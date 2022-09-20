Зачем этот парень собирает фотографии сосисок в тесте со всей России? (ФОТО)

Николай Позин ездит в командировки и коллекционирует фото местных сосисок в тесте. По его словам, они разные, но все по-своему хороши.

Никита Хрущев, советский генсек, впервые попробовал хот-дог в 60-е, во время посещения мясокомбината в США. Сосиска в булке так его впечатлила, что он распорядился включить хот-дог в советское меню. Так, по легенде, в СССР появилась… нет, не хот-дог, а сосиска в тесте (оригинально немецкое изобретение, известное также как würstchen im schlafrock - «сосиска в ночной рубашке»).

Сосиска, запеченная в тесте, в советские годы была одним из самых популярных стрит-фудов и перекусом в школьных и студенческих столовых. Сейчас она больше не пользуется такой популярностью, но у нее все еще есть свои фанаты. 32-летний инженер Николай Позин из Челябинска ездит в командировки по России и параллельно старается повсюду отыскать сосиски в тесте. И, конечно, продегустировать.

Челябинск №1

Челябинск №2

Владивосток

Идея завести себе такое необычное хобби появилась 3 года назад. «Я пообещал, что заведу страницу в Instagram, но выкладывать свои фотографии мне показалось скучным. Я вспомнил, что мне с детства нравятся сосиски в тесте и как-то раз я сфотографировал одну в Уфе (не помню зачем), - объясняет Николай. - А так как по работе я бываю в разных городах, то решил фотографировать в качестве воспоминаний о местах именно то, что мне нравится».

Алдан

Тюмень

Серов

Казань

Николай признается, что не пытается сравнивать их вкус. Это, прежде всего, воспоминание о месте, где он был. А самая вкусная для него – это ностальгические сосиски на палочке: «Их продавали около ледового городка в киосках, когда я туда ходил с родителями. Нынче их вроде бы называют корн-догами. Думаю, у каждого есть своя такая».

Санкт-Петербург №1

Санкт-Петербург №2

Якутск №1

Якутск №2

Неудачных сосисок в тесте, по словам Николая, он еще не встречал. «Я ни разу не покупал сосиску, которую не планировал съесть или не съел. Так как я до сих пор жив-здоров, то можно сделать вывод, что неудачных мне не попадалось», – говорит он и добавляет, смеясь, что «когда тесто не отдельно от сосиски, то все уже отлично».

Пикалево

Краснодар

Челябинск №3

Челябинск №4

На сегодняшний день в его коллекции около 20 фотографий сосисок в тесте из разных городов. «Конечно, их могло бы быть и больше, но зачастую их сложно найти. Шаурма нынче куда более ходовой и легко доступный фастфуд. Например, во Владивостоке я нашел ее абсолютно случайно, когда закупался разными китайскими печеньками, а целенаправленный поиск не дал результатов», – говорит он.

Неподалёку от компрессорной станции «Портовой», Выборг

200 км от Югорска, столовая

Нижний Тагил

Екатеринбург

Когда люди узнают о его хобби, то в основном смеются, чему Николай рад. «Однажды я был в одной столовой и начал фотографировать купленную сосиску в тесте. Это заметили повара и подумали, что я фотографирую с не самыми добрыми целями (по их словам, швы на тесте расходились и выглядела она не слишком хорошо, но для меня это было неважно)». Тогда он показал свою коллекцию фотографий, а ему в ответ предложили сделать особенную сосиску в тесте к его отъезду. «Я, естественно, согласился и позже получил уникальную сосиску в тесте. Это был единственный раз, когда мое хобби принесло мне что-то материальное (и очень вкусное)».

Нимнырский, до того как Николай сказал поварам о своем хобби

Нимнырский, подарок поваров

Из всех снятых сосисок в тесте, говорит Николай, его любимая – та, что он съел в Выборге: «Как по мне, она получилась самой романтичной».

Выборг

Теперь он ждет поездку в Набережные Челны. Говорит, у местных сосисок в тесте отличные рекомендации.