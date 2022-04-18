6 битв Великой Отечественной, в которых сражались МИЛЛИОНЫ

В этих баталиях сошлось рекордное количество людей. Но и потери были огромными.

1. Битва за Москву

Советские войска в ходе битвы за Москву. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

В схватку за столицу Советского Союза, продлившуюся с октября 1941 года по апрель 1942 года, втянулось с обеих сторон около семи миллионов человек. Одна из самых масштабных битв в истории человечества началась с тяжелых поражений Красной Армии на подступах к главному городу страны. В одном только Вяземском котле советские войска потеряли убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен около 900 тысяч.

В начале декабря в самый критический момент сражения вермахт стоял от Москвы всего в нескольких десятках километров, готовясь к решающему броску. «Можно предполагать, что в настоящий момент противник не располагает сколько-нибудь значительными соединениями полного состава для использования в качестве резерва», — констатировало Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) 3 декабря.

Как вскоре выяснилось, немцы недооценили возможности Красной Армии. Уже 5 и 6 декабря, скопив в столице крупные резервы, советские войска перешли в масштабное контрнаступление. Вермахт, измотанный ожесточенным сопротивлением противника, дрогнул и стал стремительно откатываться от столицы. Наступление Красной Армии, освободившей несколько областей и отбросившей немцев на 150-250 км от Москвы, было остановлено лишь весной 1942 года.

2. Сталинградская битва

Немецкие военнопленные после Сталинградской битвы. Аркадий Шайхет/russiainphoto.ru

Важнейшая битва Второй мировой войны стала одной из самых кровопролитных в истории человечества. Из свыше двух миллионов принявших в ней участие с обеих сторон солдат погибло в боях, умерло от ран в госпиталях и пропало без вести около миллиона человек.

Потеря города на Волге могла обернуться для Советского Союза страшной катастрофой: вермахт получил бы возможность высвободить крупные резервы для удара по Москве с юга, а также продолжить свой «поход за нефтью» на Кавказе, на который приходилось тогда более 70 процентов всесоюзной добычи «крови войны».

К середине ноября прижатые к Волге советские войска держали лишь несколько небольших плацдармов на берегу. Победа была у немцев в кармане, однако 19 ноября 1942 года Красная Армия в ходе операции «Уран» внезапно ударила по слабым румынским дивизиям, прикрывавшим фланги увязших в городе 6-й и частей 4-й танковой армий. В ловушке оказалась 300-тысячная немецкая группировка, рассеченная и уничтоженная в начале 1943 года. Сталинградский триумф ознаменовал начало коренного перелома во Второй мировой.

3. Курская битва

Советская атака в ходе Курской битвы. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Летом 1943 года немецкие войска предприняли попытку вернуть утраченную после Сталинграда стратегическую инициативу в войне. В кровопролитных боях на Курской дуге с обеих сторон приняло участие около четырех миллионов человек, более 13 тысяч танков и САУ, а также 12 тысяч самолетов.

Двумя сходящимися ударами вермахт стремился окружить и уничтожить силы Красной Армии в районе Курского выступа, но натыкался на упорное и ожесточенное сопротивление советских войск. «Это был настоящий кошмарный ад», — вспоминал танкист Владимир Толстиков танковое сражение под Прохоровкой: «Мы сближались с фашистскими танками до такой близости что уже вести огонь из пушек было невозможно, выскакивали из машины и сражались с врагом в рукопашной схватке, сражались чем попало – кувалдой, ножом, пистолетом. Бог меня пожалел и в этой тяжелой схватке…»

Неся большие потери, немецкие войска смогли продвинуться лишь на несколько десятков километров. Остановив наступление, они были вынуждены вскоре перейти к обороне. «С прекращением операции «Цитадель» инициатива на Восточном театре военных действий окончательно перешла к советской стороне», — отмечал генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн.

4. Битва за Днепр

Форсирование Днепра войсками 1-го Украинского фронта. Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Отступая под натиском Красной Армии, немецкие войска устремились к Днепру, по которому проходила мощная линия оборонительных укреплений — Пантера-Вотан или Восточный вал. Задачей советского командования было не дать противнику закрепиться на этом важном стратегическом рубеже.

До четырех миллионов солдат с обеих сторон приняли участие в боях за Днепр. Прибыв на берег, советские дивизии и полки не дожидались общего приказа и немедленно начинали переправу. «Упорство, смелость и героизм советских войск, высокое оперативное искусство командиров и начальников всех степеней обеспечили блестящий успех переправы и захват плацдармов на правом берегу реки», — вспоминал маршал Иван Конев, командующий в то время Степным фронтом: «Войска фронта в жестоких боях не только удерживали, но и успешно расширяли все захваченные плацдармы, превратив их в стратегические».

Несмотря на то, что количество таких плацдармов в итоге было невелико, они сыграли ключевую роль в кампании по освобождению правобережной Украины в 1944 году. Нарушение целостности Восточного вала окончательно лишили Третий рейх шанса на затяжную войну на территории Советского Союза.

5. Операция «Багратион»

Солдаты Красной Армии осматривают подбитые немецкие танки Pz.Kpfw. IV. Общественное достояние Общественное достояние

Летом 1944 года Красная Армия показала вермахту, что такое блицкриг по-советски. 23 июня в Белоруссии началась крупномасштабная операция «Багратион», в ходе которой советским войскам численностью свыше 1,5 миллионов человек противостояла 800-тысячная группа армий «Центр».

В результате слаженных действий четырех советских фронтов, грамотного использования авиации и артиллерии, умелого применения крупных танковых объединений и соединений мощная оборона противника была прорвана. За два месяца боев Красная Армия продвинулась на запад на 600 км, освободила территорию Белоруссии и часть Польши, выйдя на подступы к Варшаве и к Восточной Пруссии. «Стремительность наступления Ваших армий изумительна», — писал президент США Франклин Рузвельт Сталину 21 июля 1944 года.

Потерявшая около полумиллиона солдат убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными группа армий «Центр» была полностью разгромлена. Однако за штурм оборонительных линий противника Красная Армия также заплатила высокую цену: 178 тысяч безвозвратных потерь, а также 587 тысяч ранеными.

6. Битва за Берлин

Бои на улицах Берлина. Виктор Темин/Национальный музей РМЭ/russiainphoto.ru

Несмотря на то, что весной 1945 года Третий рейх доживал свои последние, немцы смогли сосредоточить для защиты своей столицы группировку от 800 тысяч до миллиона солдат. Прорваться в «логово зверя», в свою очередь, предстояло двум с небольшим миллионам красноармейцев.

Прорывая глубоко эшелонированную немецкую оборону и отбивая многочисленные контратаки противника, советские войска 25 апреля взяли город в кольцо. «Тяжелыми уличными боями отличался штурм Берлина», — вспоминал служивший в 301-й стрелковой дивизии Владимир Антонов: «Мы видели, как стрелковые взводы под прикрытием всех видов огня атакуют подвалы, окна и двери зданий. Шел бой за каждый подвал и этаж, за каждый дом и квартал. Все с нетерпением ждали появления красного флага из окна верхнего этажа или на крыше, что значило, здание взято...»

Окруженный гарнизон капитулировал 2 мая. Отдельные подразделения, не желавшие сложить оружие и пытавшиеся пробиться на запад, были уничтожены и рассеяны. В ходе Берлинской операции Красная Армия потеряла убитыми больше 80 тысяч солдат.

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