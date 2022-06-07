Как знаменитый немецкий военный теоретик фон Клаузевиц воевал за Россию

Карл фон Клаузевиц прошел всю войну 1812 года против Наполеона на стороне русских. Этот опыт во многом лег в основу его легендарного трактата «О войне».

«Война есть продолжение политики, только иными средствами», — это широко известное крылатое выражение принадлежит перу видного военного теоретика и историка Карла фон Клаузевица. Всю свою жизнь знаменитый немец посвятил исследованию самой природы и сути войны, изучению развития воинского искусства в различные исторические эпохи.

Главным трудом фон Клаузевица, безусловно, является трактат «О войне», стоящий в одном ряду с легендарным «Искусством войны» Сунь-Цзы. Есть у военного теоретика и отдельная книга, посвященная военной кампании Наполеона в России в 1812 году, в которой он принял непосредственное участие.

На службе Пруссии

Против французов фон Клаузевиц начал воевать чуть ли не с самого детства. В 1793 году в возрасте двенадцати лет он в качестве знаменосца полка принца Брауншвейгского Фердинанда участвовал во взятии города Майнца.

Карл фон Клаузевиц. Общественное достояние Общественное достояние

Последующие годы стали тяжелым испытанием для родной Клаузевицу Пруссии. Столкнувшись с военным гением Бонапарта, королевство потерпело ряд тяжелых поражений и потеряло громадную часть своих территорий. В довершении всего пруссаки были вынуждены в 1812 году вступить с французами в альянс.

Последнего унижения ставший к этому времени майором Карл вынести уже не мог. Он вместе с некоторыми патриотически настроенными офицерами эмигрировал из страны и вскоре оказался в Российской империи, буквально накануне вторжения туда «Великой армии» Наполеона.

На полях сражений

После начала боевых действий фон Клаузевиц мечтал попасть в Русско-германский легион, сформированный из немцев, бежавших из оккупированной французами родины и намеревающихся освободить ее при помощи армии императора Александра I.

Однако, видный прусский военачальник полковник Август Нейдхарт фон Гнейзенау рекомендовал фон Клаузевица царю как крупного военного теоретика. В итоге самодержец назначил последнего на должность адъютанта при генерале Карле фон Пфуле.

Бородинское сражение. Луи-Франсуа Лежён/Версаль Луи-Франсуа Лежён/Версаль

Вместе с русской армией фон Клаузевиц прошел весь долгий и тяжелый путь отступления от западной границы до самой Москвы. После Пфуля он был прикомандирован к графу Петру Палену, затем служил в штабах генералов Федора Уварова и Петра Витгенштейна.

Он ездил c докладами к императору, проводил инспекцию оборонительных укреплений, а также присутствовал на полях сражений. Вот только поучаствовать в самих боевых действиях он из-за незнания русского языка так толком и не смог.

«Прибывают донесения на русском языке, по поводу этих донесений идет перекрестный разговор, приказания отдаются на русском же языке, и, таким образом, руководство всем боем проходит на глазах иностранного офицера, причем он не может понять ни одного слова из всего сказанного», — писал фон Клаузевиц в своем труде «1812 год. Поход в Россию»: «Не успеешь оглянуться, как утрачиваешь понимание общей связи событий, и если иностранец не является крупной персоной, то он теряет всякую возможность проявить себя».

Далеко не все военные решения командования казались ему правильными, однако, не имея возможности принимать участие в дискуссиях офицеров, он порой лишь бессильно наблюдал, как пагубно развивается ход боя. «Чувствуешь себя здесь глухонемым, который видит, как другие совершают безумнейшие акты, но не может помешать этому», — сокрушался в письме фон Гнейзенау Карл.

Ценный опыт

В 1812 году. Илларион Прянишников Илларион Прянишников

В рядах русской армии фон Клаузевиц прошел всю войну 1812 года вплоть до изгнания жалких остатков «Великой армии» из-за пределов империи, а затем участвовал в боях в Европе. Став полковником русской армии, он получил из рук Александра I почетную саблю и Орден Святого Георгия 4-й степени. В 1814 году офицер вернулся на службу в Пруссию, которая к этому времени вновь выступила против Франции.

Фон Клаузевиц не раз жалел, что прикомандированный к штабу он не может биться в гуще боя как младший офицер. С другой стороны, именно благодаря этому Карл получил возможность внимательно изучить и проанализировать ход сражений и самой военной кампании. Получив в пользование безграничный материал для создания своего фундаментального трактата «О войне», он смог окончательно состояться как крупный военный теоретик.

Именно в России были рождены или кристаллизовались его идеи о преимуществах оборонительной формы войны над наступательной, о несовершенстве даже самых идеальных стратегических планов, о роли случая на войне, о важности таких факторов, как стойкость, мужество и моральный дух армии, полководца и народа.

Карл фон Клаузевиц провел в Российской империи весьма недолгое время, однако смог дать ей довольно точную характеристику, оказавшуюся в итоге пророческой: «Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по крайней мере этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми 500000 человек, которых для этого привел Бонапарт. Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров. Добраться же до этих слабых мест политического бытия можно лишь путем потрясения, которое проникло бы до самого сердца страны».