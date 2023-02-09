Как вскрытие гробницы Тамерлана связано с началом Великой Отечественной?

Есть легенда, что, вскрыв могилу Тамерлана в Самарканде, советские археологи привели в действие страшное проклятие. И именно из-за этого на СССР напали нацисты.

«Сегодня продолжились работы в мавзолее Гур-Эмир. Антропологи и химики подвергли тщательному исследованию останки Тамерлана. Ученые обнаружили, что на черепе сохранились остатки волос. Определена возможность восстановить довольно точный портретный облик завоевателя», – писали «Известия» 21 июня 1941 года. А ранним утром следующего дня на СССР напала нацистская Германия. В народе укрепился миф, что эти события связаны друг с другом «проклятием Тамерлана».

Кто такой Тамерлан?

«Пленение Баязида Тимуром», 1878 Станислав Хлебовский Станислав Хлебовский

Тамерлан, или Тимур (1336–1405), был среднеазиатским правителем, основателем династии Тимуридов. Он начинал как воин, собравший собственный отряд, затем стал большим военачальником и занял важный государственный пост в тюрко-монгольском государстве Моголистан. Позже был избран первым правителем нового государства Тимуридов со столицей в Самарканде, существовавшего до 1507 года. Завоевав немало земель, Тамерлан начал править большей частью Средней Азии, а также территориями Месопотамии и Кавказа, современных Ирана, Афганистана, Пакистана и Сирии.

Тамерлан не был потомком Чингисхана, поэтому по монгольской традиции не имел права носить титул хана – он назывался великим эмиром. Но, женившись на дочери потомка Чингисхана, смог взять себе почетный титул «ханский зять», что давало ему больше свободы действий и власти.

Мавзолей Тамерлана

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде w0zny (CC BY-SA 3.0) w0zny (CC BY-SA 3.0)

Помимо завоеваний великий эмир сделал немало для развития культуры своей страны, и многие архитектурные шедевры Самарканда были построены именно при нем. По его приказу в городе начали строить мавзолей Гур-Эмир, где впоследствии были похоронены он сам и некоторые его потомки.

Гур-Эмир считается одним из важнейших памятников исламской архитектуры, повлиявшим на многие культовые сооружения. Именно он послужил источником вдохновения для архитектора мавзолея-мечети Тадж-Махал в Индии (который, кстати, был построен по заказу потомка Тамерлана в середине XVI века).

Вскрытие могилы и проклятие Тамерлана

Темно-зеленый надгробный камень на могиле Тамерлана внутри мавзолея Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0) Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)

Вскрыть усыпальницу Тимура и его потомков и изучить их останки археологи решили в 1941-м. Директиву на раскопки в советском Узбекистане якобы подписал лично Иосиф Сталин.

Точно неизвестно, почему пришла идея исследовать могилы. Есть версии, что раскопки были инициированы, чтобы спасти останки – в то время рядом с мавзолеем начали строить гостиницу, и в ходе работ в склеп начала проникать вода.

Официально вскрытие приурочили к 500-летию узбекского поэта Алишера Навои, который жил в государстве Тимуридов и был близок с внуками и потомками Тимура. Ученые надеялись вскрыть и новые исторические подробности или найти артефакты, которые можно было бы предъявить общественности.

Вскрытие могилы Амира Темура в мавзолее Гури Амира в Самарканде Агентство "Узархив"

В июне большая группа советских ученых приступила к вскрытию. Кинооператор Малик Каюмов, командированный снимать важный процесс, позже рассказывал в интервью, что в перерыве встретил неких старцев, которые рассказали ему о проклятии: гробницу вскрывать нельзя, иначе начнется война! Каюмов даже привел их к руководителям экспедиции, и те показали книгу XVII века, где было написано по-арабски: «Кто вскроет могилу Тамерлана – выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные».

Далекие от суеверий, ученые продолжили работы. А на следующий день, 22 июня 1941 года, на СССР напала нацистская Германия.

Легенда о проклятии Тамерлана, по легенде, дошла и до самого Сталина, который велел вернуть останки на место. Ходили слухи, что он был готов на любые мистические ритуалы, чтобы переломить ход войны.

19–20 ноября 1942 года состоялось торжественное перезахоронение с соблюдением всех мусульманских почестей. Удивительным образом именно в эти дни проходили важнейшие бои под Сталинградом – советские войска перешли в контрнаступление, приведшее к началу коренного перелома хода войны.

Что дали раскопки?

Вскрытие гробницы имело важное историческое значение. Изучив скелет и череп Тамерлана, глава экспедиции скульптор-антрополог Михаил Герасимов смог составить подробнейшее описание того, как выглядел средневековый правитель, и даже реконструировать его портрет.

Бюст Тамерлана. Реконструкция М. М. Герасимова shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Он выяснил, что Тамерлан обладал типично монголоидными чертами лица, у него были рыже-красные волосы, усы, свисавшие у губ, и клиновидная борода. Кроме того, он был довольно высокого роста (особенно для монгола) – около 170 см.

Задокументировали археологи и факт, что у Тамерлана была повреждена нога (на Руси у него было прозвище Тимур Хромой). Несмотря на то что Тамерлан прожил 68 лет – до глубокой старости по тем временам, – его останки указывали на невероятную физическую силу и здоровье, которыми он обладал до самой смерти.

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