Как советские солдаты стали героями Италии

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Борис Егоров

Общественное достояние
Свыше пяти тысяч советских солдат сражались на территории Италии во время Второй мировой войны. Как они там оказались?

Федор Полетаев

Sputnik

11 июля 1942 года в ходе боев на Дону сержант 28-го гвардейского артиллерийского полка Федор Полетаев был ранен и попал в немецкий плен. Казалось, что война для него закончилась. На самом же деле впереди его ждало еще немало сражений, высокие награды СССР и даже Италии.

Полетаев сменил несколько лагерей для военнопленных на территории Восточной и Южной Европы. Из лагеря в Хорватии он бежал, но был пойман. Чудом оставшись после этого в живых, сержант оказался в Италии. Здесь в марте 1944 года его направили в рабочую команду при немецкой воинской части, расквартированной в нескольких десятках километров от Тортоны.

В июле того же года Полетаев с группой товарищей сумел сбежать и присоединиться к силам местного Сопротивления. В составе разных партизанских отрядов, так называемых Гарибальдийских бригад, он принял участие во множестве боев с немцами. Писатель Сергей Смирнов, изучавший историю жизни Полетаева, так писал о Федоре: «Ему было свойственно удивлявшее его товарищей хладнокровие, которого он не терял в самые опасные моменты боя. Итальянские товарищи искренне полюбили этого русского и за могучее телосложение и высокий рост дружески прозвали его "гигантом Федором"». 

Последний бой Полетаева произошел 2 февраля 1945 года при Канталупо-Лигуре. Его отряд был буквально прижат к земле огнем солдат из Туркестанского легиона, в котором служили коллаборационисты из представителей тюркских народов СССР. Промедли партизаны еще немного и к противнику подошло бы подкрепление, завершившее бы разгром.

Тогда Полетаев решил отвлечь врага. Он внезапно вырвался вперед и громким голосом на четком русском языке приказал легионерам бросить оружие. Ошарашенные этим неожиданным появлением солдаты решили, что к партизанам подоспела помощь, и стали сдаваться. Лишь один из них успел прийти в себя и застрелить Федора. Бойцы Сопротивления, тем не менее, воспользовались представившимся моментом и опрокинули противника.

Федора Полетаева посмертно наградили одной из самых почетных наград Италии — золотой медалью «За воинскую доблесть», которую для вручения его семье власти Генуи передали советскому консулу в 1947 году. Проблема была, однако, в том, что итальянцы знали его как Поэтана — в списки партизанского отряда фамилию советского сержанта внесли неправильно.

Лишь спустя 15 лет в 1962 году писатель Смирнов провел собственное расследование и установил, кем на самом деле был «гигант Федор». В том же году Полетаеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.  

Форе Мосулишвили

Архивное фото

Старшина Красной Армии Форе Мосулишвили попал в немецкий плен в 1944 году. Его вместе с другими военнослужащими грузинского происхождения немцы планировали включить в состав одного из национальных коллаборационистских подразделений. Их перевели сначала в Польшу, а затем в Италию.

Форе, однако, не собирался служить нацистам. 7 сентября того же года вместе с семьюдесятью сослуживцами он сбежал и вскоре присоединился к итальянским партизанам, действовавшим в Пьемонте.  

Мосулишвили отлично проявил себя в составе 118-й партизанской бригады и был назначен помощником командира соединения. На его счету десятки диверсий и засад, а также героическое, но, к сожалению, неудачное участие в защите просуществовавшей всего лишь полтора месяца партизанской «Республики Оссола» в октябре 1944 года.

3 декабря партизанский отряд Форе из шестнадцати человек был окружен нацистами в одном из селений в провинции Новара. Немцы пообещали сохранить жизнь бойцами, если их командир сдастся. 

Поскольку командир отряда Эдо дель Гратта колебался, прекрасно понимая, какая незавидная участь его ждет в плену, к немцам по собственному желанию вышел Форе. Сказав, что именно он тот, кто им нужен, Мосулишвили внезапно поднес пистолет к виску и застрелился.

За свое самопожертвование, которое в итоге спасло жизни всем его соратникам, Форе Мосулишвили был посмертно награжден золотой медалью «За воинскую доблесть». В 1990 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.  

Даниил Авдеев

Архивное фото

В отличие от других советских военнослужащих, примкнувших к движению Сопротивления в Италии, лейтенант Даниил Авдеев попал на Апеннинский полуостров не в эшелоне военнопленных, а вполне добровольно.

В 1944 году ему вместе с несколькими товарищами удалось сбежать из лагеря на территории Франции, а затем добраться до мирной нейтральной Швейцарии. Друзья, однако, не собирались в комфортабельных условиях дожидаться окончания войны и решили присоединиться к итальянским партизанам.

24 мая в городе Фриули Авдеев вступил в ряды батальона «Маттеотти» Гарибальдийской бригады «Тальяменто». Отличные боевые и лидерские качества, а также хорошие знания итальянского (язык он выучил, общаясь с итальянскими военнопленными в немецких лагерях) позволили Авдееву вскоре возглавить собственный партизанский батальон имени Сталина.

Даниил Авдеев погиб 11 ноября 1944 года, прикрывая вместе со своим подразделением отход основных сил в долине Арцино, при этом колонна противника была полностью уничтожена. Спустя 50 лет правительство Италии посмертно наградило его медалью «За воинскую доблесть».

История
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