Где увидеть Арки Полярного круга в России? (ФОТО)

Антон Романов Антон Романов

В России около 20% территорий находится за Северным полярным кругом (выше 66°33′44″ северной широты). Жизнь в этих районах нелегка - полярный день летом, полярная ночь зимой, холодные и долгие зимы, бездорожье и прочие приключения. Тем не менее в Заполярье живет 2,3 млн россиян. А это более половины всех жителей Арктики в мире. Самые крупные города: Мурманск (около 280 тысяч человек), Норильск (около 180 тысяч жителей), Воркута (более 50 тысяч), а также Салехард (более 50 тысяч), единственный в мире город расположенный прямо на Полярном круге. Во многих местах, где проходит линия Полярного круга, установлены памятные стелы и арки.

Эгвекинот, Чукотский автономный округ

Анна Сорокина Анна Сорокина

Чукотка - это самый восточный и самый отдаленный регион России, большая часть которого расположена в Заполярье. И здесь можно увидеть самую впечатляющую арку Полярного круга! Установили ее местные жители в 1981 году в 28 км от поселка Эгвекинота. Монумент из металлических решеток протянулся через трассу, ведущую к заброшенному посёлку Иультин.

Анна Сорокина Анна Сорокина

Несколько лет назад российские географы пересчитали координаты и выяснили, что на самом деле точка пересечения находится в нескольких километрах от этой трассы, у подножья одной из сопок. Арку решили оставить на своем месте, а здесь установили памятный столб.

Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

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Салехард - это единственный в мире город, расположенный прямо на полярном круге.

И стела «66-я параллель» стала одной из его главных достопримечательностей. Впервые монумент, представляющий собой две остроконечные пирамиды и металлический полукруг высотой более 20 метров, установили в 1980 году. Но в 2003 году выяснилось, что он должен был находится в другом месте. Новую стелу сделали по советскому проекту, однако использовали современные облегченные металлы. Она находится буквально в 5 минутах езды от города на шоссе, ведущем в аэропорт. Вечерняя подсветка монумента напоминает о северном сиянии.

Трасса М18 «Кола», граница Карелии и Мурманской области

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Трасса «Кола» - одна из главных дорог Русского Севера, которая начинается в Санкт-Петербурге и заканчивается в Мурманской области. На точках, где она пересекается с Полярным кругом, установлены памятные стелы. Здесь многие водители делают остановку, чтобы повязать ленточку на память и загадать желание - даже предусмотрена небольшая парковка.

А это в 1999 году. Семен Майстерман/TASS Семен Майстерман/TASS

Стелу неоднократно обновляли: раньше она выглядела куда скромнее.

Умба, Мурманская область

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Старинное поселение поморского народа в Мурманской области находится на берегу Белого моря. Знак пересечения Полярного круга установлен на 40 км дороги из Умбы в Варзугу, примерно в 2 км от деревни Кузрека, в очень живописном и практически безлюдном месте, куда нечасто добираются туристы.

Усинск, Республика Коми

Григорий Заманов (CC BY-SA 4.0) Григорий Заманов (CC BY-SA 4.0)

Одна из самых труднодоступных стел Полярного круга в России! Доехать туда можно только в хорошую погоду и только на внедорожнике. Увидеть ее можно на зимней дороге примерно в 60 км севернее города Усинска, на трассе к поселку вахтовиков Харьяга. Первая стела появилась здесь еще в 1980-х, с момента, когда Усинск стал городом. Это был просто большой информационный щит. Вторая - в середине 1990-х - круг с изображением белого медведя и северного оленя. Нынешний знак был установлен в середине 2000-х годов компанией «Лукойл». Стела представляет собой большой глобус на постаменте.

Как пишут путешественники, последние 30 км дороги - это «жуткие ухабы», хотя иногда встречаются и участки асфальта или бетона.

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Ну, а для тех, кто не хочет далеко ехать, в самом Усинске установлена мини-копия этой стелы.

Удачный, Республика Саха-Якутия

Пресс-служба МО «Город Удачный» Пресс-служба МО «Город Удачный»

В городе Удачном в 2021 году появилась стела «Полярный круг», выполненная в традиционном якутском стиле. Она представляет собой несколько сэргэ («коновязь») высотой до 6 метров, украшенных фигурами коня, сокола и чорона (сосуда для питья кумыса, национального кисломолочного напитка). Авторами стали местные конструкторы.

Жиганск, Республика Саха-Якутия

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Недалеко от села Жиганск, примерно в 20 км севернее, местные жители установили памятный знак о пересечении Северного полярного круга. Находится он на берегу реки Лены. Этот монумент туристы, как правило, видят с теплохода - в этих местах проходят популярные маршруты водных круизов по Якутии.

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