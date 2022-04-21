Как легендарный советский маршал простым солдатом воевал во французской армии

Прежде чем Родион Малиновский стал одним из советских маршалов, переломивших ход Великой Отечественной войны, он успел повоевать во французской «Африканской армии».

Маршал Родион Малиновский — один из главных архитекторов советского триумфа в Великой Отечественной войне. Под его непосредственным командованием Красная Армия не позволила немцам деблокировать окруженную в Сталинграде группировку фельдмаршала Паулюса, освободила от противника Донбасс и Южную Украину, Румынию, Венгрию и Австрию, а также разгромила японские войска в Маньчжурии.

«Момент принятия решения командующим — трудный момент», — говорил Малиновский: «Надо решиться на великое дело, надо отдать себя без остатка только одному, часто очень рискованному, необходимому решению… Переплетаются сомнения, трудности и искания. А принять решение обязательно надо. Это требует большой отваги и силы воли».

Родион Малиновский во время Первой мировой войны. Общественное достояние Общественное достояние

Отваги Родиону Яковлевичу всегда хватало с лихвой. Интересно, что демонстрировал он ее в боях не только за родину, но и за далекую Францию. Что же связывало советского военачальника с этой европейской страной?

На защите Третьей республики

Во Франции Малиновский оказался весной 1916 года, прибыв сюда в составе Русского экспедиционного корпуса, отправленного императором Николаем II на помощь союзнику. На Западный фронт ефрейтора 256-го Елисаветградского пехотного полка направили благодаря тому, что французский язык он выучил еще в детстве, проводя время в имении графа Гейдена, где его мать служила экономкой.

«Нас в порту вооружили и привели в Лагерь Майи, где целый месяц производили все короли и президенты беспрерывные смотры и парады, а в июне 1-я бригада была направлена на фронт под Мурмелон — недалеко от Реймса, потом были переброшены под Силери, а затем под форт Бримон, там нас захватила Февральская революция», — вспоминал Родион Яковлевич.

Солдаты Русского экспедиционного корпуса во Франции. Общественное достояние Общественное достояние

Крушение великодержавия в России и стремительный развал русской армии не мог не затронуть и экспедиционные силы во Франции. Летом 1917 года часть дислоцированных в лагере Ла-Куртин солдат отказалась присягать новому Временному правительству, подчиняться военному командованию и потребовала немедленной отправки домой.

После провала переговоров восстание было жестоко подавлено французской жандармерией и выразившими лояльность новой власти русскими частями. Родион Малиновский услышал о тех событиях из госпиталя, куда он попал с ранением руки, полученном в ходе боев в районе форта Бримон.

«Русский Легион Чести»

Восстание в лагере Ла-Куртин и последовавший вскоре приход к власти большевиков в России фактически положили конец Русскому экспедиционному корпусу. Французское правительство предоставило военнослужащим выбор: отправиться в качестве рабочей силы в Северную Африку, служить в тылу сражающихся войск или вступить в ряды армии Третьей республики. Именно последний вариант и выбрал Малиновский.

Солдаты Русского экспедиционного корпуса во Франции. Общественное достояние Общественное достояние

Родион Яковлевич примкнул к сформированному в конце 1917 года «Русскому Легиону Чести» полковника Георгия Готуа. Это формирование входило в 1-ю Марокканскую дивизию, которая, в свою очередь, была частью так называемой французской «Африканской армии», дислоцированной в Алжире, Марокко и Тунисе.

Военнослужащий «Легиона» Вячеслав Васильев так описывал бои в районе Суассона в мае 1918 года: «Марокканская дивизия принимает на себя весь удар тяжелого немецкого сапога и, задыхаясь, с отчаянием и с последней энергией, с трудом сдерживает поток противника… В эту критическую минуту, когда казалось, что все уже потеряно, командир 8-го Зуавского полка бросает свой последний резерв — Русский Легион — в контратаку!.. Бросая с одного места на другое, в самое пекло боя, их придавали то к зуавам, то к марокканцам, туда, где уже невозможно было больше держаться. Их появление придавало новую энергию и укрепляло дух уставших, издерганных бойцов. “Русские с нами” передавалось по цепи, и взоры с надеждой устремлялись на этих богатырей в защитных гимнастерках, одним рывком, как игрушку, бравших тяжелые пулеметы Гочкиса (они, кстати сказать, весили 23,6 кг) себе на плечо».

«Линия Гинденбурга». Общественное достояние Общественное достояние

Осенью Малиновский превосходно проявил себя в ходе прорыва укрепленной «линии Гинденбурга», за что был награжден французским Военным крестом с серебряной звездой. «Отличный пулеметчик. Особенно отличился во время атаки 14 сентября, обстреливая из пулемета группу неприятельских солдат, оказавших упорное сопротивление, не обращая внимания на опасность губительного артиллерийского огня неприятеля», — говорилось о нем в приказе начальника Марокканской дивизии. Во французской армии Родиону Яковлевичу удалось дослужиться до звания сержанта.

Возвращение

После окончания Первой мировой войны Малиновский решил вернуться в охваченную Гражданской войной Россию. Домой он добирался через Дальний Восток и Сибирь. В окрестностях Омска будущего маршала задержал отряд красных. Увидев у него французские документы и награды, они решили, что перед ними белый офицер и намеревались его расстрелять.

Маршал Советского Союза Родион Малиновский на параде на Красной Площади в 1951 году. Министерство Обороны РФ Министерство Обороны РФ

«Он от отчаяния и с досады обругал их, используя все богатство русского языка. И только тогда солдаты признали в нем своего и повели в штаб. На счастье папы местный врач знал французский. Так отец был спасен…» — вспоминала Наталья Малиновская.

В дальнейшем Родиона Малиновского ждала успешная военная карьера в Красной Армии, блистательные победы на полях Второй мировой войны и поистине всесоюзная слава. Однако свою «французскую» молодость маршал никогда не забывал. «Любовь к французскому языку сохранилась в нем на всю жизнь», — отмечала Наталья Родионовна: «Я помню, у отца на столе всегда лежали томики Ларошфуко, Паскаля, Флобера. Чтение на французском было для него ежедневным отдыхом…»

В 1960 году Малиновский в качестве Министра обороны СССР посетил Францию вместе с Никитой Хрущевым. По инициативе советского лидера они объездили места, связанные со славным боевым прошлым маршала.

Маршал Советского Союза Родион Малиновский. Министерство Обороны РФ Министерство Обороны РФ

В среде русской эмиграции во Франции ходит легенда о том, как Родион Яковлевич повел себя на поминальной службе по погибшим русским солдатам на кладбище Мурмелон-ле-Гран недалеко от Реймса. Когда в ходе церемонии стали поднимать флаг царской России, Маршал Советского Союза Малиновский заметил это и, нисколько не смутившись, немедленно ему отсалютовал.

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