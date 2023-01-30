Почему Сталин расстрелял маршала Тухачевского?

«Мы встряхнем Россию как грязный ковер, а затем мы встряхнем весь мир… Мы войдем в хаос и выйдем из него, только полностью разрушив цивилизацию», — эти слова принадлежат Михаилу Николаевичу Тухачевскому, крайне амбициозному и честолюбивому советскому полководцу и военному теоретику, ставшему Маршалом Советского Союза в возрасте всего лишь 42 лет.
В разное время этого военачальника называли «Красным Наполеоном» и «советским Бонапартом». Тухачевский мечтал полностью преобразовать Красную Армию и повести ее к победе над империализмом в новой мировой войне, но, в конечном итоге, был объявлен «врагом народа» и расстрелян своими же за несколько лет до ее начала.
Михаил Тухачевский передает знамя кавалерийской дивизии Ленинградского военного округа в день ее десятилетия.Sputnik
Избравший карьеру военного Михаил Николаевич ярко показал себя в ходе Первой мировой войны и за проявленное в боях мужество заслужил в течение полугода целых пять орденов. Однако уже в феврале 1915 года подпоручик Тухачевский попал в немецкий плен, из которого смог сбежать лишь с пятой попытки в сентябре 1917 года.
В разразившейся вскоре на осколках Российской империи Гражданской войне будущий маршал, хотя и был дворянского происхождения, выбрал сторону большевиков. Он полагал, что в только что созданной Красной Армии у него будет куда больше карьерных перспектив, чем у белых, и в этом нисколько не ошибся.
Тухачевский среди членов Революционного военного совета Кавказского фронта.Общественное достояние
Тухачевский проявил себя как способный военачальник и быстро вырос до командарма. Он успешно громил противников советской власти на востоке и юге страны, а в войне против Польши 29 апреля 1920 году ему доверили командовать всем Западным фронтом.
«На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. На Запад!» — обратился военачальник к своим войскам перед началом знаменитого июльского наступления 1920 года. Меньше чем за месяц Красная Армия нанесла полякам тяжелое поражение и, стремительно прорвавшись через Белоруссию, вышла на подступы к Варшаве. Разжечь огонь мировой революции в Европе, однако, не вышло — у стен польской столицы войска Тухачевского неожиданно были разбиты.
Польские солдаты демонстрируют знамёна РККА, захваченные в битве под Варшавой.Общественное достояние
После польского фиаско Тухачевскому пришлось потрудиться в качестве карателя. В марте 1921 года он подавил вспыхнувшее в Кронштадте (главной базе Балтийского флота) восстание моряков против диктатуры большевиков. С моряками, бывшими когда-то главной опорой советской власти, военачальник приказал не церемониться: «Жестоко расправиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления... пленными не увлекаться».
В том же году «Красному Наполеону» поручили разгромить масштабное крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Некоторые прятавшиеся в лесах партизанские отряды войска Тухачевского обстреливали тогда химическими снарядами.
Красная армия атакует Кронштадт в марте 1921 года.Общественное достояние
После окончания боевых действий Михаил Тухачевский занимал ряд руководящих должностей в Вооруженных Силах страны: начальник Военной академии РККА, начальник Штаба РККА и первый заместитель наркома обороны. В ноябре 1935 года в возрасте 42 лет он стал самым молодым Маршалом Советского Союза.
На всех своих должностях военачальник главной задачей считал подготовку Красной Армии к будущей масштабной мировой войне, к которой, по его мнению, она совершенно не готова. Михаил Николаевич стал автором 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и обучения войск. Своими «записками» и «соображениями» по военному реформированию он буквально бомбардировал руководство Советского Союза.
Командующий войсками по ликвидации антоновщины в Тамбовской губернии Михаил Тухачевский.Общественное достояние
Тухачевский скрупулезно разрабатывал «теорию глубокой операции», смысл которой заключался в проведении ряда операций по взлому обороны противника в нескольких местах и введении в прорыв высокомобильных механизированных частей для развития оперативного успеха. Основную роль в подобных прорывах должны были играть армады танков, которые «Советский Бонапарт» в отличие от многих своих коллег не рассматривал лишь в качестве средств поддержки пехоты.
«Надо иметь в виду, что в современных условиях ведения войны очень часто одной операцией достигнуть уничтожения врага не удается», — писал Тухачевский в «Вопросах современной стратегии»: «Противник зачастую ускользает из-под удара. Поэтому приходится вести операции одну за другой с тем, чтобы доконать противника хотя бы у последней черты его сопротивления. А эта черта находится там, где начинаются районы, питающие войну».
Михаил Тухачевский в 1924 году.Sputnik
«На посту первого заместителя наркома обороны М.Н. Тухачевский вел большую организационную, творческую и научную работу», — вспоминал маршал Георгий Жуков: «При встречах с ним меня пленяла его разносторонняя осведомленность в вопросах военной науки. Умный, широко образованный профессиональный военный, он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. Он хорошо понимал роль различных видов наших вооруженных сил в современных войнах и умел творчески подойти к любой проблеме... В Тухачевском чувствовался гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной Армии».
Михаил Николаевич много сделал для развития новаторских в то время воздушно-десантных войск, сил противовоздушной обороны, реактивных средств боя, ракетной техники и торпедоносной авиации. Он подчеркивал необходимость обеспечить танковые войска и авиацию хорошо обученными кадрами и достаточным количеством средств связи. Именно их так сильно не будет хватать Красной Армии летом 1941 года.
Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский.Общественное достояние
Далеко не все предложения маршала встречали позитивный отклик в военном и политическом руководстве страны. Многим военачальникам идея разработки десятков различных типов танков (танки-истребители артиллерии, танки десанта пехоты, танки-истребители пулеметов, танки сопровождения пехоты и т.д.) казалась абсурдной. Тухачевского также критиковали за то, что его проекты совершенно не учитывают социальных и экономических реалий страны, которая в тот момент проходила масштабную индустриализацию (так, в 1930 году Михаил Николаевич выступил с инициативой о начале производства танков невероятным количеством в сто тысяч штук в год).
Главным противником Тухачевского стал сам нарком обороны Климент Ворошилов, зарубивший на корню немало проектов «советского Бонапарта». Тот, в свою очередь, не стеснялся открыто обвинять своего начальника в некомпетентности. И у одного, и у второго в военном руководстве страны нашлись свои сторонники. Достигший к 1937 году кульминации раскол требовалось немедленно прекратить, и Сталин сделал это кардинальным образом.
Маршалы Тухачевский, Семен Буденный (стоит) и Климент Ворошилов.Sovfoto/Getty Images
10 мая 1937 года Михаила Николаевича перевели с поста первого заместителя наркома обороны на должность командующего войсками Приволжского военного округа, а уже 22 мая его арестовали. Тухачевский был обвинен в подготовке военного «фашистского» заговора в РККА, целью которого было насильственное свержение власти в СССР и установление военной диктатуры. После скоротечного суда 12 июня «Красный Наполеон» был расстрелян.
Вместе с Тухачевским по делу «антисоветской троцкистской военной организации» были арестованы и казнены многие его соратники: командармы 1-го ранга Иона Якир и Иероним Уборевич, начальник Военной академии им. Фрунзе командарм 2-го ранга Август Корк и другие. Все они были реабилитированы в 1950-е годы за отсутствием состава преступления.
Военное и политическое руководство СССР.Legion Media
Ворошилов всегда был абсолютно предан Сталину, и в конфликте с чересчур независимым Тухачевским «отец народов» поддержал именно его. Кроме того, высказывалась версия, что «советского Бонапарта» подставили спецслужбы нацистской Германии. Пытаясь ослабить обороноспособность Советского Союза, они якобы сфабриковали информацию о связи маршала с германским Генеральным штабом и через третьи лица переправили ее в Москву. Подтверждений этой теории, однако, нет.
С расправы над Михаилом Тухачевским и его единомышленниками началась волна масштабных репрессий в Красной Армии, затронувшая десятки тысяч представителей командного состава. К лету 1939 года из пяти первых Маршалов Советского Союза в живых осталось лишь двое.
Тухачевский в Варшаве в 1936 году.Общественное достояние