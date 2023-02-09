Как вскрытие гробницы Тамерлана связано с началом Великой Отечественной?

«Сегодня продолжились работы в мавзолее Гур-Эмир. Антропологи и химики подвергли тщательному исследованию останки Тамерлана. Ученые обнаружили, что на черепе сохранились остатки волос. Определена возможность восстановить довольно точный портретный облик завоевателя», – писали «Известия» 21 июня 1941 года. А ранним утром следующего дня на СССР напала нацистская Германия. В народе укрепился миф, что эти события связаны друг с другом «проклятием Тамерлана».
«Пленение Баязида Тимуром», 1878Станислав Хлебовский
Тамерлан, или Тимур (1336–1405), был среднеазиатским правителем, основателем династии Тимуридов. Он начинал как воин, собравший собственный отряд, затем стал большим военачальником и занял важный государственный пост в тюрко-монгольском государстве Моголистан. Позже был избран первым правителем нового государства Тимуридов со столицей в Самарканде, существовавшего до 1507 года. Завоевав немало земель, Тамерлан начал править большей частью Средней Азии, а также территориями Месопотамии и Кавказа, современных Ирана, Афганистана, Пакистана и Сирии.
Тамерлан не был потомком Чингисхана, поэтому по монгольской традиции не имел права носить титул хана – он назывался великим эмиром. Но, женившись на дочери потомка Чингисхана, смог взять себе почетный титул «ханский зять», что давало ему больше свободы действий и власти.
Мавзолей Гур-Эмир в Самаркандеw0zny (CC BY-SA 3.0)
Помимо завоеваний великий эмир сделал немало для развития культуры своей страны, и многие архитектурные шедевры Самарканда были построены именно при нем. По его приказу в городе начали строить мавзолей Гур-Эмир, где впоследствии были похоронены он сам и некоторые его потомки.
Гур-Эмир считается одним из важнейших памятников исламской архитектуры, повлиявшим на многие культовые сооружения. Именно он послужил источником вдохновения для архитектора мавзолея-мечети Тадж-Махал в Индии (который, кстати, был построен по заказу потомка Тамерлана в середине XVI века).
Темно-зеленый надгробный камень на могиле Тамерлана внутри мавзолеяJean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)
Вскрыть усыпальницу Тимура и его потомков и изучить их останки археологи решили в 1941-м. Директиву на раскопки в советском Узбекистане якобы подписал лично Иосиф Сталин.
Точно неизвестно, почему пришла идея исследовать могилы. Есть версии, что раскопки были инициированы, чтобы спасти останки – в то время рядом с мавзолеем начали строить гостиницу, и в ходе работ в склеп начала проникать вода.
Официально вскрытие приурочили к 500-летию узбекского поэта Алишера Навои, который жил в государстве Тимуридов и был близок с внуками и потомками Тимура. Ученые надеялись вскрыть и новые исторические подробности или найти артефакты, которые можно было бы предъявить общественности.
Вскрытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в СамаркандеАгентство "Узархив"
В июне большая группа советских ученых приступила к вскрытию. Кинооператор Малик Каюмов, командированный снимать важный процесс, позже рассказывал в интервью, что в перерыве встретил неких старцев, которые рассказали ему о проклятии: гробницу вскрывать нельзя, иначе начнется война! Каюмов даже привел их к руководителям экспедиции, и те показали книгу XVII века, где было написано по-арабски: «Кто вскроет могилу Тамерлана – выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные».
Далекие от суеверий, ученые продолжили работы. А на следующий день, 22 июня 1941 года, на СССР напала нацистская Германия.
Легенда о проклятии Тамерлана, по легенде, дошла и до самого Сталина, который велел вернуть останки на место. Ходили слухи, что он был готов на любые мистические ритуалы, чтобы переломить ход войны.
19–20 ноября 1942 года состоялось торжественное перезахоронение с соблюдением всех мусульманских почестей. Удивительным образом именно в эти дни проходили важнейшие бои под Сталинградом – советские войска перешли в контрнаступление, приведшее к началу коренного перелома хода войны.
Вскрытие гробницы имело важное историческое значение. Изучив скелет и череп Тамерлана, глава экспедиции скульптор-антрополог Михаил Герасимов смог составить подробнейшее описание того, как выглядел средневековый правитель, и даже реконструировать его портрет.
Бюст Тамерлана. Реконструкция М. М. Герасимоваshakko (CC BY-SA 3.0)
Он выяснил, что Тамерлан обладал типично монголоидными чертами лица, у него были рыже-красные волосы, усы, свисавшие у губ, и клиновидная борода. Кроме того, он был довольно высокого роста (особенно для монгола) – около 170 см.
Задокументировали археологи и факт, что у Тамерлана была повреждена нога (на Руси у него было прозвище Тимур Хромой). Несмотря на то что Тамерлан прожил 68 лет – до глубокой старости по тем временам, – его останки указывали на невероятную физическую силу и здоровье, которыми он обладал до самой смерти.
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