Что происходило в России в самые важные даты для мировой истории

Мы принимаем за условную дату «начала русской истории» 988 год – год Крещения Руси. Возьмем крупнейшие события в истории Европы и Америки после этой даты и посмотрим, а что происходило в это время в России?
Ярослав Мудрый и сыновьяВ. Нагорнов
В Европе: раскол церкви на Католическую и Православную.
В России: умер Ярослав Мудрый (978–1054), сын Владимира Святого и создатель одного из первых сводов законов на Руси («Правда Ярослава»).
«В Золотой Орде», Алексей МаксимовМузей истории государственности Татарстана
В Европе: Великий голод, масштабное бедствие из-за неурожая, повлекшее смерти миллионов.
В России: в 1317 году московский князь Юрий Данилович женится на Кончаке, сестре хана Золотой Орды Узбека, и получает высокий монгольский титул «зять Чингизидов».
«Прибытие Колумба», 1847, Джон ВандерлинU.S. Capitol Rotunda
В мире: Христофор Колумб открывает Америку.
В России: вместо мартовского стиля, который использовали с 988 года, введен сентябрьский стиль – Новый год отмечается теперь 1 сентября.
«Суд над патриархом Никоном», Сергей МилорадовичГосударственный музей истории религии, Санкт-Петербург
В Европе: Великий лондонский пожар.
В России: Большой Московский собор, осудивший патриарха Никона.
«Взятие Бастилии 14 июля 1789 года», Жан-Пьер УэльBibliothèque nationale de France
В Европе: Великая Французская революция.
В России: Александр Суворов блестяще разбил турецкую армию у реки Рымник. За это он получил титул графа Рымникского.
«Последняя минута», 1988, Юрий НепринцевСвердло/Sputnik
В Европе: в Англии взошла на престол королева Виктория.
В России: на дуэли убит великий поэт Александр Пушкин.
Освобождение рабов Авраамом ЛинькольномPhoto12/Getty Images
В США: отменено рабство (в России крепостное право было отменено в 1861 году).
В России: введены земства – первые официальные органы местного самоуправления в России.
Строительство железной дороги у каменного утеса Шишка на перегоне Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск во время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Точная дата съемки не установленаTASS
В Европе: в Лондоне начата подача электричества для освещения улиц.
В России: начато строительство Транссибирской магистрали.
Разрушенная взрывом карета, в которой находился великий князь Сергей АлександровичPublic domain
В Европе: в своей квартире в Берне Альберт Эйнштейн пишет четыре статьи, перевернувшие теоретическую физику. Этот год стал известен как annus mirabilis («чудесный год») Эйнштейна.
В России: убит великий князь Сергей Александрович, брат царя. Начинается революция 1905 года.