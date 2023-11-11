Кто из известных иностранцев стал фанатом Федора Достоевского?

Фридрих Ницше

Фридрих Ницше Общественное достояние Общественное достояние

Написано множество трудов о связи Достоевского и Ницше и о том, что русский писатель предвосхитил на примере «Преступления и наказания» и других работ мысль о губительности идеи сверхчеловека.

В философской книге «Сумерки идолов» Ницше признается, что с Достоевским у него глубокая связь и он считает его «единственным психологом, у которого я мог кое-чему поучиться». Ницше также называет знакомство с творчеством русского писателя «самым счастливым случаем моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля».

И в отличие от других восхищался Ницше в основном не «Преступлением и наказанием» или «Братьями Карамазовыми», а «Записками из подполья».

Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд Макс Гальберштадт Макс Гальберштадт

Для отца психоанализа Достоевский был благотворной почвой для исследования. Недаром Фрейд посвятил целую статью «Достоевский и отцеубийство» разбору личности писателя, отыграв на нем рассуждения об Эдиповом комплексе, подтолкнувшем героя «Братьев Карамазовых» к отцеубийству.

Кажется, что Фрейд препарирует Достоевского, критикует его (особенно как моралиста). И все же он начинает свою статью с признания, что Достоевский – великий писатель, место которого в одном ряду с Шекспиром: «“Братья Карамазовы” – величайший роман из всех когда-либо написанных, а “Легенда о Великом Инквизиторе” – одно из высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно. К сожалению, перед проблемой писательского творчества психоанализ должен сложить оружие».

Томас Манн

Томас Манн Los Angeles Daily News Los Angeles Daily News

В письме школьному товарищу в 1948 году Манн пишет о «преданной благодарности к русской литературе». Он сожалел, что ему не хватило времени и энергии выучить русский, чтобы прочитать стихи Пушкина в оригинале, и что не справился бы с «Будденброками», если бы постоянно не читал Толстого.

«Излишне говорить о том, как я преклоняюсь перед Гоголем, Достоевским, Тургеневым. Но мне хотелось бы отметить Николая Лескова, которого не знают, хотя он великий мастер рассказа, почти равный Достоевскому».

Теодор Драйзер

Теодор Драйзер Ira L. Hill Ira L. Hill

Разные исследователи не раз отмечали, что Достоевский оказал огромное влияние на американский роман. С большой любовью относился к Достоевскому и Теодор Драйзер.

«Он особенно любил “Братьев Карамазовых” и “Идиота”. Последний роман был его самым любимым произведением во всей мировой литературе. Он не мог постигнуть характера князя Мышкина, но с воодушевлением говорил о простоте и правдивости этого образа», – пишет в книге «Теодор Драйзер: новые измерения» его личный секретарь Маргарет Тьядер.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Фрэнсис Скотт Фицджеральд Архивное фото Архивное фото

«Достоевского с его огромным, обращенным ко всем сердцем я всегда любил больше других европейцев», – писал Фицджеральд Хемингуэю. Дочери же писал: «Если ты хочешь изучать эмоциональный мир <...> прочитай “Братьев Карамазовых” Достоевского. И ты увидишь, каким может быть роман».

Фицджеральда можно назвать учеником Достоевского и одним из самых близких к нему западных писателей. По крайней мере так считает кинокритик и эссеист Борис Локшин. Сцену из «Великого Гэтсби» в отеле «Плаза», где между героями происходит их главное выяснение отношений, Локшин называет абсолютно достоевской по своей сути. «Такая общая истерика и страшный надрыв. Вообще Фицджеральд, как и Достоевский – мастер истерики в замкнутом пространстве».

Антуан де Сент-Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери ullstein bild/ullstein bild via Getty Images ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Всего Достоевского еще в подростковом возрасте взахлеб перечитал автор «Маленького принца». В «Воспоминаниях о некоторых книгах» он признается: «В пятнадцать лет я напал на Достоевского, и это было для меня истинным откровением: я сразу почувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному, и бросился читать все, что он написал, книгу за книгой, как до того читал Бальзака».

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн Фердинанд Шмутцер Фердинанд Шмутцер

Знаменитый физик буквально зачитывался русским классиком. Известна фраза Эйнштейна: «Достоевский дал мне много, необычайно много, больше, чем Гаусс». А Гаусс, как известно, математик, чьи труды натолкнули Эйнштейна на разработку теории относительности. «Братьев Карамазовых» он называл «самой пронзительной книгой», которая попадала ему в руки.

Вуди Аллен

Вуди Аллен Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images

Оскароносный режиссер считает Достоевского выдающимся писателем и неоднократно признавался, что его романы написаны блестяще и невероятно захватывающе. «Сложно представить, чтобы кто-то глубже погружался в экзистенциальные, духовные темы», – говорил режиссер.

Аллюзии и прямые отсылки к «Преступлению и наказанию» встречаются в его фильме «Матч-пойнт» (2006). Главный герой Крис (Джонатан Рис-Майерс) по сюжету также увлекается Достоевским. И своему преступлению он находит оправдание.

Обращается к сюжету «Преступления и наказания» и криминальная комедия Аллена «Иррациональный человек» (2015), но уже в более фарсовом виде. Главный герой профессор философии Эйб Лукас (Хоакин Феникс) страдает от бессмысленности жизни и решает, что выйти из экзистенциального кризиса можно, только убив человека.

Акира Куросава

Акира Куросава Kaku KURITA/Gamma-Rapho via Getty Images Kaku KURITA/Gamma-Rapho via Getty Images

Одна из самых известных в мире экранизаций романа «Идиот» принадлежит именно Акире Куросаве, и он признавался в интервью советским журналистам, что из всех своих фильмов больше всего ценит именно его.

Великий японский режиссер рассказал, что буквально вырос на русской классике. «С детства Достоевский – мой любимый писатель. <...> Никто, как он, так не выразил соучастие и доброту. Безмерное соучастие к чужому горю, на которое он был способен, перешло границы, доступные обычному человеку. <...> Достоевский страдал вместе с теми, кто страдает. С этой точки зрения он превзошел границы человеческого. Была в нем какая-то черта божеская. Он показал ее в герое “Идиота” Мышкине. Мои взгляды и психология похожи на взгляды и психологию героя “Идиота”. Может быть, поэтому я так люблю Достоевского».

Харуки Мураками

Харуки Мураками Philip FONG / AFP Philip FONG / AFP

Мураками не раз говорил о том, что Достоевский – его кумир. Удивительно, но с 14 до 20 лет японский писатель читал только русскую литературу. «“Карамазовых” я прочел в возрасте 14–15 лет и с тех пор перечитывал четыре раза. Каждый раз это было прекрасно. В моем представлении это идеальное произведение», – говорил Мураками.

Ему также понравились «Бесы», но он признался, что его цель – написать что-то подобное именно «Карамазовым»: «Вот пик, вершина».

Орландо Блум

Фото Орландо Блума, читающего «Братьев Карамазовых» Достоевского на скамейке в парке, стали настоящим мемом. Актер испытывает при этом целую гамму эмоций, от скуки и смеха до отчаяния.

Николас Кейдж

Николас Кейдж Getty Images Getty Images

Другой голливудский актер, Николас Кейдж, оказался тоже поклонником Достоевского. В 2016 году на пресс-конференции в Москве он признался, что мечтает прочитать его в оригинале. «Я люблю Достоевского, в частности “Братьев Карамазовых”, но я понимаю, что читаю в переводе. Я бы хотел по-настоящему знать, что имел в виду Достоевский, проникнуться поэзией его слов».

Эмир Кустурица

Эмир Кустурица Matteo Chinellato/NurPhoto via Getty Image Matteo Chinellato/NurPhoto via Getty Image

Сербский режиссер известен своей большой любовью к России и русской культуре. В интервью он признался, что читал романы Достоевского не по одному разу и что он его любимый писатель. «Потому что он всегда актуален. Все, что происходит в современной жизни, давно подробно описано в его романах».

В «Братьях Карамазовых», по словам режиссера, «представлены все типы людей». Кроме того, в творчестве писателя «изложена философия самой жизни, где в центре – человек-христианин».

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене