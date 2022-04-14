Почему СССР отказался от стратегических бомбардировщиков с ядерным двигателем

Этот самолет мог бы находиться в небе годами, но проект закрыли и возродили в новом обличии лишь в начале 21 века.

В середине прошлого века СССР начал активно разрабатывать ядерные технологии. «Атомным» стремились сделать все - ракеты, бомбы, подлодки и даже самолеты.

Так в 50-е годы два ведущих авиаконструктора страны Мясищев и Туполев получили заказ на разработку стратегического бомбардировщика с ядерным двигателем. Этот самолет должен был стать самым мощным и долговечным оружием советской армии.

Ту-120

Воронежский авиационный завод Олег Иванов/Sputnik Олег Иванов/Sputnik

Первым стратегическим бомбардировщиком на ядерном двигателе должен был стать Ту-120. Согласно проекту, самолет должен был сбрасывать атомные бомбы на головы врагов с высоты нескольких тысяч метров, где он был бы недосягаем для зенитных установок 50-х годов.

На крылья Ту-120 крепились два турбореактивных двигателя, которые только появлялись в мире в это время. «Питание» им обеспечивал реактор в задней части самолета, который должен был находиться на максимальном удалении от пилотов. Люди же должны были находиться в специальной капсуле, которая защищала бы их от радиоактивного излучения ядерного реактора.

Фюзеляж Ту-120 проектировался по классической низко планерной схеме. Внешне самолет должен был напоминать советский стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», который до сих пор стоит на вооружение армии и недавно прошел полную модернизацию до уровня самых лучших самолетов мира.

При этом ядерный реактор, два турбореактивных двигателя и компоновка самолета могли позволить ему нести на себе до пяти тонн свободно планирующих бомб и ракет.

Но верховное командование Министерства обороны решило заморозить проект на этапе строительства первого прототипа. Почему?

Почему закрыли проект

По словам экспертов, у этого самолета был ряд технических нюансов, которые недопустимы в авиации.

«Ядерный реактор готовят к запуску несколько недель. К примеру, прежде чем атомная подводная лодка уходит в море, экипаж проводит множество работ по запуску, стабилизации и контролю реактора. С самолетом такое недопустимо. Это средство быстрого реагирования, которое должно подниматься в воздух через 15 минут после команды», - сказал Дмитрий Литовкин, ответственный редактор «Независимого военного обозрения».

Вторым нюансом стала опасность, которую несет в себе поломка атомного двигателя в воздухе.

«Если ядерная подлодка затонет в море, то она лежит на дне и никого не беспокоит. А если на город упадет самолет с атомным двигателем, то произойдет радиоактивное заражение местности как было во время аварии на Чернобыльском АЭС», - отметил эксперт.

По его словам, у России и США покоятся на морском дне подлодки и ядерные торпеды.

Так ядерная подводная лодка «Комсомолец». Она затонула в 1989 году в Норвежском море из-за пожара на корабле и ушло на глубину 1 680 метров. По сей день она лежит там и у военных нет намерений поднимать ее со дна.

Как подчеркнул эксперт, ни один проект стратегического бомбардировщика на ядерном реакторе в мире так и не дошел до воплощения в «металле».

Как с ядерным реактором экспериментировали за рубежом

Репродукция рисунка "Норвежское море. Атомная лодка "Комсомолец", отображающего момент исследования специалистами затонувшей атомной подводной лодки с помощью глубоководного аппарата "МИР-I". Сергей Компанийченко/Sputnik Сергей Компанийченко/Sputnik

«Американцы также, как и мы, пытались построить стратегический бомбардировщик на ядерном двигателе. И также, как и мы, напоролись на грабли, когда увидели, что радиация рано или поздно просочиться внутрь самолета и уничтожит всех людей, которые в этот момент там находятся. А затем уже этот “ядерный боезаряд” упадет с небес на землю и приведет мир к новой трагедии», - отметил Литовкин.

По его словам, американцы отказались от разработок такого самолета одновременно с Советским Союзом и сконцентрировались на производстве межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, подстегнув тем самым «гонку вооружений».

К разработкам новых «воздушных» атомных боеприпасов они вернулись в конце 10х годов нашего века, после того как Россия продемонстрировала миру свои новые технологии, основанные на технология Ту-120.

Где сегодня используются эти технологии

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Министерство обороны РФ/Sputnik Министерство обороны РФ/Sputnik

«Технологии Ту-120 сегодня реализованы в ракете «Буревестник». Принцип работы у нее аналогичный прародителю. «Буревестник» - это боеприпас, который может «висеть» годами в воздухе, пока ему не поступит команда с земли нанести удар или вернуться на базу», - сказал Литовкин.

Также Россия сегодня работает над созданием космического аппарата «Бурлак» на ядерном двигателе. Согласно концепции разработчиков, этот корабль сможет исследовать дальний космос, благодаря атомному реактору.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен