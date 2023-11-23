Что стоит обязательно посмотреть на выставке «Россия» на ВДНХ

Масштабная экспозиция занимает несколько павильонов ВДНХ и охватывает самые разнообразные темы – от региональной кухни до робототехники. Рассказываем про самые интересные павильоны и активности.

Международная выставка-форум «Россия» занимает большое пространство на территории ВДНХ. Часть павильонов для нее построили с нуля: они простой формы, со стеклянными или светлыми стенами и носят лаконичные яркие названия.

Выставка работает каждый день за исключением понедельника с 10.00 до 22.00 (по будням – до 21.00). Вход для всех бесплатный. В будние дни есть шанс познакомиться с выставкой без шумных толп. Дополнительный повод посетить ее в темное время суток – световые шоу и красочная иллюминация павильонов.

«Гостевой центр» и «Карта России»

Кирилл Калинников/Sputnik Кирилл Калинников/Sputnik

Еще перед парадным входом – знаменитой аркой на ВДНХ – гостей встречают два новых павильона. В «Гостевом центре» расскажут все о выставке достижений и отправят на любую из понравившихся экскурсий. В павильоне «Карта России» представлена во всей интерактивной красе вышитая карта из Чувашского национального музея в Чебоксарах.

Галерея достижений

Сразу после парадного входа гости попадают в тоннель-галерею, где можно увидеть все достижения России за последние годы. Спасенные от вымирания редкие виды животных, успехи в промышленности – цифровое шоу со звуком на стенах-экранах тоннеля быстро даст представление о том, сколько всего успела сделать страна за это время.

Павильон №75. «Регионы России»

Кирилл Зыков/Sputnik Кирилл Зыков/Sputnik

В огромном павильоне №75 находится, наверное, самая интересная экспозиция всей выставки – и для детей, и для взрослых. Здесь у каждого региона страны, включая новые, есть свой стенд.

В один из дней определенный регион устраивает дополнительные активности. Сделать традиционную русскую куклу или свечи из вощины, посмотреть новгородский кукольный спектакль, оказаться внутри камчатского вулкана или покрутить буддийские барабаны из Элисты на удачу – занятие найдется на любой вкус и возраст.

«Универмаг»

Если хочется прикупить региональный сувенир, в том же павильоне №75 работает «Универмаг». Тут и дымковская игрушка, и тульские пряники, и вологодские платки, и современная одежда брендов новых регионов России – разглядываешь как на выставке, только все это можно купить!

Павильоны «Путешествуй с РЖД» и «Сделано нами»

В павильоне РЖД можно посмотреть на новый двухэтажный вагон изнутри. Потом сравнить, как строили легендарные БАМ и Транссиб раньше и сейчас, ну и, наконец, попробовать управлять поездом самому.

А в павильоне Минпромторга «Сделано нами» стоит заглянуть в кинотеатр: стоишь в центре, а вокруг тебя борты корабля или подводной лодки. Здесь же с помощью современных технологий перед вами оживут архитектор Щусев, создатели первого советского антибиотика и другие герои страны, которые от первого лица расскажут о своих проектах.

«Макет Москвы»

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

После реконструкции на ВДНХ заработал и павильон «Макет Москвы». Здесь в мельчайших деталях можно увидеть 20 тыс. столичных зданий. И дворцы с монастырями, и вокзалы с мостами, и сталинские высотки – все это с подсветкой, движением солнца и облаков и атмосферными звуками.

«Атом»

Это самый крупный в России комплекс, посвященный истории ядерной эпохи. В семиэтажном павильоне расскажут, как используют энергию атома, в каком состоянии атомная отрасль сейчас и что ее ждет в будущем.

Смело берите с собой детей! В «Атомариуме» на третьем этаже они познакомятся с шестеренками, фонтаном Герона, поймут, что такое волны и резонанс, заглянут внутрь Солнца. В павильоне есть не только лаборатории, но и лекторий.

«Ново-Простоквашино»

Здесь вас ждут Кот Матроскин в полный рост у трактора, пирожки за 15 рублей и бесплатные квесты. На Городской ферме ВДНХ всегда интересно, а на время выставки «Россия» тут открыта настоящая деревня «Ново-Простоквашино» из любимого всеми советского мультфильма – ультрасовременная, со школой, поликлиникой, фермой и агрохолдингом.

Павильон «Умные финансы»

В павильоне №71 Центральный банк России показывает историю финансов страны и рассказывает все о последних технологиях, сервисах и продуктах. В зале «Прошлое» гости вспомнят, как пару десятков лет назад использовали только наличные и не знали смартфонов. Ну а в зале «Будущее» увидят свою жизнь через 10 лет.

Павильон №2. «Сбер»

С историей банковского дела в России можно познакомиться и в павильоне Сбербанка. Сберкасса 1954 года со старинной техникой и документами, памятник первому вкладчику, который привезли из Санкт-Петербурга, монеты из драгоценных металлов…

А силу современных технологий вам покажут с помощью интерактивного бассейна, гигантского мигающего Чебурашки или даже канатной дороги на Алтае. И это еще не все: можно увидеть и поуправлять «живыми» фотографиями или заказать роботу-художнику свой портрет. Через 15 минут он скинет его вам в телеграм.

Павильон №51. «Есть свое»

Некоторые советские павильоны отреставрировали специально к выставке «Россия». Например, павильонам «Зерно» и «Мясная промышленность» вернули облик 1954 года. Тут вам расскажут о том, какой путь проходит зерно от подготовки почвы до готовой продукции. Гости проходят по коридору с пшеничными колосьями, а дополняют экспозицию стены-экраны с атмосферными видео.

Павильон F. «Газпром»

Побыть газовиком, поработать на вахте на Крайнем Севере, узнать, как газ поступает из недр планеты в наши дома. Увидеть весь масштаб российской газовой отрасли можно в одном павильоне F.

«Дом российской кухни»

Перекусить можно в каждом выставочном пространстве, но интереснее, конечно, в павильоне, полностью посвященном еде. В «Доме российской кухни» 15 стендов, от «Петропавловска-Камчатского» до «Калининграда», мастер-классы и дегустация региональных блюд.

Не хочется уходить с ВДНХ? Есть еще множество павильонов от ведущих российских компаний: Яндекс покажет работу нейросетей, VK подарит каждому посетителю его NFT-изображение, а в павильоне «Роснефти» гости узнают про нефтедобычу и разработку месторождений.

Подробнее о программе выставки «Россия» на сайте.

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