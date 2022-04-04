10 фактов о режиссере Андрее Тарковском, которые нужно знать

1. Один из главных режиссеров советской Новой волны

The Hollywood Archive / Legion Media The Hollywood Archive / Legion Media

После смерти Сталина в СССР наступила «оттепель». Произошла либерализация общественной и политической жизни, в кино вернулась возможность творческого самовыражения. Появилась целая плеяда режиссеров, которых называют советской Новой волной. Все они были выпускниками ВГИКа – первой в мире киношколы, все ощущали себя частью мирового кинопроцесса.

Тарковский не только самый известный представитель этой Новой волны, но и самый неординарный. Он создал собственный визуальный стиль, а его настойчивые религиозно-нравственные поиски были крайне необычны для советского кино. На его надгробном памятнике (он похоронен под Парижем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) написано: «Человеку, который увидел ангела».

2. Сын выдающегося поэта

Арсений Тарковский, 1975 Владимир Богданов/МАММ/МДФ

Арсений Тарковский долго был известен как переводчик восточной поэзии, а свой первый сборник смог опубликовать только в 55 лет. Сегодня он считается одним из крупнейших послевоенных поэтов. У Тарковского-старшего были сложные отношения с сыном – он ушел из семьи, когда Андрей был ребенком. Связанные с этим детские воспоминания легли в основу фильма «Зеркало» (1974), главного шедевра режиссера.

Тем не менее, режиссер ценил поэтический дар отца и использовал его стихи в трех своих картинах. Одно из них – «Вот и лето прошло» (в «Сталкере» его читает исполнитель заглавной роли Александр Кайдановский) – в годы перестройки было положено на музыку и стало хитом.

3. Первым из советских режиссеров победил на фестивале в Венеции

Андрей Тарковский с золотым львом Венецианского кинофестиваля Keystone/Hulton Archive/Getty Images Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Мировую известность он приобрел уже в 30 лет, когда сенсационно выиграл «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 1962- года с фильмом «Иваново детство» – военной драмой о мальчике, ставшем разведчиком. Эту картину начинал снимать другой режиссер, но провалил съемки. Тарковский вместе с соавтором переписал сценарий и отснял весь материал заново. По иронии судьбы, эта награда так и осталась самым крупным трофеем в его копилке – советские чиновники не позволяли его фильмам участвовать в конкурсах фестивалей.

4. Жертва советской системы и доказательство ее уникальности

Тарковский а съемочной площадке фильма "Андрей Рублев", 1966 В. Плотников/ТАСС В. Плотников/ТАСС

Вся творческая жизнь режиссера прошла в борьбе с цензурой. Его сценарии не запускались, снятые проекты подвергались правкам и лежали на полке. За свою более чем двадцатилетнюю карьеру в СССР Тарковский снял всего шесть полнометражных фильмов. В итоге он эмигрировал за границу, однако успел сделать вне родины только «Жертвоприношение» (1986). Он умер от рака легких в Париже в возрасте 54 лет.

И в то же время, как ни странно, ему позволялось больше многих. Даже чиновники не могли совсем игнорировать его талант. После успеха «Иванова детства» ему, вчерашнему дебютанту, разрешают снимать «Андрея Рублева» (1966) – дорогой, масштабный фильм о великом русском иконописце с туманными коммерческими перспективами. Из-за технического брака и творческих проблем дважды срывались съемки «Сталкера», однако Тарковскому беспрецедентно выделили бюджет на третью попытку (фильм вышел в 1979-м).

5. Верил в приметы и экстрасенсорику

Тарковский на съемках фильма «Зеркало», 1974 / Игорь Гневашев/МАММ/МДФ

В юности Тарковский попал в дурную компанию, и мама устроила его на год в геологическую экспедицию. Однажды во время ночевки в избушке-зимовье он услышал загадочный голос, который дважды приказал выйти наружу. Когда Тарковский подчинился, на его пристанище упала старая сосна и разбила домик в щепки. С тех пор режиссер верил в приметы, интересовался паранормальным, общался с экстрасенсами, а тема гипноза и экстрасенсорики не раз поднималась в его фильмах.

6. Автор романа «Солярис» возненавидел экранизацию Тарковского

Андрей Тарковский и Александр Кайдановский на съемках фильма "Сталкер", 1978 Григорий Верховский, Игорь Гневашев/МАММ/МДФ

«Солярис» Тарковского (1972) – классика мировой кинофантастики. Однако польский писатель Станислав Лем, который и придумал разумную планету-океан, принял фильм в штыки из-за смещения акцентов. «Тарковский снял не “Солярис”, а “Преступление и наказание”», – его слова. В то же время бесспорно, что фильм помог популяризации книги: Джеймс Кэмерон долго мечтал снять свою версию, а Стивен Содерберг все-таки снял.

В «Сталкере» Тарковский еще дальше отошел от первоисточника, романа «Пикник на обочине» братьев Стругацких, но те были в не обиде и сами написали огромное количество вариантов сценария. В 2016 году в Америке попытались снять сериал, более близкий к тексту, но проект был закрыт после пилотной серии. В прошлом году в Японии вышел 12-серийный аниме-сериал Otherside Picnic, вдохновленный русским романом.

7. Имел сложный характер - досталось даже Триеру

Тарковский на съемочной площадке Legion Media Legion Media

Он всегда много требовал от себя и окружающих, особенно коллег по цеху. Его дневник полон уничижительных оценок творчества советских и мировых режиссеров – от Стэнли Кубрика до Вуди Аллена. Многие вещи он не стеснялся говорить лично. Когда Ларс фон Триер, фанат Тарковского, показал кумиру свою картину «Элемент преступления», тот не постеснялся назвать ее «полным г*****».

8. Обожал Бергмана и снял фильм его с командой

Фото со съемок фильма "Жертвоприношение" kinopoisk.ru kinopoisk.ru

Ингмар Бергман был идолом Тарковского. При этом чувство восхищения и уважения было взаимным – шведский классик однажды назвал русского режиссера величайшим мастером кино. Работая над своим последним шедевром «Жертвоприношение», Тарковский нанял всю команду Бергмана – от исполнителя главной роли Эрланда Юзефсона до администратора. Он даже хотел снимать на острове Форе, где жил и снимал фильмы Бергман, но из-за соседства с военной базой разрешения не получил, и остановился на острове Готланд неподалеку.

Самое удивительное, что Бергман и Тарковский так никогда и не встретились лично. Они были в одно время и в одном месте – в Доме кино в Стокгольме, но разминулись.

9. Каждого большого русского режиссера прочат в наследники Тарковского

Актер Анатолий Солоницын в роли Писателя в фильме "Сталкер" Sputnik Sputnik

Стиль Тарковского невозможно спутать – длинные, тягучие кадры, похожие на сновидение. В Оксфордском словаре даже введено слово tarkovskian – «что-то в духе Тарковского». Действительно, многие режиссеры мира пытаются развивать его киноязык. В том числе, и в России. Только со съемочной площадки «Сталкера» вышло два режиссера, близких по духу и стилю. Это Александр Кайдановский (он играл Сталкера) и Константин Лопушанский (был на картине практикантом).

В то же время, «наследник Тарковского» – это переходящий титул, которым награждают каждую новую звезду российского авторского кино, вне зависимости от того, есть ли на самом деле фактическая преемственность. Так называли и Александра Сокурова, и Андрея Звягинцева. Оба, к слову, тоже побеждали в Венеции.

10. Повлиял на аниме и компьютерные игры

Постер к фильму "Авалон", 2001 Мамору Осии / Bandai Visual Co. Ltd. Мамору Осии / Bandai Visual Co. Ltd.

По мотивам «Сталкера» была создана одноименная серия игр в жанре survival horror. О влиянии Тарковского неоднократно говорил японский геймдизайнер Хидео Кодзима, автор Metal Gear и Death Stranding. Кроме того, фанатом режиссера остается Мамору Осии, создатель аниме-франшизы «Призрак в доспехах» (особенно tarkovskian получился его игровой фильм «Авалон»). В двух аниме-сериалах – Moonlight Mile и Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu – есть персонажи с фамилией Тарковский.

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