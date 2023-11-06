Что происходило в России в самые важные даты для мировой истории

Тексты
Узнай Россию

Royal Collection; Public domain
Колумб открыл Америку. А в это время в России...

Мы принимаем за условную дату «начала русской истории» 988 год – год Крещения Руси. Возьмем крупнейшие события в истории Европы и Америки после этой даты и посмотрим, а что происходило в это время в России?

1054

Ярослав Мудрый и сыновья

Ярослав Мудрый и сыновья

В. Нагорнов

В Европе: раскол церкви на Католическую и Православную.
В России: умер Ярослав Мудрый (978–1054), сын Владимира Святого и создатель одного из первых сводов законов на Руси («Правда Ярослава»).

1317

«В Золотой Орде», Алексей Максимов

«В Золотой Орде», Алексей Максимов

Музей истории государственности Татарстана

В Европе: Великий голод, масштабное бедствие из-за неурожая, повлекшее смерти миллионов.
В России: в 1317 году московский князь Юрий Данилович женится на Кончаке, сестре хана Золотой Орды Узбека, и получает высокий монгольский титул «зять Чингизидов».

1492

«Прибытие Колумба», 1847, Джон Вандерлин

«Прибытие Колумба», 1847, Джон Вандерлин

U.S. Capitol Rotunda

В мире: Христофор Колумб открывает Америку.
В России: вместо мартовского стиля, который использовали с 988 года, введен сентябрьский стиль – Новый год отмечается теперь 1 сентября.

1666

«Суд над патриархом Никоном», Сергей Милорадович

«Суд над патриархом Никоном», Сергей Милорадович

Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

В Европе: Великий лондонский пожар.
В России: Большой Московский собор, осудивший патриарха Никона.

1789

«Взятие Бастилии 14 июля 1789 года», Жан-Пьер Уэль

«Взятие Бастилии 14 июля 1789 года», Жан-Пьер Уэль

Bibliothèque nationale de France

В Европе: Великая Французская революция.
В России: Александр Суворов блестяще разбил турецкую армию у реки Рымник. За это он получил титул графа Рымникского.

1837

«Последняя минута», 1988, Юрий Непринцев

«Последняя минута», 1988, Юрий Непринцев

Свердло/Sputnik

В Европе: в Англии взошла на престол королева Виктория.
В России: на дуэли убит великий поэт Александр Пушкин.

1865

Освобождение рабов Авраамом Линькольном

Освобождение рабов Авраамом Линькольном

Photo12/Getty Images

В США: отменено рабство (в России крепостное право было отменено в 1861 году).
В России: введены земства – первые официальные органы местного самоуправления в России.

1891

Строительство железной дороги у каменного утеса Шишка на перегоне Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск во время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Точная дата съемки не установлена

Строительство железной дороги у каменного утеса Шишка на перегоне Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск во время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Точная дата съемки не установлена

TASS

В Европе: в Лондоне начата подача электричества для освещения улиц.
В России: начато строительство Транссибирской магистрали.

1905

Разрушенная взрывом карета, в которой находился великий князь Сергей Александрович

Разрушенная взрывом карета, в которой находился великий князь Сергей Александрович

Public domain

В Европе: в своей квартире в Берне Альберт Эйнштейн пишет четыре статьи, перевернувшие теоретическую физику. Этот год стал известен как annus mirabilis («чудесный год») Эйнштейна.
В России: убит великий князь Сергей Александрович, брат царя. Начинается революция 1905 года.

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен