Почему Сталин расстрелял маршала Тухачевского?

Михаил Тухачевский был одним из самых талантливых советских военачальников и военных теоретиков. Однако его чрезмерные амбициозность и независимость Сталину по душе не пришлись.

«Мы встряхнем Россию как грязный ковер, а затем мы встряхнем весь мир… Мы войдем в хаос и выйдем из него, только полностью разрушив цивилизацию», — эти слова принадлежат Михаилу Николаевичу Тухачевскому, крайне амбициозному и честолюбивому советскому полководцу и военному теоретику, ставшему Маршалом Советского Союза в возрасте всего лишь 42 лет.

В разное время этого военачальника называли «Красным Наполеоном» и «советским Бонапартом». Тухачевский мечтал полностью преобразовать Красную Армию и повести ее к победе над империализмом в новой мировой войне, но, в конечном итоге, был объявлен «врагом народа» и расстрелян своими же за несколько лет до ее начала.

Михаил Тухачевский передает знамя кавалерийской дивизии Ленинградского военного округа в день ее десятилетия. Sputnik Sputnik

Избравший карьеру военного Михаил Николаевич ярко показал себя в ходе Первой мировой войны и за проявленное в боях мужество заслужил в течение полугода целых пять орденов. Однако уже в феврале 1915 года подпоручик Тухачевский попал в немецкий плен, из которого смог сбежать лишь с пятой попытки в сентябре 1917 года.

В разразившейся вскоре на осколках Российской империи Гражданской войне будущий маршал, хотя и был дворянского происхождения, выбрал сторону большевиков. Он полагал, что в только что созданной Красной Армии у него будет куда больше карьерных перспектив, чем у белых, и в этом нисколько не ошибся.

Тухачевский среди членов Революционного военного совета Кавказского фронта. Общественное достояние Общественное достояние

Тухачевский проявил себя как способный военачальник и быстро вырос до командарма. Он успешно громил противников советской власти на востоке и юге страны, а в войне против Польши 29 апреля 1920 году ему доверили командовать всем Западным фронтом.

«На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. На Запад!» — обратился военачальник к своим войскам перед началом знаменитого июльского наступления 1920 года. Меньше чем за месяц Красная Армия нанесла полякам тяжелое поражение и, стремительно прорвавшись через Белоруссию, вышла на подступы к Варшаве. Разжечь огонь мировой революции в Европе, однако, не вышло — у стен польской столицы войска Тухачевского неожиданно были разбиты.

Польские солдаты демонстрируют знамёна РККА, захваченные в битве под Варшавой. Общественное достояние Общественное достояние

После польского фиаско Тухачевскому пришлось потрудиться в качестве карателя. В марте 1921 года он подавил вспыхнувшее в Кронштадте (главной базе Балтийского флота) восстание моряков против диктатуры большевиков. С моряками, бывшими когда-то главной опорой советской власти, военачальник приказал не церемониться: «Жестоко расправиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления... пленными не увлекаться».

В том же году «Красному Наполеону» поручили разгромить масштабное крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Некоторые прятавшиеся в лесах партизанские отряды войска Тухачевского обстреливали тогда химическими снарядами.

Красная армия атакует Кронштадт в марте 1921 года. Общественное достояние Общественное достояние

После окончания боевых действий Михаил Тухачевский занимал ряд руководящих должностей в Вооруженных Силах страны: начальник Военной академии РККА, начальник Штаба РККА и первый заместитель наркома обороны. В ноябре 1935 года в возрасте 42 лет он стал самым молодым Маршалом Советского Союза.

На всех своих должностях военачальник главной задачей считал подготовку Красной Армии к будущей масштабной мировой войне, к которой, по его мнению, она совершенно не готова. Михаил Николаевич стал автором 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и обучения войск. Своими «записками» и «соображениями» по военному реформированию он буквально бомбардировал руководство Советского Союза.

Командующий войсками по ликвидации антоновщины в Тамбовской губернии Михаил Тухачевский. Общественное достояние Общественное достояние

Тухачевский скрупулезно разрабатывал «теорию глубокой операции», смысл которой заключался в проведении ряда операций по взлому обороны противника в нескольких местах и введении в прорыв высокомобильных механизированных частей для развития оперативного успеха. Основную роль в подобных прорывах должны были играть армады танков, которые «Советский Бонапарт» в отличие от многих своих коллег не рассматривал лишь в качестве средств поддержки пехоты.

«Надо иметь в виду, что в современных условиях ведения войны очень часто одной операцией достигнуть уничтожения врага не удается», — писал Тухачевский в «Вопросах современной стратегии»: «Противник зачастую ускользает из-под удара. Поэтому приходится вести операции одну за другой с тем, чтобы доконать противника хотя бы у последней черты его сопротивления. А эта черта находится там, где начинаются районы, питающие войну».

Михаил Тухачевский в 1924 году. Sputnik Sputnik

«На посту первого заместителя наркома обороны М.Н. Тухачевский вел большую организационную, творческую и научную работу», — вспоминал маршал Георгий Жуков: «При встречах с ним меня пленяла его разносторонняя осведомленность в вопросах военной науки. Умный, широко образованный профессиональный военный, он великолепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических вопросах. Он хорошо понимал роль различных видов наших вооруженных сил в современных войнах и умел творчески подойти к любой проблеме... В Тухачевском чувствовался гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной Армии».

Михаил Николаевич много сделал для развития новаторских в то время воздушно-десантных войск, сил противовоздушной обороны, реактивных средств боя, ракетной техники и торпедоносной авиации. Он подчеркивал необходимость обеспечить танковые войска и авиацию хорошо обученными кадрами и достаточным количеством средств связи. Именно их так сильно не будет хватать Красной Армии летом 1941 года.

Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Общественное достояние Общественное достояние

Далеко не все предложения маршала встречали позитивный отклик в военном и политическом руководстве страны. Многим военачальникам идея разработки десятков различных типов танков (танки-истребители артиллерии, танки десанта пехоты, танки-истребители пулеметов, танки сопровождения пехоты и т.д.) казалась абсурдной. Тухачевского также критиковали за то, что его проекты совершенно не учитывают социальных и экономических реалий страны, которая в тот момент проходила масштабную индустриализацию (так, в 1930 году Михаил Николаевич выступил с инициативой о начале производства танков невероятным количеством в сто тысяч штук в год).

Главным противником Тухачевского стал сам нарком обороны Климент Ворошилов, зарубивший на корню немало проектов «советского Бонапарта». Тот, в свою очередь, не стеснялся открыто обвинять своего начальника в некомпетентности. И у одного, и у второго в военном руководстве страны нашлись свои сторонники. Достигший к 1937 году кульминации раскол требовалось немедленно прекратить, и Сталин сделал это кардинальным образом.

Маршалы Тухачевский, Семен Буденный (стоит) и Климент Ворошилов. Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

10 мая 1937 года Михаила Николаевича перевели с поста первого заместителя наркома обороны на должность командующего войсками Приволжского военного округа, а уже 22 мая его арестовали. Тухачевский был обвинен в подготовке военного «фашистского» заговора в РККА, целью которого было насильственное свержение власти в СССР и установление военной диктатуры. После скоротечного суда 12 июня «Красный Наполеон» был расстрелян.

Вместе с Тухачевским по делу «антисоветской троцкистской военной организации» были арестованы и казнены многие его соратники: командармы 1-го ранга Иона Якир и Иероним Уборевич, начальник Военной академии им. Фрунзе командарм 2-го ранга Август Корк и другие. Все они были реабилитированы в 1950-е годы за отсутствием состава преступления.

Военное и политическое руководство СССР. Legion Media Legion Media

Ворошилов всегда был абсолютно предан Сталину, и в конфликте с чересчур независимым Тухачевским «отец народов» поддержал именно его. Кроме того, высказывалась версия, что «советского Бонапарта» подставили спецслужбы нацистской Германии. Пытаясь ослабить обороноспособность Советского Союза, они якобы сфабриковали информацию о связи маршала с германским Генеральным штабом и через третьи лица переправили ее в Москву. Подтверждений этой теории, однако, нет.

С расправы над Михаилом Тухачевским и его единомышленниками началась волна масштабных репрессий в Красной Армии, затронувшая десятки тысяч представителей командного состава. К лету 1939 года из пяти первых Маршалов Советского Союза в живых осталось лишь двое.