9 главных русских иконописцев

Образы, созданные этими мастерами оказывали ошеломляющее действие как на их людей прошлого, так и на наших современников.

1. Андрей Рублев (ок. 1350 - 1428)

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О самом иконописце известно до обидного мало: родился в Московском княжестве или Новгороде в 1340-1370 годах, около 1405 года принял монашеский сан в Спасо-Андрониковом монастыре. Причислен к лику преподобных. Вместе с Феофаном Греком и Прохором с Городца расписывал Благовещенский собор Московского Кремля. В Успенском соборе Владимира создал фрески с изображением апостолов с ангелами и Страшного суда. Здесь же, в сердце Владимиро-Суздальского княжества, Андрей Рублев написал одну из самых ранних копий Владимирской иконы Божией Матери. Самое известное его произведение - «Троица» для иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Долгое время образ почти целиком был закрыт драгоценным окладом. В 1904 году его сняли: убрав следы позднейших поновлений, реставраторы наконец увидели сияющий золотой цвет фона и яркие одежды ангелов. С 1929 по 2023 год древний образ хранился в Третьяковской галерее, после чего был передан Русской Православной церкви.

2. Феофан Грек (ок. 1340 - 1410)

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Византийский мастер приехал в Новгород в 1370 году. Его образы отличались узнаваемой авторской манерой - фигуры святых Грек писал подчеркнуто крупно, а благодаря световым акцентам образы приобретали объем. Он создал фрески новгородской Спасо-Преображенской церкви. Можно только представить, насколько грандиозно выглядели росписи - до наших дней дошли лишь фрагменты, в том числе образ Спаса Вседержителя в куполе. Феофан Грек расписывал Архангельский и Благовещенский соборы Московского Кремля. Считается, что его кисти принадлежит Донская икона Божией Матери, которую казаки накануне Куликовской битвы подарили Дмитрию Донскому.

3. Прохор с Городца (неизв. - не раньше 1405)

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Об этом мастере известно еще меньше, чем о Рублеве – до нас дошли только отрывочные записи. Вероятно, он родился в Городце или был иноком Городецкого монастыря. А еще Прохор считается учителем Андрея Рублева. Вместе с ним и Феофаном Греком он создавал росписи Благовещенского собора Московского Кремля. Ему же приписывают и образы, посвященные событиям земной жизни Христа и Богородицы, в том числе «Тайную вечерю». Эта икона была создана на несколько десятилетий раньше знаменитой фрески Леонардо.

4. Дионисий (1440 - 1503/08)

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В отличие от Феофана Грека и Андрея Рублева, Дионисий не был монахом. Первый светский иконописец происходил из рода Чириковых, потомков ордынского царевича Петра. Он знал цену своему труду: за иконостас Успенского собора он получил немыслимые тогда деньги – сто рублей. Работа, увы, не сохранилась. Зато можно увидеть изумительные иконы и росписи Рождественского Ферапонтова монастыря и бесценный образ Богоматери Одигитрия, которую Дионисий написал на доске от греческой иконы, сильно пострадавшей от пожара в московском Вознесенском монастыре.

5. Даниил Черный (ок. 1350 - 1428)

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Неизвестно, откуда был родом Даниил Черный, и когда познакомился с Андреем Рублевым, но иконописцы работали вместе, создавая удивительной красоты фрески. Например, авторству Даниила Черного принадлежит роспись «Лоно Авраамово» в Успенском соборе Владимира. Как и автор «Троицы», Даниил выбрал монашескую жизнь в Спасо-Андрониковом монастыре. В 1430 году в Москве была эпидемия чумы, которая унесла жизни сначала Андрея Рублева, а затем и Черного.

6. Алипий Печерский (ок. 1065 - ок. 1114)

«Блаженный Алипий, иконописец печерский, которому ангел пишет икону» Василий Раев Василий Раев

Жизнеописание первого русского иконописца встречается в Киево-Печерском патерике (сборнике рассказов об основании легендарного монастыря). С детства он учился писать иконы, участвовал в создании мозаик Успенского собора Киево-Печерской лавры. О его работах говорили, что все они обладают чудотворными свойствами. Существует легенда, что в конце жизни, когда сам Алипий уже не мог держать в руках кисть, ему явился ангел, который написал икону вместо него.

7. Симон Ушаков (1626 - 1686)

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Ушаков начинал в Серебряной палате Кремля, где создавали церковную утварь, бытовые предметы и украшения – рисовал узоры и иконы. А затем стал руководить мастерами Оружейной палаты. Именно Ушаков придумал работу артелью: у каждого художника была своя зона ответственности – кто-то выписывал одежды и фон, кто-то – лица, а кто-то придумывал композицию иконы. Московский мастер сумел не только сохранить традиции местной школы, но и воспринял западную живописную манеру. Возможно, поэтому его иконы очень реалистичны. Таков его «Спас Нерукотворный», который Ушаков написал для церкви Троицы в Никитниках. А еще он создал собственную версию образа Богоматери Владимирской – «Насаждение древа государства российского», где из Успенского Кремлевского собора вырастает дерево, на чьих ветвях в медальонах изображены московские святые, а внизу, за кремлевской стеной, стоит царь Алексей Михайлович со своей семьей.

8. Гурий Никитин (ок. 1620 - 1691)

Фрески Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфимьева монастыря в Суздале А. Савин А. Савин

Тем, кто впервые попал в Преображенский собор Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и увидел его фрески кажется, что эти образы не тронула патина времени и что они абсолютно живые. Такой эффект производят работы мастера Гурия Никитина. Свое мастерство он оттачивал, работая в костромской артели, которую часто приглашали работать в Москву. В том числе - над росписями Архангельского собора в Московском Кремле, где работами руководил Симон Ушаков. Непревзойденный колорист, Никитин создал удивительно яркие и насыщенные фрески в ярославском храме Ильи Пророка, Троицком соборе переславского Данилова монастыря, ростовского Успенского собора.

9. Федор Зубов (ок. 1615 - 1689)

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Мастер-иконописец и преемник Симона Ушакова в Оружейной палате, Зубов служил при царях Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче и братьях Петре и Иване Алексеевичах. Он выполнял самые значимые заказы того времени: создал новые иконы для Успенского собора Московского Кремля, выполнил иконы и фрески в Новодевичьем и Донском монастырях. Зубов стал автором первого русского портрета, изобразив царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича перед образом «Спаса Нерукотворного».

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