Как убийство Кирова запустило «большой террор» в СССР

Иосиф Сталин взял дело об убийстве своего друга Сергея Кирова под личный контроль. Он и подкинул следствию версию о главных виновниках преступления.

1 декабря 1934 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге) произошло убийство, которое шокировало весь Советский Союз. Застрелили Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии (фактически — руководителя города), близкого соратника и друга Сталина.

Это преступление стало одним из главных триггеров для начала масштабных политических репрессий в СССР, печально известных как «Большой террор». Однако до сих остается загадкой, было ли оно вызвано личной местью отчаявшегося одиночки или его спланировали в высших эшелонах власти страны.

Громкое преступление

Тридцатилетний Леонид Николаев ждал Кирова в половину пятого вечера возле его личного кабинета в Смольном, где располагалось городское руководство. Одним выстрелом в затылок он убил чиновника, после чего попробовал застрелиться сам, однако ему помешали подоспевшие свидетели преступления.

Сергей Киров. Sputnik Sputnik

Выяснилось, что убийца был членом партии большевиков и когда-то сам состоял на государственной службе, но из-за склонности к постоянным конфликтам его уволили. Так и не найдя работу, Николаев долго обращался с жалобами и ходатайствами к руководству (в том числе и к Кирову), но все было тщетно.

Кроме обиды, мотивом для покушения могла стать ревность. Следствие установило, что Леонид Николаев подозревал свою супругу Мильду Драуле, работавшую здесь же в Смольном, в интимной связи с Кировым.

Смольный институт. Sputnik Sputnik

Еще 15 октября охрана первого секретаря задержала Николаева с оружием возле дома Кирова, однако, проверив документы на револьвер и партийный билет, отпустила. Тот же билет помог убийце беспрепятственно попасть в обком партии в роковой день 1 декабря.

Личное дело

Уже утром 2 декабря в Ленинград из Москвы прибыл поезд с членами советского правительства. «Не уберегли!» — раздраженно заявил Иосиф Сталин встречающей его на перроне делегации. В тот момент он занимал должность секретаря ЦК ВКП(б), но уже фактически сосредоточил всю власть в стране в своих руках.

Леонид Николаев и Мильда Драуле. Общественное достояние Общественное достояние

«Сергей Миронович Киров был большим другом нашей семьи давно…» — вспоминала дочь «отца народов» Светлана Аллилуева: «Киров с отцом ездили отдыхать летом в Сочи и брали меня с собой. Осталась куча домашних, безыскусных фотографий тех времен… Киров был ближе к отцу, чем все Сванидзе, чем все родичи, Реденс, или многие товарищи по работе, Киров был ему близок, он был ему нужен».

Сталин взял дело Кирова под личный контроль, внимательно следил за ходом следствия, сам проводил допросы свидетелей. Именно он и выдвинул версию, что за убийством Кирова стоит группа оппозиционеров, возглавляемых его противником по внутрипартийной борьбе Григорием Зиновьевым. С подачи вождя ее сразу же подхватил НКВД.

Расправа

Иосиф Сталин с дочерью и Сергей Киров. Общественное достояние Общественное достояние

5 декабря в передовице газеты «Правда» были напечатаны следующие слова: «Гнусные, коварные агенты классового врага, подлые подонки бывшей зиновьевской антипартийной группы вырвали из наших рядов товарища Кирова».

Уже 29 декабря был расстрелян Николаев, вскоре расстреляли и признанную его соучастницей Мильду Драуле. К смертной казни также приговорили больше десятка человек, включая Зиновьева и его единомышленника и соратника Льва Каменева. В дальнейшем репрессиям подверглись более восьмисот их сторонников. Никто из них не был связан с убийством Кирова.

Сталин и Киров. Георгий Петрусов/Sputnik Георгий Петрусов/Sputnik

«За халатное отношение к своим обязанностям» несколько сотен сотрудников местного Управления НКВД и Ленинградского обкома и горкома были переведены на другую работу, уволены или арестованы. Среди них так или иначе оказались все свидетели трагического происшествия в Смольном. Кроме того, еще в самом начале расследования таинственным образом погиб в автокатастрофе охранник Кирова, сопровождавший своего начальника на работу в тот роковой для него день.

Маховик репрессий

Руководитель СССР Никита Хрущев, занимавший в 1934 году должность первого секретаря Московского горкома ВКП(б) был уверен, что именно Иосиф Сталин стоял за организацией убийства: «Кирова принесли в жертву, чтобы, воспользовавшись его смертью, встряхнуть страну и расправиться с людьми, неугодными Сталину, со старыми большевиками, обвинив их в том, что они подняли руку на Кирова».

Григорий Зиновьев. Sputnik Sputnik

«Конечно, не лично Сталин поручал дело Николаеву», — утверждал Хрущев: «Для этого Николаев был слишком мал. Но у меня нет сомнений, что по поручению Сталина кто-то его подготовил… Николаев, наверное, надеялся на какое-то снисхождение. Но по-настоящему рассчитывать на это было слишком наивно. Не такой уж большой человек этот Николаев: он выполнил поручение и думал, что ему будет дарована жизнь. Просто глупец. Как раз после исполнения такого поручения для сохранения тайны требовалось уничтожить исполнителя. И Николаев был уничтожен».

У этой версии, однако, были и противники. «Документов и свидетельств, подтверждающих причастность Сталина или аппарата НКВД к убийству Кирова, не существует», — писал один из руководителей советских спецслужб Павел Судоплатов: «Я убежден: убийство Кирова было актом личной мести».

Похороны Кирова. Общественное достояние Общественное достояние

Вопрос о том, насколько «отец народов» был связан с гибелью Кирова остается сегодня открытым. В любом случае, советский лидер умело использовал этот инцидент, чтобы сокрушить своих политических врагов и укрепить свою власть.

После громкого преступления органы НКВД получили право вести дела обвиняемых в подготовке и совершении «террористических актов» в ускоренном порядке, без адвокатов и ходатайств о помиловании. Смертные приговоры стали приводиться в исполнение немедленно после вынесения. Маховик репрессий начал набирать обороты, и лишь после смерти Сталина его смогли остановить.