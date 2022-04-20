Как кузен Наполеона уговорил русского царя взять Париж

Шарль-Андре Поццо ди Борго был кровным врагом французского императора и сыграл значительную роль в его падении. Чтобы противостоять ему, он пошел на службу к Александру I.

«Поццо ди Борго был человеком, который больше всех ненавидел и больше всех обожествлял Наполеона», — так французский историк Альбер Вандаль охарактеризовал одного из самых влиятельных русских дипломатов 19 века, который приходился императору Франции пятиюродным братом, но при этом стал ему кровным врагом.

Уже находясь на острове Святой Елены, Наполеон писал в своих мемуарах, что именно совет Поццо ди Борго, который он дал русскому императору, изменил судьбу Франции, Европы и всего мира.

От любви до ненависти

Шарль-Андре Поццо ди Борго принадлежал к древнему корсиканскому роду, чья история тесно переплелась с историей не менее древнего рода Буонапарте. Оба семейства, связанные дальним родством, время от времени действовали то как союзники, то как соперники.

Шарль-Андре Поццо ди Борго. Общественное достояние Общественное достояние

В детстве Шарль-Андре был очень дружен с Наполеоном и его семьей, и одно время жил с ними под крышей их дома в Аяччо. Взгляды мальчиков тогда полностью совпадали — все они мечтали о независимости родного острова, который незадолго до их рождения практически завоевал себе свободу в борьбе против Генуи, но упустил ее в с приходом в 1769 году сюда французов.

Расхождение во взглядах между друзьями началось вскоре после отъезда будущего императора на учебу во Францию. Годы проведенные на материке сделали из горячего патриота Корсики настоящего франкофила.

Окончательный раскол произошел в период Великой французской революции, когда Бонапарт уже превратился в ярого противника независимости Корсики. Весной 1793 года лидер корсиканского национально-освободительного движения Паскаль Паоли объявил о разрыве отношений с Парижем и призвал на помощь англичан. В следующем году провозглашенное Корсиканское королевство оказалось под протекторатом британского короля Георга III, а главный сподвижник Паоли Поццо ди Борго был назначен президентом местного Государственного совета.

Наполеон I Бонапарт. Поль Деларош Поль Деларош

Семья Бонапарта не стеснялась в выражениях в адрес Шарля-Андре, обвиняя его в государственной измене. Последний не оставался в долгу: он стал главным инициатором изгнания Наполеона с острова.

В октябре 1796 года из-за блистательных побед генерала Наполеона в северной Италии британцы были вынуждены эвакуировать свои войска с Корсики. Французы вновь заняли остров, и бежать теперь пришлось уже самому Поццо ди Борго: Бонапарт лично вычеркнул его имя из списка амнистированных.

На русской службе

После скитаний по дворам Австрии и Великобритании Шарль-Андре в 1804 году оказался на русской службе. Он был причислен к Коллегии иностранных дел с чином статского советника и стал выполнять в Европе дипломатические поручения императора Александра I.

Александр I. Общественное достояние Общественное достояние

Разгром четвертой антифранцузской коалиции и заключение 7 июля 1807 года между русским царем и императором Франции Тильзитского мира не могли не сказаться на судьбе Поццо ди Борго. Александр отказался выдать его Наполеону, но корсиканец все равно был вынужден оставить русскую службу.

Шарль-Андре скитался между Веной и Берлином, продолжая, тем не менее, неофициально информировать царя о положении дел в Европе. Интересно, что в беседах с местной аристократией, которая пренебрежительно отзывалась о «корсиканском выскочке», он яростно защищал своего кровного врага: «Что эти людишки знают о Наполеоне? Если бы они знали столько о нем, сколько знаю я, то затряслись бы от страха, как в лихорадке. Как эти лилипуты могут сравнивать себя с гигантом! Они смешны! Они все потеряют!»

На Париж

Вторжение «Великой армии» в Россию и начало Отечественной войны 1812 года позволили Шарлю-Андре вернуться на службу к Александру I. Он участвовал в нескольких сражениях против французских войск, а также стал вновь выполнять дипломатические поручения царя. Так, за успешное привлечение Швеции к антифранцузской коалиции в июле 1813 года Поццо ди Борго был произведен в генерал-майоры.

Вступление русских войск в Париж. Алексей Кившенко Алексей Кившенко

Именно корсиканец в марте 1814 года убедил колеблющихся союзников стремительным маршем идти на Париж, что, в конечном итоге, перечеркнуло все военные планы Наполеона и ускорило его падение. «Цель войны — в Париже. Пока вы будете думать о сражениях, вы рискуете быть разбитыми, потому что Наполеон всегда будет давать битвы лучше, чем вы… Нужно стремиться кончить войну не военным способом, а политическим... Коснитесь Парижа только пальцем, и колосс Наполеон будет низвергнут, вы этим сломаете его меч, который вы не в состоянии вырвать у него», — говорил Шарль-Андре.

Позже, уже находясь на острове Святой Елены, Наполеон писал в своих мемуарах, что этот совет Поццо ди Борго изменил судьбу Франции, Европы и всего мира.

Искусный дипломат

Во многом благодаря усилиям Шарля-Андре Поццо ди Борго Бурбоны вернулась на французский трон. Он сумел убедить царя, имевшего невысокое мнение об этой династии, что только так можно избежать гражданской войны в стране. Именно уполномоченный союзниками корсиканец привез Людовику Прованскому (будущему Людовику XVIII) предложение короны Франции.

Герцог Веллингтон в битве при Ватерлоо. Роберт Александр Хиллингфорд Роберт Александр Хиллингфорд

После триумфального возвращения Наполеона к власти в 1815 году Поццо ди Борго находился при войсках герцога Веллингтона, где представлял русского царя. Он участвовал в битве при Ватерлоо, в ходе которой был ранен. По легенде два непримиримых врага даже разглядывали друг друга в подзорные трубы.

В послевоенное время Шарль-Андре много лет служил особым посланником Александра I при дворе Людовика. Как и для Бонапарта когда-то, Франция для Поццо ди Борго стала по-настоящему родной. Именно его усилиями французам удалось избежать крупных территориальных потерь, а оккупационные силы были вскоре выведены из их страны.

Дипломат делал все возможное, чтобы Франция вернулась в систему европейских отношений, а ее связь с Россией никогда не ослабевала. Он обладал поистине огромным влиянием, и к его мнению прислушивались как Александр I (а после него и Николай I), так и французские монархи. Парижане даже шутили, что ими до сих пор управляет корсиканец.

Шарль-Андре Поццо ди Борго. Карл Брюллов Карл Брюллов

Поццо ди Борго скончался в 1842 году, пережив Наполеона на двадцать с лишним лет. Считая кузена своим главным врагом, он, тем не менее, всегда отдавал должное его гению. Еще в 1831 году Шарль-Андре говорил своему племяннику Карло Поццо: «Как и большинство других людей, я буду лишь второстепенной планетой вокруг большого солнца, неважно, животворящее оно или сжигающее мир».

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