая его в собственность, обанкротилась, она почти за бесценок продала Дом Советов другой частной фирме.
Власти города сразу обратились в Генеральную прокуратуру с требованием признать сделку недействительной. Вот только судебная тяжба затянулась на долгих 15 лет. Вернуть в свое распоряжение Дом Советов город смог только в 2019 году.
А все это время он продолжал пустовать, но успел стать культовым для жителей города. За свой внешний вид он получил массу народных прозвищ – «голова робота», «монстр», «уши» и много других. И стал настоящим символом города (сейчас его изображение есть даже на городском мерче).
Несмотря на то что стены пустовали, вокруг здания всегда кипела жизнь. Например, именно на его площади праздновался День города на огромной сцене, а на само строение проецировали видеошоу. Во время чемпионата мира по футболу там же была фан-зона с экраном и трибунами. На площади проходили и городские митинги, и ярмарки, и всевозможные шоу.
«Дом Советов – это символ, история», – так про него говорят местные жители. Его внешний вид многие критиковали, кто-то считал такую архитектуру модернизма откровенным уродством, но мало кто спорил с тем, что здание успело стать городским символом.
После возвращения строения в собственность города еще несколько лет шли разговоры о его реконструкции. Но осенью 2020 года правительство области отказалось от нее, так как вся конструкция за долгие годы стала небезопасной. Власти утвердили новую концепцию развития и застройки этого места, уже без легендарного Дома Советов.
Его решили полностью разобрать (процесс уже идет), а вместо него воздвигнуть целый квартал со зданием правительства, офисным комплексом, гостиницей и рекреационной зоной.