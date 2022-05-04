Невероятная история спасения двух бегемотов (одного - водкой, другого - наркотиками)

Так уж получилось, что Ганс и Глясик - оба из Калининградского зоопарка. И хоть жили они в разное время, обоим пришлось выпутываться из очень непростых ситуаций.

У Калининградского зоопарка есть «тотемное» животное - бегемот. И зная историю местных гиппопотамов, вряд ли бы кто-то с этим поспорил. Во-первых, бегемот пережил Вторую мировую войну (а таких животных на весь зоопарк было всего четыре). Во-вторых, местная бегемотиха за свою жизнь родила 25 детенышей, обеспечив бегемотами почти все зоопарки Советского Союза (за что была официально принята в ряды Ассоциации многодетных матерей Калининградской области).

Но пришлось Калининградским бегемотам не сладко: двои из них - Ганс и Глясик - пережили практически детективную драму.

Ганс, которого спасла только водка

Ганс был первым бегемотом, которого увидели советские люди-переселенцы Калининградской области. Когда в 1945 году советские войска взяли Кенигсберг [немецкое название города], среди развалин прусского зоологического сада они обнаружили всего трёх выживших животных - лань, барсука и осла. Но немного позже в зарослях кустарника наткнулись на одичавшего и сильно истощенного 18-летнего бегемота, которого поначалу приняли за очень большую свинью.

Довоенная фотография Ганса Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Напуганный звуком бомбежки, бегемот пробил вольер и укрылся в овраге сада. Там он провел две недели без еды и воды, с 7 пулевыми ранениями. Обнаружив «очень крупную свинью», солдаты собирались ее расстрелять, но случайно эта новость дошла до полковника Василия Теслина. Сообразив, что речь идет не о свинье, он побежал к генералу с просьбой не трогать животное: «Это же бегемот, редчайший экземпляр! Таких в Европе всего шесть штук осталось. А этот самый крупный, знаменитый бегемот Ганс! Ужас! Вандалы! Он же миллионы стоит! Это же национальное достояние!».

Фельдшер В. Полонский и бегемот Ганс. 1940-е годы. Государственный архив Калининградской области Государственный архив Калининградской области

Так бегемот по имени Ганс был спасен от расстрела. Но как лечить животное? Полковник начал искать врача с подобным профилем. «Я в одну военную часть звоню, - вспоминал он, - а там надо мной смеются. Говорят, если специалисты ухаживать за девушками понадобятся, то пожалуйста, а за бегемотом ухаживать некому. Звоню в другую военную часть, там тоже шутники. В Африку, говорят, звони».

В результате, помощь нашли по объявлению, которое Теслин расклеил в большом количестве по городу. Это был испуганный немецкий фельдшер, который осмотрел животное и прописал рецепт: «На ведро молока два литра спирта. Два раза в день». Но лечить Ганса фельдшер не взялся из-за начавшегося сепсиса. Первое время выхаживали бегемота те же солдаты, что собирались его пристрелить.

«Один солдат верхнюю челюсть бегемота держит, другой - нижнюю, а третий, как сейчас помню - с размаху в рот бегемоту микстуру заливает из этого ведра. С криком: ‘Ну-ка, камрад, выпей фронтовые сто грамм’».

Позже Гансу прислали настоящего зоотехника Владимира Полонского. Вот что он писал:

«Впервые оказал помощь водой. В последующем попытался дать ему молока. В следующий раз молотой свеклы. Бегемот принялся кушать. Но через 3 дня отказался».

Ганс Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Тогда Полонский начал действовать по уже обкатанной схеме - поить животное водкой. Отслеживалась одна закономерность: Ганс нормально ел только после того, как выпивал. Свою нелегкую трагикомичную историю обхаживания бегемота доктор изложил в подробном отчете:

«Дал 4 литра [водки]. После чего бегемот стал сильно просить кушать. Я сперва ему поставил клизму (4 ведра дистиллированной воды). После чего стал кормить его. Бегемот попытался выходить, но так как был пьян - он обронил себя».

После этого бегемот стал кушать, но не поправляться. «Я поставил второй раз клизму (4 ведра дистиллированной воды). Бегемот стал оправляться. Прошло 2 недели. Бегемот кушает слабо. Я решил дать водки, 4 литра. Бегемот стал кушать, хорошо. Но обратно получился запор. Я поставил еще клизм (4 ведра дист. воды). Бегемот оправляется, - но плохо кушает. Я решил дать водки (4 литра). И бегемот отлично стал кушать. Встречались безаппетитные дни. Я устранял их переменой пищи».

В общей сложности Ганса лечили водкой почти два месяца, пока он полностью не поправился. «Сейчас занимаюсь дрессировкой бегемота - катание верхом на бегемоте по парку и т.д.», - завершил свой ответ Полонский.

Глясик и его зуб

Вторая неприятная история произошла с бегемотом Глясиком. Почти детективный сюжет завертелся с участием Госнаркоконтроля, таможенников, мэра города, журналистов и партии власти. Все - из-за зуба.

Глясик, сын той самой многодетной бегемотихи по имени Мэри, которая стала еще и самой старой бегемотихой в Европе (она умерла в 56 лет, в 2013 году), больше года мучился от боли: один из его клыков рос неправильно, травмируя щеку. Бегемот не давал касаться зуба, испытывая сильные мучения. Зуб нужно было срочно удалять.

Многодетная бегемотиха Мэри Игорь Зарембо/Sputnik Игорь Зарембо/Sputnik

«Сначала мы пытались отпилить Глясику зуб вживую, связали его веревками, но как только приступили к операции, он веревки порвал и едва не проглотил нашего ветеринара, - рассказывал сотрудник зоопарка. - Бегемот считается самым опасным животным. Это же трехтонная гора мышц. Если он разозлится, то может и бетонную стену запросто пробить. Это страшно. Знаете, я все-таки хочу умереть в своей постели».

Отпилить зуб бегемоту, даже бесплатно, вызвался профессор-ветеринар из Германии Микаэль Бар, но оказалось, что он не может ввезти в Россию нужный препарат для анестезии из-за отсутствия сертификации. Более того, ввоз любого объема препарата «Имубилон» в России приравнивается к транспортировке наркотика. А для трехтонного животного нужно было очень много наркотика - примерно пол-литра. За провоз таких объемов положено до 20 лет тюрьмы. Альтернатив нужному препарату в местных ветклиниках не находили, таможенными были не готовы брать на себя ответственность и пропускать партию, а провезти другие наркотические препараты в Калининград через две границы - не так просто. Ситуация затягивалась. И пока вопрос о бегемотьем зубе тихо обсуждался между администрацией зоопарка и чиновниками, клык продырявил его щеку.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Публичной эта история стала почти случайно: когда в 2011 году журналисты московского издания «Русский репортер» приехали с учебным проектом для журналистов и студентов в город и пошли «искать новости» в местный зоопарк. Об истории Глясика рассказали, о его страданиях узнало много людей - и процесс сдвинулся с мертвой точки.

Бегемоты Глясик и Миля в Калининградском зоопарке Виталий Невар/TASS Виталий Невар/TASS

К вольеру бегемота потянулись чиновники, губернатор пообещал в твиттере помочь животному, а мэр - достать нужное количество наркотического препарата. Бегемот начал превращаться в политический пиар-проект, и ходили шутки, что скоро ему выдадут партбилет партии власти «Единой России».

В итоге, публичность сыграла ключевую роль в разрешении проблемы. Препарат для анестезии достали, а зуб - отпилили. Глясик, которому уже 31 год, до сих пор живет в Калининградском зоопарке с супругой Милей. Он здоров, на зубы больше не жаловался.

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