Как в России определяли статус человека по усам и бороде

С тех пор, как Петр Великий ввёл налог на ношение бороды, растительность на лице стала для русских отличительным знаком. Что в разные времена в России означало наличие или отсутствие бороды и усов?

XVI-XVII век: «В иноземцах уважение»

«Великий государь, царь и самодержец всея Руси», 1907, Сергей Иванов Сергей Иванов Сергей Иванов

Борода – у всех;

Усы без бороды – литовец или поляк;



Ни бороды, ни усов – «немчин» (любой европеец, католик, чужак).

Страшный скандал потряс московское общество в конце 1520-х годов: великий князь Василий Иоаннович сбрил бороду и стал ходить «по-литовски», «в усах». Сделано это было, по слухам, чтобы польстить княжне Елене из рода Глинских, которая была моложе великого князя на 29 лет.

Став женой князя, Глинская вскоре родила наследника – будущего Ивана Грозного. Но долго ещё бояре и знать не могли отойти от ужаса – ведь бритьё бороды в ту эпоху православным было запрещено.

В Древней и Средневековой Руси ношение бороды и усов было естественным для всех мужчин. Ещё Русская Правда признавала особый статус бороды – если кто-то умышленно повреждал чужую бороду, он платил штраф.

Но со временем бороды, видимо, стали пытаться стричь – так как в Европе в раннее Новое время безбородое лицо стало признаком высокого социального статуса. В России новым модам сопротивлялись: постановления Стоглавого собора 1551 года запрещают брить и стричь усы и бороды – под страхом отлучения от церкви и её таинств.

В условиях постоянного противостояния православия и католичества и постоянных попыток католической церкви проповедовать среди православного населения, бритьё или ношение бород было вопросом в том числе и политическим.

Портрет польского шляхтича Александр Орловский Александр Орловский

Бородой в допетровской Руси не только гордились – ей даже клялись. Путешественник Адам Олеарий заметил, что из московских бояр наибольшим уважением пользуются те, у кого большое брюхо и длинная борода: «Его царское величество выставляет таких людей на торжественных аудиенциях, думая этим вселить в иноземцах большее к своей особе уваженье».

XVIII век: «Стой! А борода?»

«Полесовщик», Иван Крамской, 1874 Иван Крамской Иван Крамской

Борода – крестьянин, богатый купец, духовное лицо, старообрядец;

Без бороды и усов – все остальные.

Человек с «босым лицом» на русской улице так или иначе привлекал внимание. Первая мысль – иностранец, немчин или литовчин! Но к концу XVII века иностранцев стало так много, что и в среду русской молодёжи проникла мода на причёски и если не бритьё, то стрижку бород.

В 1675 московской знати пришлось напоминать особым указом, чтобы «иноземных немецких и иных извычаев не перенимали, волос у себя на голове не подстригали, а также платья, кафтанов и шапок у себя не носили и людям своим тоже носить не велели».

Ну а в 1698 году Петр, только возвратясь из Великого посольства, собрал у себя бояр, и, рассказывая о походе и угощая гостей, стал стричь им бороды. Шокирующее действо повторилось на следующем пиру в присутствии царя, и ещё на одном…

Как в России человек без бороды казался иностранцем, так и в Европе бородачи из русских посольств выглядели дикарями. Петр понимал, что для успеха торгового и культурного обмена с Европой этот психологический барьер надо устранять. С 1700 всем, кроме духовенства, извозчиков и крестьян, повелено носить «немецкое» платье, а с 1705 был введен знаменитый бородовой сбор в городах. На деревню он не распространялся – пахотные крестьяне продолжали ходить бородатыми, но входя в город, должны были заплатить копейку за вход.

Портрет Акинфия Демидова, Георг Кристоф Гроот, 1740е. Георг Кристоф Гроот Георг Кристоф Гроот

Если же горожане желали носить бороду, налог был огромный – с состоятельных горожан («торговых и посадских») по 60 рублей в год, с горожан победнее — по 30 рублей, с богатых купцов — по 100 рублей в год, со старообрядцев – 50 рублей. При этом солдат в армии получал 10 рублей в год. Представляете, как дорого было иметь бороду?

Бородовой контроль стоял на всех городских воротах, кроме того, по улицам ходили патрули. Историк Григорий Есипов описывал те времена: «Бедный промышленник из купечества или из крестьян везет в город: харч, бревна, дрова, уголья или какой-нибудь другой товар; у городских ворот: стой! а борода? И вот летит алтын и копейка в карманы заставных — не хочет платить, отправляют в воеводскую канцелярию, а оттуда в тюрьму — и долго, долго просидит в ней: откуда бедному взять 50 рублей? В воеводской канцелярии в Петербурге в 1723 году накопилось так много бородачей из бедных торговцев и промышленников, приехавших в город с самыми ничтожными товарами, что по указу Сената велено выбрить им бороды и выпустить на поруки…»

XIX век: «Высочайше утвержденные усы»

«Николай I с цесаревичем Александром Николаевичем в мастерской художника в 1854 году», Богдан Виллевальде Богдан Виллевальде Богдан Виллевальде

Борода – крестьянин, богатый купец, духовное лицо, старообрядец;

Борода в сочетании с модной одеждой – стиляга, вольнодумец и фат;

Усы без бороды – военный;

Без бороды и усов – обычный горожанин.

С 1762 года Екатерина отменила бородовой сбор для гражданских лиц – а в армии продолжали бриться по армейскому уставу. Тем не менее, в русском обществе уже перестало быть принято носить бороду. Старообрядцы же, напротив, получили право ходить с бородой безо всяких штрафов.

С наступлением XIX века и эры дендизма борода сделалась знаком отшельничества. Сам император Александр I говорил, что отрастит бороду и уйдет в Сибирь, если война с Наполеоном будет проиграна.

Начиная с 1830-х, борода сделалась знаком франта. Как писал «Дамский журнал», «многие молодые люди воображают, что обратят на себя выгодное внимание, отпустивши бороду так, как отпускали граждане древних республик Греции и Рима».

Однако в обществе такие модники не были популярны – их сравнивали с «запачканными казаками», дервишами и даже с козлами.

Группа старообрядцев–поморцев. Без даты, г. Нижний Новгород. Public domain Public domain

Каково же было удивление общества, когда в 1832 году воинским чинам было разрешено носить усы и бакенбарды (можно с подусниками). Почему это произошло? Очень просто – усы по какой-то причине отпустил сам император Николай I, и, чтобы носить их, ему пришлось разрешать то же самое всей армии (Николай Павлович был в военном звании инженер-генерала).

Однако вскоре император заметил, что бороду и усы стали себе позволять и гражданские чиновники, особенно в провинциях. В 1837-м пришлось выпустить указ, в котором говорилось: «всем начальникам гражданского ведомства строго смотреть, чтобы их подчиненные ни бороды, ни усов не носили, ибо сии последние принадлежат одному военному мундиру».

При Николае единственным «официальным» гражданским с усами был придворный художник Богдан Виллевальде – император так часто позировал ему, что живописец выхлопотал право сохранить свои шикарные усы, которые он называл «высочайше утвержденными усами».

«Портрет рядового роты дворцовых гренадер М. Кулакова», Владимир Поярков, 1915 Владимир Поярков Владимир Поярков

В 1874 году император Александр II разрешил всем военным (кроме гвардии, свиты, и высших чинов) носить усы и бороды, а его сын, бородатый император Александр III, сразу же после воцарения, в 1881 году, разрешил бороду всем без различия чина и звания.

А нижним чинам гвардии и гренадерам было даже отдельно предписано – «бород не брить»! С этого момента растительность на лице в Росси стала предметом не законодательства, а моды, и уже нельзя было так запросто по форме усов и бороды понять, что за человек перед вами.

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