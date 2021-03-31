Какие иностранные войска сражались за Российскую империю

Некоторое время на русской службе состоял даже целый корпус французских аристократов, бежавших из охваченной революцией Франции.

Французский эмигрантский роялистский корпус принца Конде

Луи-Жозефа де Бурбона де Конде. Alexandre-François Caminade/Palace of Versailles Alexandre-François Caminade/Palace of Versailles

В результате Великой французской революции 1789 года тысячи французов, не признавших новую власть, были вынуждены покинуть родину. Однако не все из них были готовы смириться с тем, что остаток своей жизни они проведут на чужбине.

Сторонники восстановления во Франции монархии — роялисты — были намерены с оружием в руках вернуть трон свергнутой династии Бурбонов. Их отряды вливались в армии воюющих против французских революционеров европейских держав. Наиболее боеспособным из этих подразделений стал эмигрантский роялистский корпус принца Луи-Жозефа де Бурбона де Конде.

Долгие годы войска Конде сражались против революционной Франции вместе в Австрией. Однако после разгрома последней и выхода ее из войны в 1797 году, роялисты оказались на перепутье, не зная, к кому теперь они могли бы примкнуть и где получить покровительство.

Руку помощи эмигрантам протянул российский император Павел I. По договоренности с французским королем в изгнании Людовиком XVIII он принял корпус на русскую службу. Да и сам Бурбон получил в России убежище.

Портрет капитана корпуса Конде. Общественное достояние Общественное достояние

Более пяти тысяч солдат принца Конде прибыли в свои новые квартиры в западных украинских землях Российской империи зимой 1797 года. До переезда численность корпуса была куда больше, но Павел отказался принимать служивших в нем немецких и швейцарских наемников. Исключение было сделано лишь для немецкого пехотного полка герцога Гогенлоэ.

Корпус роялистов получил новую униформу, а также знамена и штандарты, сочетавшие русские и французские геральдические символы. В центре каждого полотнища помещался двуглавый орел, а на углах — по одному цветку королевской лилии.

В конце 1798 года солдаты Конде получили шанс вновь схлестнуться со старым противником — Россия в рамках Второй коалиции начала боевые действия против революционной Франции.

Наиболее ярким эпизодом с участием корпуса стала битва под Констанцем 7 октября 1799 года. Роялисты были атакованы войсками генерала Оноре Газана, и, несмотря на отчаянное сопротивление и поддержку русских гусар, были вынуждены отступить за Рейн.

Несмотря на неудачу, солдаты были намерены продолжать борьбу, но у российского императора были другие планы. Недовольный своими австрийскими и английскими союзниками, Павел резко сменил внешнеполитический курс, примирился с Наполеоном и вышел из войны.

Разочарованным роялистам вместе с другими войсками надлежало возвращаться в Россию, однако самодержец вновь пошел им навстречу. 7 марта 1800 года принцу Конде было сообщено, что отныне его корпус поступает на содержание Великобритании и может продолжать воевать в Европе и дальше. В благодарность за верную службу французам оставили снаряжение, вооружение, обмундирование, а также повозки и лошадей.

Русско-германский легион императора Александра I

Русско-немецкий легион 1812—1814 гг. Richard Knotel Richard Knotel

К 1812 году большая часть Европы находилась в той или иной зависимости от наполеоновской Франции. Стараниями Бонапарта бесславно завершилась многовековая история Священной Римской империи, на обломках которой возник зависимый от Парижа Рейнский Союз немецких государств. Даже некогда могучие Пруссия и Австрия были вынуждены действовать в русле политики «корсиканского чудовища».

Несогласные с французской гегемонией немцы были вынуждены эмигрировать за рубеж, в том числе и в Россию, где образовали «Комитет по делам Германии». Когда в июне 1812 года Великая Армия Наполеона вторглась в страну именно они предложили императору Александру I учредить Русско-германский легион для борьбы с агрессором.

Карл фон Клаузевиц. Karl Wilhelm Wach Karl Wilhelm Wach

Комитет напечатал более 10 тысяч листовок с обращением «к офицерам и солдатам германской нации» с призывом переходить на сторону русских. В результате из французской армии дезертировали и вступили в ряды легиона более 600 немцев.

В формировавшийся в Ревеле (Таллине) Русско-германский легион записывались немецкие военнопленные и перебежчики, проживающие на территории империи немецкие колонисты, российские офицеры из числа прибалтийских немцев. Одним из легионеров был прославившийся впоследствии военный теоретик и историк Карл фон Клаузевиц.

Битва при Герде 16 сентября 1813 года. Carl Röchling Carl Röchling

Русско-немецкий легион, насчитывавший около девяти тысяч человек, принимал участие в боевых действиях в Северной Германии, Дании и Нидерландах. В сражении при Герде 16 сентября 1813 года он внес решающий вклад в победу, ударив в тыл французским войскам.

После победы над Наполеоном легион перешел в подчинение Пруссии и в 1815 году был распущен. Его солдаты влились в ряды прусской армии или отправились служить в вооруженные силы других немецких государств.

Греческий легион императора Николая I

Отряд греческих волонтеров. Vasily Timm Vasily Timm

В ходе плачевно закончившейся для России Крымской войны (1853-1856 гг.) ей пришлось в одиночку противостоять коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинского королевства. Единственной страной, кто оказал русским поддержку, стала Греция.

Не вмешиваясь в конфликт напрямую, Греция стала активно разжигать и поддерживать повстанческую борьбу в соседних с ней турецких провинциях. Кроме того, в рядах русской армии появились греческие добровольцы.

Аристид Хрисовери. Общественное достояние Общественное достояние

Инициатором создания подразделения греческих волонтеров в составе русских войск стал офицер греческой армии Аристид Хрисовери. В самом начале войны он обратился с этим предложением к командующему русскими силами на территории Валахии и Молдавии генералу Михаилу Горчакову.

Хрисовери стал первым командиром созданного вскоре Греческого легиона императора Николая I. Летом 1854 года он с отрядом в 25 человек в дельте Дуная отбил атаку британского десанта численностью в 700 солдат. В результате британцы потеряли убитыми 72 человека, включая видного аристократа капитана Ричарда Гайд-Паркера IV, что вызвало бурный резонанс в Лондонском обществе.

Греческие волонтеры в Севастополе. Общественное достояние Общественное достояние

В начале 1855 года, легион, насчитывавший 800 человек, был переброшен в Крым, где поучаствовал в самых тяжелых и кровопролитных боях против союзников: в неудачной попытке отбить захваченную Евпаторию, в обороне Севастополя и в сражении у Черной речки.

Греческий легион Николая I был расформирован после окончания конфликта в 1856 году. Несколько сотен его солдат были награждены медалями, а 31 даже удостоились высшей воинской награды Российской империи — Ордена Святого Георгия.

Сербский добровольческий корпус

Сербские добровольцы. Архивное фото Архивное фото

Южнославянские солдаты были ахиллесовой пятой австро-венгерской армии в ходе Первой мировой войны. Жившие под властью Вены сербы, хорваты и словенцы в основной своей массе мечтали о создании своих собственных независимых государств и не сильно желали воевать за двуединую монархию. Они охотно сдавались в плен или просто перебегали на русскую сторону.

Поскольку большинство оказавшихся в русском плену южнославянских солдат (главным образом — сербов) выразили желание воевать против Австро-Венгрии, планировалось перебрасывать их в Сербию. Однако вступление в войну Болгарии в октябре 1915 года и последовавший за этим разгром сербской армии скорректировали эти планы. Сформированные из военнопленных и перебежчиков добровольческие части было решено придать Юго-Западному фронту русских войск.

Созданная в Одессе 1-я сербская добровольческая дивизия приняла свое боевое крещение в составе 47-ого корпуса русской армии в боях в регионе Добруджа в Румынии в августе-сентябре 1916 года. В этих столкновениях с болгарскими и турецкими войсками сербы понесли огромные потери: из девятнадцати тысяч солдат погибло около девяти.

Бойцы Сербского добровольческого корпуса. Архивное фото Архивное фото

«После разгрома 1-й дивизии все те раненые добровольцы, у которых был такой прелестный дух, не только не выражали желания идти на фронт, но открыто говорили, что они поступили добровольцами, желая бороться на границах своего отечества, а не усеивать своими костями Добруджу», — докладывал генерал Чистяков, направленный в конце 1916 г. штабом Юго-Западного фронта в расположение сербских частей с инспекцией.

Тем не менее, продемонстрированные южнославянскими солдатами стойкость и высокий боевой дух побудили русское командование отдать приказ о формировании 2-й сербской дивизии. Вместе они составили Сербский добровольческий корпус, известный также как Добровольческий корпус сербов, хорватов и словенцев или Югославянский легион. За все время войны через него прошло более 70 тысяч солдат.

Революция 1917 года и последовавший за ней хаос и стремительный развал русской армии завершили недолгую эпопею корпуса в России. Его солдаты в массе своей были переброшены на Балканы, где в составе Сербской армии продолжили сражаться против Центральных держав. Однако были и те, кто остался на русской земле, чтобы принять участие в разразившейся здесь вскоре кровопролитной Гражданской войне.