Почему вегетарианство было так популярно в царской России?

«Наступил час обеда, мы вошли в столовую. На приборе для тети лежал огромный кухонный нож, а к ножке стула была привязана живая курица. Бедная птица билась и тянула за собой стул. – Видишь? – сказал отец нашей гостье. – Зная, что ты любишь есть живые существа, мы тебе приготовили цыпленка. Никто из нас не может его убить, и поэтому мы положили для тебя этот смертельный инструмент. Сделай это сама. – Еще одна из твоих шуток! – воскликнула тетя Таня, смеясь. – Таня, Маша, сейчас же отвяжите бедную птицу и верните ей свободу. Мы поспешили выполнить желание тети. Освободив цыпленка, мы подали на стол приготовленные макароны, овощи, фрукты. Тетя все ела с большим аппетитом».

Эта сцена описана Татьяной, дочерью Льва Толстого. Она сама, ее сестра Маша и отец – были убежденными вегетарианцами. А вот Софья Андреевна, жена писателя, сетовала на вегетарианство графа, вызывавшее «осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям». Кроме того, считала Софья, вегетарианская пища «недостаточно его питает». Но Толстой упорствовал и мяса не ел. В России, однако, он был далеко не единственным вегетарианцем.

«Здешнее население легко расположить к вегетарианству»

Вегетарианская столовая на Никитском бульваре, 1900–е годы, Москва Public domain Public domain

Диетолог Дженни Шульц, открывшая в 1896 году первую в Венгрии вегетарианскую столовую, запустила такую же в Москве в 1903 году. Изучив отношение русских к вегетарианству, Шульц, которая специально обучалась «вегетарианской гастрономии» в Швейцарии, писала: «Многочисленные, в большинстве случаев длительные периоды поста соблюдаются богатыми и бедными людьми, в городе и на деревне, с большой добросовестностью. Это и является причиной того, что здешнее население так легко расположить к вегетарианству».

Действительно, в России посту издревле придавали особое значение. Как пишет исследователь русского вегетарианства Питер Бранг, «Для русского монашества, в отличие от западного (за исключением траппистов и картезианцев), качественный пост – воздержание от употребления мяса – является основным положением». Добросовестные монахи постились круглогодично, лишь иногда позволяя себе вкушать рыбу. Что касается простых верующих, то Великий, Петров, Успенский и Рождественский посты, вкупе с постными днями (каждой средой и пятницей) давали в сумме около 220 постных дней в году, которые верующие также старались соблюдать.

Ещё Повесть Временных лет под годом 1074 упоминает: «Постное бо время очищает ум человеку». А житие великого русского святого Сергия Радонежского упоминает, что даже будучи грудным ребенком, он не касался груди матери в постные дни – так ещё во младенце проявилась святость.

Выходит, что духовная почва для вегетарианства в России уже была подготовлена. Однако русская церковь, напротив, осуждала вегетарианство. Дело в том, что в России существовали христианские секты, полностью отказывавшиеся от мяса – хлысты и скопцы. Поскольку церковь активно противодействовала этим сектам, недоброе отношение перенеслось и на вегетарианство. Сама готовность кого-либо к воздержанию от мяса возбуждала в церковных чиновниках подозрение, что за этим могут скрываться сектантские устремления.

В 1913 году Николай Лапин, крестьянин из-под Саратова, подал в журнал «Вегетарианское обозрение» свою статью «Почему я сделался вегетарианцем». Лапин отказался от мяса в 18 лет, потому что с детства не мог смотреть на убой скота. Вскоре его односельчане стали сомневаться, сможет ли он выполнять тяжелую крестьянскую работу, а когда с этим проблем не возникло, стали поговаривать, что его обольстил дьявол. Так что вегетарианское питание вызывало вопросы и у простого люда, а не только у жены Толстого, которая упрекала графа, что за то, что он научил дочерей «не есть мясо – они едят уксус с маслом, стали зеленые и худые».

Толстой и «безубойное питание»

Лев Толстой и Илья Репин в Ясной Поляне TASS TASS

Граф сам называл годы своего отказа от мяса – 1883-1884, когда он познакомился с Владимиром Чертковым, который уже был вегетарианцем, и начал свои духовные поиски. В 1885-м писатель уже конфликтует с супругой из-за отказа есть мясо, а в 1892-м пишет очерк «Первая ступень» – страстный манифест вегетарианства. «Как это можно – взять и убить корову, которая на протяжении десяти лет кормила молоком тебя и твоих детей? Овцу, которая грела тебя своей теплой шерстью? Взять – и убить! Перерезать горло – и съесть!» – спрашивал Толстой.

Лев Толстой. «Первая ступень». Обложка Public domain Public domain

«Первая ступень» имела огромный резонанс – множество интеллигентов обратились к вегетарианству. Помимо Толстого, были и другие известные вегетарианцы: Николай Лесков, который ратовал за создание поваренной книги для вегетарианцев. Философ Владимир Соловьев, который писал: «Пока мы еще не способны животворить мертвую природу, мы по крайней мере должны как можно меньше умерщвлять живую». Художник Николай Ге, который следовал учениям Толстого во всем, в том числе и в безубойном питании. Восторженно описывал свое вегетарианство Илья Репин: «Выброшены яйца (мясо уже и прежде оставлено). Салаты! Какая прелесть! Какая жизнь (с оливковым маслом!) Бульон из сена, из кореньев, из трав — вот эликсир жизни. Фрукты, красное вино, сушеные плоды, маслины, чернослив… орехи — энергия. Можно ли перечислить всю роскошь растительного стола?» В 1900 году Репин женился на Наталье Нордман, одной из известных русских пропагандисток вегетарианства, которая, помимо отказа от «убоины» в еде, не носила мехов, чем совершенно шокировала дворянское общество.

Сколько в России было вегетарианских столовых?

Лев Толстой и Софья Андреевна за обеденным столом Public domain Public domain

«Здесь смотрят на вегетарианство большею частью с идеальной стороны; гигиеническая сторона пока что мало известна», – отмечала в своей статье Дженни Шульц. Действительно, первые русские вегетарианцы ставили во главу угла не вред мясной пищи для здоровья, а протест против убийства – поэтому питание называли «безубойным».

Вегетарианство в России появилось ещё до Толстого. Толстовец Юрий Якубовский писал, что в 1888-1889 годах в Петербурге свое 25-летие праздновало первое вегетарианское общество «Ни рыба ни мясо». Значит, уже в 1860-е вегетарианцы объединялись между собой – но пока без научного обоснования. Оно появилось в 1878 году, когда вышла статья ректора Петербургского университета, ботаника Андрея Бекетова «​​Питание человека в его настоящем и будущем». Автор доказывал, что человек от природы приспособлен к растительному питанию, указывал на дороговизну мяса, а также напоминал о том, что бойня – «отвратительное, смрадное и кровавое место, где режут, дерут, рубят и цедят кровь из жил». «Будущность за вегетарианцами», заключал Бекетов. Но даже авторитет ректора не мог убедить публику – на статью Бекетова вышли несколько насмешливых опровержений.

Лев Толстой и Владимир Чертков Public domain Public domain

Впрочем, после публикации «Первой ступени» Толстого отношение к Бекетову поменялось. Его статья была дважды, общим тиражом около 15 000 экз., переиздана в издательстве Владимира Черткова «Посредник». В 1903-м там же вышел составленный Толстым сборник «Безубойное питание, или вегетарианство. Мысли разных писателей», содержавший 250 цитат о пользе вегетарианства.

Первая частная вегетарианская столовая англичан мистера и миссис Моод открылась в Москве в 1896 – но почти тут же закрылась. В 1904-м таких столовых было уже четыре. На стенах висели портреты «солнца русского вегетарианства» – Льва Толстого. К 1914 году, под подсчетам Бранга, в 37 городах было 73 вегетарианских столовых, больше всего – в Петербурге (9) и по 7 в Киеве и Москве.

Вегетарианская столовая в Газетном переулке, Москва Public domain Public domain

Столовые были довольно популярны – одна московская столовая в Газетном переулке обслуживала до 1300 человек в день. Статистика по посещениям столовых Московского вегетарианского общества показывает увеличение числа гостей с 11 тысяч в 1909 году до более чем 642 тысяч в 1914-м. А, например, Киевская общественная вегетарианская столовая за 1911 год подала 489 163 обедов 200 326 посетителям. Выходили журналы «Вегетарианское обозрение» и «Вегетарианский вестник», альманах «Естественная жизнь и вегетарианство».

Именно в последние годы перед революцией вегетарианство в России становилось массовым и обычным явлением. Но это развитие было сломлено наступлением советской власти. В первые годы после революции большевики не обращали на вегетарианцев внимания, но в 1929 Московское вегетарианское общество было запрещено, а ряд его членов сосланы – для советской власти это были «толстовцы», носители идеологии непротивления и ненасилия, которых надлежало искоренять, что и было сделано по всей стране под предлогом борьбы с «толстовцами» как с кулаками. В СССР, как утверждала Большая Советская Энциклопедия в 1951-м, вегетарианство «не имеет приверженцев». Вновь вегетарианское общество в Москве было зарегистрировано лишь в 1989-м году.