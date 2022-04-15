Как нацисты насмерть заморозили генерала Карбышева за отказ сотрудничать

Чем только немцы не соблазняли пленного Дмитрия Карбышева. Этот бывший офицер царской армии свободно говорил на немецком, знал о фортификации все и поэтому был очень нужен Третьему рейху.

Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев был одним из наиболее ценных кадров в Красной Армии. К началу вторжения немецких войск в СССР шестидесятилетний военачальник успел поучаствовать в четырех войнах, был отмечен многочисленными царскими, а в дальнейшем и советскими наградами.

Карбышев не раз демонстрировал храбрость на поле боя во время русско-японской войны 1904-1905 гг., однако позже прославился как способный и талантливый фортификатор. В ходе Гражданской войны Дмитрий Михайлович успешно возглавлял строительство семи укрепленных районов в Поволжье и Сибири, в также обеспечивал инженерную подготовку штурма оборонительных позиций противника на Крымском полуострове.

Дмитрий Карбышев в 1914 году. Общественное достояние Общественное достояние

Во время Зимней войны против Финляндии военачальник лично проводил рекогносцировку линии Маннергейма на Карельском перешейке, а его предложения и рекомендации оказались весьма полезны при подготовке ее прорыва.

Доктор военных наук Карбышев стал автором более ста научных публикаций по фортификации и военной истории, был пионером в разработке вопросов применения инженерных заграждений. Его труды активно использовались в военно-учебных заведениях при подготовке командного состава Красной Армии.

Группа красноармейцев осматривает бронеколпак на финском доте. Общественное достояние Общественное достояние

Летом 1941 года генерал инспектировал ход строительства фортификационных сооружений Гродненского укрепленного района в западной Белоруссии, где его и застал опустошительный блицкриг. Когда в августе при попытке вырваться из окружения Дмитрий Михайлович оказался в плену, немцы очень скоро поняли, какой исключительной важности человек попал им в руки.

Подвиг

Карбышеву предложили поистине царские условия сотрудничества: освобождение из лагеря для военнопленных, переезд в отдельную квартиру, полное материальное обеспечение, доступ ко всем библиотекам и архивам, личные помощники, возможность писать научные работы, проводить любые исследования и работать над любыми проектами. Ему позволялось выезжать на фронт и проверять свои расчеты в полевых условиях. Вот только фронт должен был быть не Восточный.

Советские военнопленные. Bundesarchiv Bundesarchiv

В Берлине были уверены, что с вербовкой советского генерала никаких проблем не будет: дворянин, в прошлом царский офицер, прекрасно говорит по-немецки (первая жена была немкой). Казалось, он легко перейдет на сторону Третьего рейха.

В итоге все вышло далеко не так гладко. Военачальник категорически отказался сотрудничать, и никакие посулы его не интересовали. Немцы перешли к запугиваниям, угрозам и пыткам, постоянно ухудшали условия его содержания, но и это не помогло.

Узники концлагеря Маутхаузен. Bundesarchiv Bundesarchiv

Через два года бесплодных попыток нацисты сдались. «Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму…» — говорилось в одном из немецких отчетов от 1943 года: «Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».

Судьба генерала была решена: его направили в концлагерь Флоссенбург на каторжные работы. При этом особо подчеркивалось, чтобы никаких скидок на его звание и возраст сделано быть не должно.

Гибель

Смелого военачальника переводили из одного лагеря в другой. Он пережил Освенцим и Заксенхаузен, но Маутхаузен, в который Карбышев попал в феврале 1945 года, стал для него последним пристанищем.

Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев. Sputnik Sputnik

Свидетелем гибели генерала оказался попавший в плен майор канадской армии Седдон де Сент-Клер: «Как только мы вступили на территорию концлагеря Маутхаузен, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало».

Дмитрий Михайлович, которому шел седьмой десяток, каким-то чудом остался жив. Ему и остальным велели надеть нижнее белье и деревянные колодки на ноги и в таком виде вывели во двор на мороз. «Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня», — вспоминал Сент-Клер: «Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замерзшие или с размозженными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев».

В Советском Союзе о судьбе Дмитрия Михайловича ничего не знали и считали его пропавшим без вести. Лишь после окончания войны по крупицам были восстановлены последние годы его жизни.

Памятник генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен. Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

16 августа 1946 года генерал-лейтенанту инженерных войск Красной Армии Дмитрию Карбышеву «за исключительные стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне» было присвоено звание Героя Советского Союза.

Через два года в Маутхаузене военачальнику был установлен памятник со следующей надписью: «Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни».

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