Самый известный дом-призрак России будет уничтожен (ФОТО)

Культовый Дом Советов 30 лет стоял заброшенным в самом центре Калининграда. Он появился на месте руин Кенигсбергского замка, но в нем никогда никто не жил и не работал. Почему?

Дом Советов – одно из самых известных зданий в городе. По популярности он может сравниться разве что с Кенигсбергским собором с могилой Иммануила Канта, который находится по соседству. Но парадокс в том, что огромное здание в центре города, законченное на 95%, более 30 лет стоит пустым.

На месте королевских руин

Раньше прямо на этом месте стоял средневековый Королевский замок Кенигсберга – резиденция маршалов Тевтонского ордена и прусских королей. Он был сильно поврежден во время Второй мировой войны, и к началу строительства Дома Советов его руины были практически уничтожены.

Всеобщее достояние; Александр Гребеньков (CC BY) Всеобщее достояние; Александр Гребеньков (CC BY)

Правительство СССР восстанавливать замок не собиралось: он считался «олицетворением нацизма» – еще недавно на фасадах висели флаги со свастикой. Руины снесли, а вместо них в 1970-м начали возводить модернистский Дом Советов по проекту советского архитектора Льва Мисожникова.

Архивное фото Архивное фото

Здание собирались сделать административным центром, переселив туда администрацию Калининградского обкома КПСС. Завершили строительство к середине 1980-х. Его остеклили и подключили к городским коммуникациям, установили лифты, а на площади перед ним открыли фонтаны и цветники. Здание было почти готово, оставалась лишь финальная отделка. Однако на этом все и закончилось.

Виталий Невар/TASS Виталий Невар/TASS

Самый большой долгострой

Вселиться туда советским чиновникам так и не удалось. Наступила перестройка, и начались проблемы с финансированием. Все работы встали. Развал Советского Союза в 1990-х только усугубил эти проблемы. Массовая приватизация 1990-х коснулась и этого здания, но когда компания, получившая его в собственность, обанкротилась, она почти за бесценок продала Дом Советов другой частной фирме.

Валерий Моначин/TASS Валерий Моначин/TASS

Власти города сразу обратились в Генеральную прокуратуру с требованием признать сделку недействительной. Вот только судебная тяжба затянулась на долгих 15 лет. Вернуть в свое распоряжение Дом Советов город смог только в 2019 году.

Григорий Калачан/TASS Григорий Калачан/TASS

А все это время он продолжал пустовать, но успел стать культовым для жителей города. За свой внешний вид он получил массу народных прозвищ – «голова робота», «монстр», «уши» и много других. И стал настоящим символом города (сейчас его изображение есть даже на городском мерче).

Виталий Невар/TASS Виталий Невар/TASS

Несмотря на то что стены пустовали, вокруг здания всегда кипела жизнь. Например, именно на его площади праздновался День города на огромной сцене, а на само строение проецировали видеошоу. Во время чемпионата мира по футболу там же была фан-зона с экраном и трибунами. На площади проходили и городские митинги, и ярмарки, и всевозможные шоу.

Виталий Невар/TASS Виталий Невар/TASS

«Дом Советов – это символ, история», – так про него говорят местные жители. Его внешний вид многие критиковали, кто-то считал такую архитектуру модернизма откровенным уродством, но мало кто спорил с тем, что здание успело стать городским символом.

Конец истории

После возвращения строения в собственность города еще несколько лет шли разговоры о его реконструкции. Но осенью 2020 года правительство области отказалось от нее, так как вся конструкция за долгие годы стала небезопасной. Власти утвердили новую концепцию развития и застройки этого места, уже без легендарного Дома Советов.

«Студия 44» «Студия 44»

«Студия 44» «Студия 44»

«Студия 44» «Студия 44»

Его решили полностью разобрать (процесс уже идет), а вместо него воздвигнуть целый квартал со зданием правительства, офисным комплексом, гостиницей и рекреационной зоной.