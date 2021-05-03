Самые яркие победы русской армии над Наполеоном

Победить французского императора на поле боя было совсем не легким делом. Русской армии удавалось это неоднократно.

Сражение под Малоярославцем

Бой за Малоярославец 12 октября 1812 года. Николай Самокиш Николай Самокиш

19 октября 1812 года «Великая армия» Наполеона, больше месяца бесцельно просидевшая в Москве, покинула опустошенный и сожженный город и стала отступать в западные провинции российской империи, где могла бы переждать зиму. Император решил пройти через лежавшую к югу Калугу. Там он намеревался захватить богатые склады с продовольствием, предназначенные для русских войск.

Наперерез французам выдвинулись силы, направленные главнокомандующим русской армией Михаилом Кутузовым. 24 октября войска противоборствующих сторон столкнулись в небольшом городке Малоярославец, за который начались ожесточенные бои.

Восемь раз несчастный город переходил из рук в руки. К концу сражения от него практически ничего не осталось. «Улицы можно было различить только по многочисленным трупам, которыми они были усеяны», — описывал очевидец сражения Эжен Лабом внутренний вид Малоярославца: «На каждом шагу попадались оторванные руки и ноги, валялись раздавленные проезжавшими артиллерийскими орудиями головы. От домов остались лишь только дымящиеся развалины, под горящим пеплом которых виднелись наполовину развалившиеся скелеты».

В конце концов, Кутузов приказал своим войсками отойти на подготовленные к югу от города оборонительные позиции. Несмотря на то, что Малоярославец остался за Наполеоном, русские одержали важную стратегическую победу. Обескровленная французская армия не стала пробиваться к складам в сторону Калуги и начала отступление по разоренной смоленской дороге, по которой еще летом она триумфально маршировала в сторону Москвы.

Победа под Красным

Маршал Ней поддерживает арьергард Великой Армии. Адольф Ивон Адольф Ивон

Продвигаясь к западным границам российской империи по опустошенной ею же смоленской дороге, «Великая армия» таяла на глазах. Катастрофически не хватало провианта, были потеряны почти все лошади, да к тому же наступили холода. Кроме того, французов постоянно терзали атаки летучих отрядов гусар и казаков, а также устраивающие засады партизаны.

Несколько русских армий держались в непосредственной близости от французов, выискивая момент для атаки обессиленного противника. Когда колонна французских войск слишком сильно растянулась по дороге от Смоленска до города Красный этот момент настал.

С 15 по 18 ноября произошел ряд сражений, в результате которых русскими войсками были отрезаны и поодиночке разгромлены корпуса принца Эжена де Богарне, маршалов Луи-Николя Даву и Мишеля Нея. Сам Наполеон вел военные действия около Красного, намереваясь дождаться отставшие войска. Однако когда императору донесли о намерении противника отрезать ему пути отступления, он вместе со своей гвардией и частью войск прорвался сквозь русские заслоны и ушел на запад к городу Орша.

В результате сражения под Красным некогда «Великая армия» потеряла убитыми и ранеными до 10 тысяч человек. Кроме того, еще 26 тысяч попали в русский плен. «Целые толпы французов, при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге, поспешно бросали оружие», — вспоминал бывший в то время полковником Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов.

Разгром на Березине

Переправа через Березину. Лоуренс Альма-Тадема Лоуренс Альма-Тадема

Если бои под Красным изрядно сократили «Великую армию», то сражение на Березине уничтожило ее окончательно. Во французском языке даже появилось выражение «это Березина», используемое, если речь идет о полном разгроме или катастрофе.

24 ноября Наполеон подошел к реке Березина на территории современной Белоруссии, на другом берегу которой его ждала свежая 24-тысячная русская Дунайская армия адмирала Павла Чичагова. Сам император располагал почти 80 тысячами солдат, однако только половина из них была в состоянии держать оружие.

Ложным маневром Наполеону удалось обмануть Чичагова, скрыв настоящее место переправы. Однако далеко не всем удалось перейти на другой берег, когда 28 ноября на французов обрушились Дунайская армия и подошедшая с севера 35-тысячная армия генерала Петра Витгенштейна.

При приближении русских войск на переправах начались паника и хаос. Французы ожесточенно отбивались, бои шли с раннего утра до поздней ночи. «Все смешалось в отчаянной драке», — вспоминал солдат 3-го швейцарского полка Жан-Марк Бюсси: «Мы больше не могли стрелять. Дрались только штыками, бились прикладами... Куча людей валялась на снегу. Наши ряды чертовски поредели. Мы уже не осмеливались посмотреть ни направо, ни налево, боясь, что мы не увидим там своих товарищей... Вокруг просто резня!»

Наполеону, его штабу, гвардии и части войск удалось уйти из ловушки, но его армия понесла огромные потери. До 50 тысяч человек погибли в боях, попали в русский плен или потонули в холодных водах Березины. Потери русских войск составили от 4 до 10 тысяч.

«Битва народов»

Подвиг гренадера лейб-гвардии Финляндского полка Леонтия Коренного в битве под Лейпцигом 1813 года. Полидор Бабаев Полидор Бабаев

В битве под Лейпцигом, известной также как «Битва народов», приняли участие армии десятка государств общей численностью до полумиллиона человек. Мир не видел настолько масштабных и кровопролитных сражений вплоть до начала Первой мировой войны.

Русские войска были основной ударной силой среди армий Шестой коалиции. Они составляли почти половину из 300 тысяч, которыми располагали союзники. В распоряжении французского императора, в свою очередь, было около 200 тысяч солдат.

В течение четырех дней вблизи Лейпцига в Саксонии шли ожесточенные бои, в самом начале которых Наполеон более всего был близок к триумфу. 16 октября конница маршала Иоахима Мюрата прорвала центр союзных войск и оказалась всего лишь в 800 метрах от ставки российского, прусского и австрийского монархов. Положение спас Лейб-гвардии казачий полк, сдерживавший противника до подхода подкреплений.

Критическим моментом всего сражения стал внезапный переход на сторону Шестой коалиции саксонских союзников Наполеона. Вслед за ними последовали вестфальские, вюртембергские и баденские части. Образовавшуюся брешь пришлось срочно закрывать гвардейцам императора.

В конченом итоге, французы проиграли сражение. В ходе отступления саперы слишком рано взорвали мост через реку Вайсе-Эльстер, отрезав тем самым от спасения арьергард численностью в 20 тысяч человек. Всего Наполеон потерял до 80 тысяч солдат убитыми, ранеными и попавшими в плен. Потери армий Шестой коалиции оцениваются в 54 тысячи.

Разгром под Лейпцигом имел для Наполеона катастрофические последствия. Он лишился последнего крупного союзника — Баварию, перешедшую на сторону его противников. В скором времени французам пришлось отступить из Германии и Голландии, чтобы сосредоточиться на защите родной земли. Как писал полковник прусского генерального штаба барон Мюфлинг: «Так четырехдневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира».