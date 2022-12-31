Как в России определяли статус человека по усам и бороде

«Великий государь, царь и самодержец всея Руси», 1907, Сергей ИвановСергей Иванов
Ни бороды, ни усов – «немчин» (любой европеец, католик, чужак).
Страшный скандал потряс московское общество в конце 1520-х годов: великий князь Василий Иоаннович сбрил бороду и стал ходить «по-литовски», «в усах». Сделано это было, по слухам, чтобы польстить княжне Елене из рода Глинских, которая была моложе великого князя на 29 лет.
Став женой князя, Глинская вскоре родила наследника – будущего Ивана Грозного. Но долго ещё бояре и знать не могли отойти от ужаса – ведь бритьё бороды в ту эпоху православным было запрещено.
В Древней и Средневековой Руси ношение бороды и усов было естественным для всех мужчин. Ещё Русская Правда признавала особый статус бороды – если кто-то умышленно повреждал чужую бороду, он платил штраф.
Но со временем бороды, видимо, стали пытаться стричь – так как в Европе в раннее Новое время безбородое лицо стало признаком высокого социального статуса. В России новым модам сопротивлялись: постановления Стоглавого собора 1551 года запрещают брить и стричь усы и бороды – под страхом отлучения от церкви и её таинств.
В условиях постоянного противостояния православия и католичества и постоянных попыток католической церкви проповедовать среди православного населения, бритьё или ношение бород было вопросом в том числе и политическим.
Портрет польского шляхтичаАлександр Орловский
Бородой в допетровской Руси не только гордились – ей даже клялись. Путешественник Адам Олеарий заметил, что из московских бояр наибольшим уважением пользуются те, у кого большое брюхо и длинная борода: «Его царское величество выставляет таких людей на торжественных аудиенциях, думая этим вселить в иноземцах большее к своей особе уваженье».
«Полесовщик», Иван Крамской, 1874Иван Крамской
Человек с «босым лицом» на русской улице так или иначе привлекал внимание. Первая мысль – иностранец, немчин или литовчин! Но к концу XVII века иностранцев стало так много, что и в среду русской молодёжи проникла мода на причёски и если не бритьё, то стрижку бород.
В 1675 московской знати пришлось напоминать особым указом, чтобы «иноземных немецких и иных извычаев не перенимали, волос у себя на голове не подстригали, а также платья, кафтанов и шапок у себя не носили и людям своим тоже носить не велели».
Ну а в 1698 году Петр, только возвратясь из Великого посольства, собрал у себя бояр, и, рассказывая о походе и угощая гостей, стал стричь им бороды. Шокирующее действо повторилось на следующем пиру в присутствии царя, и ещё на одном…
Как в России человек без бороды казался иностранцем, так и в Европе бородачи из русских посольств выглядели дикарями. Петр понимал, что для успеха торгового и культурного обмена с Европой этот психологический барьер надо устранять. С 1700 всем, кроме духовенства, извозчиков и крестьян, повелено носить «немецкое» платье, а с 1705 был введен знаменитый бородовой сбор в городах. На деревню он не распространялся – пахотные крестьяне продолжали ходить бородатыми, но входя в город, должны были заплатить копейку за вход.
Портрет Акинфия Демидова, Георг Кристоф Гроот, 1740е.Георг Кристоф Гроот
Если же горожане желали носить бороду, налог был огромный – с состоятельных горожан («торговых и посадских») по 60 рублей в год, с горожан победнее — по 30 рублей, с богатых купцов — по 100 рублей в год, со старообрядцев – 50 рублей. При этом солдат в армии получал 10 рублей в год. Представляете, как дорого было иметь бороду?
Бородовой контроль стоял на всех городских воротах, кроме того, по улицам ходили патрули. Историк Григорий Есипов описывал те времена: «Бедный промышленник из купечества или из крестьян везет в город: харч, бревна, дрова, уголья или какой-нибудь другой товар; у городских ворот: стой! а борода? И вот летит алтын и копейка в карманы заставных — не хочет платить, отправляют в воеводскую канцелярию, а оттуда в тюрьму — и долго, долго просидит в ней: откуда бедному взять 50 рублей? В воеводской канцелярии в Петербурге в 1723 году накопилось так много бородачей из бедных торговцев и промышленников, приехавших в город с самыми ничтожными товарами, что по указу Сената велено выбрить им бороды и выпустить на поруки…»
«Николай I с цесаревичем Александром Николаевичем в мастерской художника в 1854 году», Богдан ВиллевальдеБогдан Виллевальде
С 1762 года Екатерина отменила бородовой сбор для гражданских лиц – а в армии продолжали бриться по армейскому уставу. Тем не менее, в русском обществе уже перестало быть принято носить бороду. Старообрядцы же, напротив, получили право ходить с бородой безо всяких штрафов.
С наступлением XIX века и эры дендизма борода сделалась знаком отшельничества. Сам император Александр I говорил, что отрастит бороду и уйдет в Сибирь, если война с Наполеоном будет проиграна.
Начиная с 1830-х, борода сделалась знаком франта. Как писал «Дамский журнал», «многие молодые люди воображают, что обратят на себя выгодное внимание, отпустивши бороду так, как отпускали граждане древних республик Греции и Рима».
Однако в обществе такие модники не были популярны – их сравнивали с «запачканными казаками», дервишами и даже с козлами.
Группа старообрядцев–поморцев. Без даты, г. Нижний Новгород.Public domain
Каково же было удивление общества, когда в 1832 году воинским чинам было разрешено носить усы и бакенбарды (можно с подусниками). Почему это произошло? Очень просто – усы по какой-то причине отпустил сам император Николай I, и, чтобы носить их, ему пришлось разрешать то же самое всей армии (Николай Павлович был в военном звании инженер-генерала).
Однако вскоре император заметил, что бороду и усы стали себе позволять и гражданские чиновники, особенно в провинциях. В 1837-м пришлось выпустить указ, в котором говорилось: «всем начальникам гражданского ведомства строго смотреть, чтобы их подчиненные ни бороды, ни усов не носили, ибо сии последние принадлежат одному военному мундиру».
При Николае единственным «официальным» гражданским с усами был придворный художник Богдан Виллевальде – император так часто позировал ему, что живописец выхлопотал право сохранить свои шикарные усы, которые он называл «высочайше утвержденными усами».
«Портрет рядового роты дворцовых гренадер М. Кулакова», Владимир Поярков, 1915Владимир Поярков
В 1874 году император Александр II разрешил всем военным (кроме гвардии, свиты, и высших чинов) носить усы и бороды, а его сын, бородатый император Александр III, сразу же после воцарения, в 1881 году, разрешил бороду всем без различия чина и звания.
А нижним чинам гвардии и гренадерам было даже отдельно предписано – «бород не брить»! С этого момента растительность на лице в Росси стала предметом не законодательства, а моды, и уже нельзя было так запросто по форме усов и бороды понять, что за человек перед вами.
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