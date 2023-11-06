Что происходило в России в самые важные даты для мировой истории

Колумб открыл Америку. А в это время в России...

Мы принимаем за условную дату «начала русской истории» 988 год – год Крещения Руси. Возьмем крупнейшие события в истории Европы и Америки после этой даты и посмотрим, а что происходило в это время в России?

1054

Ярослав Мудрый и сыновья В. Нагорнов В. Нагорнов

В Европе: раскол церкви на Католическую и Православную.

В России: умер Ярослав Мудрый (978–1054), сын Владимира Святого и создатель одного из первых сводов законов на Руси («Правда Ярослава»).

1317

«В Золотой Орде», Алексей Максимов Музей истории государственности Татарстана Музей истории государственности Татарстана

В Европе: Великий голод, масштабное бедствие из-за неурожая, повлекшее смерти миллионов.

В России: в 1317 году московский князь Юрий Данилович женится на Кончаке, сестре хана Золотой Орды Узбека, и получает высокий монгольский титул «зять Чингизидов».

1492

«Прибытие Колумба», 1847, Джон Вандерлин U.S. Capitol Rotunda U.S. Capitol Rotunda

В мире: Христофор Колумб открывает Америку.

В России: вместо мартовского стиля, который использовали с 988 года, введен сентябрьский стиль – Новый год отмечается теперь 1 сентября.

1666

«Суд над патриархом Никоном», Сергей Милорадович Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

В Европе: Великий лондонский пожар.

В России: Большой Московский собор, осудивший патриарха Никона.

1789

«Взятие Бастилии 14 июля 1789 года», Жан-Пьер Уэль Bibliothèque nationale de France Bibliothèque nationale de France

В Европе: Великая Французская революция.

В России: Александр Суворов блестяще разбил турецкую армию у реки Рымник. За это он получил титул графа Рымникского.

1837

«Последняя минута», 1988, Юрий Непринцев Свердло/Sputnik Свердло/Sputnik

В Европе: в Англии взошла на престол королева Виктория.

В России: на дуэли убит великий поэт Александр Пушкин.

1865

Освобождение рабов Авраамом Линькольном Photo12/Getty Images Photo12/Getty Images

В США: отменено рабство (в России крепостное право было отменено в 1861 году).

В России: введены земства – первые официальные органы местного самоуправления в России.

1891

Строительство железной дороги у каменного утеса Шишка на перегоне Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск во время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Точная дата съемки не установлена TASS TASS

В Европе: в Лондоне начата подача электричества для освещения улиц.

В России: начато строительство Транссибирской магистрали.

1905

Разрушенная взрывом карета, в которой находился великий князь Сергей Александрович Public domain Public domain

В Европе: в своей квартире в Берне Альберт Эйнштейн пишет четыре статьи, перевернувшие теоретическую физику. Этот год стал известен как annus mirabilis («чудесный год») Эйнштейна.

В России: убит великий князь Сергей Александрович, брат царя. Начинается революция 1905 года.