15 любимых фильмов Сталина

Советский вождь был великим киноманом. По вечерам он смотрел лично для него отобранные зарубежные и советские фильмы.

Иосиф Сталин был большим любителем кинематографа. У него был собственный кинотеатр, где всегда занимал место в первом ряду. Мягкие кресла и четыре самых современных проектора 1930-х годов (два для подстраховки) в помещении бывшего зимнего сада – таким был его личный кинотеатр в Кремле. Кремлевские сеансы начинались поздно, не раньше девяти, а заканчивались в два-три часа ночи. Там показывали как зарубежное, так и советское кино. Для последнего, как любили упоминать советские газеты, он был главным зрителем, цензором и продюсером. Что входило в его личный топ – в нашей подборке.

1. «Веселые ребята» (1934), Григорий Александров

Григорий Александров/Москинокомбинат, 1934 Григорий Александров/Москинокомбинат, 1934

«Картина эта дает возможность интересно, занимательно отдохнуть. Испытали ощущение точно после выходного дня», – так в 1934 году Сталин высказался об этом фильме. «Веселые ребята» – первая советская музыкальная комедия, которую снимали на фоне жарких споров 1930-х годов в арт-среде: а нужно ли вообще смешное кино советскому народу? Сталин поставил в этом споре точку. А вот судьба у его сценаристов была не смешной: прямо во время съемок были арестованы Владимир Масс и Николай Эрдман – за распространение «контрреволюционных басен-сатир». Каждый получил по три года ссылки.

2. «Потерянный патруль» (1934), Джон Форд

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Сталин искренне любил вестерны, и этот самый любимый из них. Фильм так ему понравился, что он поручил снять советский вариант «патруля», названный «Тринадцать». Ему нравились многие фильмы с Джоном Уэйном, особенно моменты, где он в полном одиночестве скачет по степи, а потом устанавливает закон и порядок в мятежном городе.

3. «Чапаев» (1934), Сергей и Георгий Васильев

Сергей и Георгий Васильевы/Ленфильм, 1934 Сергей и Георгий Васильевы/Ленфильм, 1934

В дневниковых записях Бориса Шумяцкого, организатора просмотров в кремлевском кинозале, говорится, что Сталин первый раз смотрел картину в полном молчании, зато после этого посмотрел ее еще 37 раз! У фильма про советского военачальника времен Гражданской войны Василия Чапаева был триумфальный успех в прокате. Режиссеры отсняли три финала – тот, что остался, тоже выбрал лично Сталин.

4. «Огни большого города» (1931), Чарли Чаплин

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Грустная история о слепой девушке-цветочнице и Бродяге, которого она приняла за богача, запал в душу многим, в том числе Сталину. В своих воспоминаниях режиссер Михаил Ромм писал, что однажды Сталин даже расплакался во время показа финальной сцены.

Сталин высоко ценил творчество Чаплина, считая его трудолюбивым и скрупулезным режиссером. А вот его «Великого диктатора» он к показу в СССР запретил. Видимо, опасаясь параллелей с собой.

5. «Последний маскарад» (1934), Михаил Чиаурели

Михаил Чиаурели/Госкинпром Грузии, 1934 Михаил Чиаурели/Госкинпром Грузии, 1934

Это был первый грузинский звуковой фильм. Мелодрама о революционере-рабочем поначалу Сталину не понравилась из-за «нагроможденности и запутанности ситуаций, в которых трудно разобраться». Однако уже к третьему показу советский лидер «хвалил тонкую иронию, правильное понимание событий и хорошую игру актеров».

6. «Волга-Волга» (1938), Григорий Александров

Григорий Александров/Мофильм, 1938 Григорий Александров/Мофильм, 1938

Еще одна музыкальная комедия режиссера Александрова о том, как два провинциальных художественных коллектива плывут в Москву на музыкальную олимпиаду, чтобы доказать столице, что они тоже талантливые.

Лента считается очередной в серии «эпических» кинополотен о жизни и достижениях СССР. В частности, о только что открытом канале Волга –Москва (своего рода киносимволе 1930-х). По легенде, копию именно этого фильма Сталин послал американскому президенту Франклину Рузвельту как пример хорошего советского кино. И снова успех фильма у первого лица не помог тем, кто его снимал: оператор Владимир Нильсен был осужден по статье шпионаж и расстрелян за три месяца до выхода фильма в прокат.

7. «Под крышами Парижа» (1930), Рене Клер

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Эта французская бульварно-сентиментальная история о любовном треугольнике нашла отклик у товарища Сталина: «не тягуче», весело, “да и люди показаны приятные”, сказал он про фильм. Спустя пять лет после премьеры во Франции его выпустили в прокат в СССР.

8. «Тарзан: человек-обезьяна» (1932), В.С. Ван Дайк

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По всей видимости, «Тарзан» попал в Советский Союз вместе с трофейными лентами, вывезенными из Германии после войны из так называемого «архива Геббельса» в пригороде Потсдама. В госархиве есть запись с заказом Сталина на просмотр этого фильма.

По словам кремлевского киномеханика Александра Ганишина, Сталину фильм так понравился, что тот потребовал немедленно выпустить его на советские экраны. Еще он написал заглавные титры: «Этот фильм о человеке, который от ужасов капиталистического мира бежит в джунгли и только там обретает свободу и счастье».

9. «Сестра его дворецкого» (1943), Фрэнк Борзейги

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По легенде, этот американский комедийный мюзикл подарил Сталину Рузвельт, зная, что советскому лидеру очень нравится актриса Дина Дурбин. Сталин смотрел его несколько раз, и умилялся эпизоду в ресторане, в котором главная героиня исполняет романсы на русском языке. Это подкупило и советского зрителя, картина пользовалась колоссальным успехом, за что американская пресса прозвала Дурбин «королевой московских экранов».

10. «Иван Грозный» (1944), Сергей Эйзенштейн

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Идея сделать фильм об Иване Грозном принадлежит самому Сталину, которого очень привлекал образ сильного правителя, «собирателя русских земель». Эйзенштейн снял фильм в двух частях, и первая вышла именно такой, как ожидал генералиссимус: эпичный образ Ивана Грозного, для которого интересы Руси – превыше всего. За нее Эйзенштейн получил Сталинскую премию I степени.

Зато вторая часть фильма, снятая годом позже, Сталину не просто не понравилась - он был в бешенстве и запретил ленту к показу, включая и первую часть. По одной из версий потому, что увидел во втором фильме неприятные параллели с собственным правлением.

11. «Подруги» (1935), Лео Арнштам

Sputnik Sputnik

Три подруги живут с осознанием острой социальной несправедливости, и когда начинается Гражданская война, они выходят на улицы революционного Петрограда как санитарки рабочего отряда. Сталин ценил этот фильм за его «мобилизирующее значение», но сценариста Раису Васильеву все равно расстреляли в лагере в 1938 году как «троцкистку».

12. «Катя» (1938), Морис Турнер

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Французский фильм о запретной любви русского императора Александра II и юной княгини Кати Долгоруковой – экранизация исторического романа Марты Бибеску. Картину в СССР в прокат никогда не выпускали, но Сталин несколько раз пересматривал ее в своем кинотеатре. Внук вождя Александр Бурдонский считал, что его дед ассоциировал происходившее на экране с чем-то из своей жизни.

13. «Пышка» (1934), Михаил Ромм

Михаил Ромм/Москинокомбинат,1934 Михаил Ромм/Москинокомбинат,1934

Это был последний советский немой фильм и режиссерский дебют Михаила Ромма, которому потом предложили снять (а он не смог отказаться) «Ленина в Октябре» и «Ленина в 1918 году». Очень вольная экранизация повести Ги де Мопассана понравилась Сталину. «Очень сильно и культурно скомпонованная вещь, поставлена с большим размахом и художественным смыслом», – говорил он.

14. «Новый Гулливер» (1935), Александр Птушко

Александр Птушко/ Москинокомбинат,1935 Александр Птушко/ Москинокомбинат,1935

Этот фильм про великана, попавшего в страну лилипутов, Сталин за неделю посмотрел четыре раза. И усмотрел в нем, конечно, истинно большевистский месседж: «В “Новом Гулливере” с исключительной правдивостью и силой показано рабочее движение и правильность стратегии вооруженного восстания пролетариата капиталистической страны».

15. «Трилогия о Максиме», Григорий Козинцев и Леонид Трауберг

Григорий Козинцев, Леонид Трауберг/Ленфильм,1935 Григорий Козинцев, Леонид Трауберг/Ленфильм,1935

В трилогию о мальчике Максиме, ставшем профессиональным революционером, входят фильмы «Юность Максима» (1934), «Возвращение Максима» (1937) и «Выборгская сторона» (1938). Сталин пересматривал их много раз, будучи убежденным, что чем больше смотришь один и тот же фильм, тем больше смыслов он раскрывает: «При первом просмотре картины схватываешь ее в целом, получаешь только общее впечатление. При следующих просмотрах уже лучше вникаешь в суть, лучше видишь отдельные положения. Вот “Юность Максима” первый раз посмотрел – не понравилась. Холодная. А потом еще посмотрел – хорошая картина».