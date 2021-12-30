Как советские солдаты стали героями Италии

Свыше пяти тысяч советских солдат сражались на территории Италии во время Второй мировой войны. Как они там оказались?

Федор Полетаев

Sputnik Sputnik

11 июля 1942 года в ходе боев на Дону сержант 28-го гвардейского артиллерийского полка Федор Полетаев был ранен и попал в немецкий плен. Казалось, что война для него закончилась. На самом же деле впереди его ждало еще немало сражений, высокие награды СССР и даже Италии.

Полетаев сменил несколько лагерей для военнопленных на территории Восточной и Южной Европы. Из лагеря в Хорватии он бежал, но был пойман. Чудом оставшись после этого в живых, сержант оказался в Италии. Здесь в марте 1944 года его направили в рабочую команду при немецкой воинской части, расквартированной в нескольких десятках километров от Тортоны.

В июле того же года Полетаев с группой товарищей сумел сбежать и присоединиться к силам местного Сопротивления. В составе разных партизанских отрядов, так называемых Гарибальдийских бригад, он принял участие во множестве боев с немцами. Писатель Сергей Смирнов, изучавший историю жизни Полетаева, так писал о Федоре: «Ему было свойственно удивлявшее его товарищей хладнокровие, которого он не терял в самые опасные моменты боя. Итальянские товарищи искренне полюбили этого русского и за могучее телосложение и высокий рост дружески прозвали его "гигантом Федором"».

Последний бой Полетаева произошел 2 февраля 1945 года при Канталупо-Лигуре. Его отряд был буквально прижат к земле огнем солдат из Туркестанского легиона, в котором служили коллаборационисты из представителей тюркских народов СССР. Промедли партизаны еще немного и к противнику подошло бы подкрепление, завершившее бы разгром.

Тогда Полетаев решил отвлечь врага. Он внезапно вырвался вперед и громким голосом на четком русском языке приказал легионерам бросить оружие. Ошарашенные этим неожиданным появлением солдаты решили, что к партизанам подоспела помощь, и стали сдаваться. Лишь один из них успел прийти в себя и застрелить Федора. Бойцы Сопротивления, тем не менее, воспользовались представившимся моментом и опрокинули противника.

Федора Полетаева посмертно наградили одной из самых почетных наград Италии — золотой медалью «За воинскую доблесть», которую для вручения его семье власти Генуи передали советскому консулу в 1947 году. Проблема была, однако, в том, что итальянцы знали его как Поэтана — в списки партизанского отряда фамилию советского сержанта внесли неправильно.

Лишь спустя 15 лет в 1962 году писатель Смирнов провел собственное расследование и установил, кем на самом деле был «гигант Федор». В том же году Полетаеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Форе Мосулишвили

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Старшина Красной Армии Форе Мосулишвили попал в немецкий плен в 1944 году. Его вместе с другими военнослужащими грузинского происхождения немцы планировали включить в состав одного из национальных коллаборационистских подразделений. Их перевели сначала в Польшу, а затем в Италию.

Форе, однако, не собирался служить нацистам. 7 сентября того же года вместе с семьюдесятью сослуживцами он сбежал и вскоре присоединился к итальянским партизанам, действовавшим в Пьемонте.

Мосулишвили отлично проявил себя в составе 118-й партизанской бригады и был назначен помощником командира соединения. На его счету десятки диверсий и засад, а также героическое, но, к сожалению, неудачное участие в защите просуществовавшей всего лишь полтора месяца партизанской «Республики Оссола» в октябре 1944 года.

3 декабря партизанский отряд Форе из шестнадцати человек был окружен нацистами в одном из селений в провинции Новара. Немцы пообещали сохранить жизнь бойцами, если их командир сдастся.

Поскольку командир отряда Эдо дель Гратта колебался, прекрасно понимая, какая незавидная участь его ждет в плену, к немцам по собственному желанию вышел Форе. Сказав, что именно он тот, кто им нужен, Мосулишвили внезапно поднес пистолет к виску и застрелился.

За свое самопожертвование, которое в итоге спасло жизни всем его соратникам, Форе Мосулишвили был посмертно награжден золотой медалью «За воинскую доблесть». В 1990 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Даниил Авдеев

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В отличие от других советских военнослужащих, примкнувших к движению Сопротивления в Италии, лейтенант Даниил Авдеев попал на Апеннинский полуостров не в эшелоне военнопленных, а вполне добровольно.

В 1944 году ему вместе с несколькими товарищами удалось сбежать из лагеря на территории Франции, а затем добраться до мирной нейтральной Швейцарии. Друзья, однако, не собирались в комфортабельных условиях дожидаться окончания войны и решили присоединиться к итальянским партизанам.

24 мая в городе Фриули Авдеев вступил в ряды батальона «Маттеотти» Гарибальдийской бригады «Тальяменто». Отличные боевые и лидерские качества, а также хорошие знания итальянского (язык он выучил, общаясь с итальянскими военнопленными в немецких лагерях) позволили Авдееву вскоре возглавить собственный партизанский батальон имени Сталина.

Даниил Авдеев погиб 11 ноября 1944 года, прикрывая вместе со своим подразделением отход основных сил в долине Арцино, при этом колонна противника была полностью уничтожена. Спустя 50 лет правительство Италии посмертно наградило его медалью «За воинскую доблесть».