Кто главный на МКС?

Международная космическая станция (МКС) — самый дорогостоящий и сложный проект человечества. За более чем двадцать лет в ее работе приняли участие почти все космические державы, а на станции побывали десятки людей.

При этом МКС не раз становилась предметом споров. Самый последний, например: что с ней делать после истечения срока эксплуатации? Пока что срок службы станции согласован до 2024 года, и у ее главных пользователей — России и США — планы на нее расходятся (о том, какие планы у России, мы подробно рассказывали тут). Кто вправе решать этот и другие вопросы?

Принадлежность станции

Как следует из названия, МКС — это совместный международный проект. На данный момент в нем участвует 14 стран:

Россия, США, Япония, Канада Бельгия, Германия, Испания, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Норвегия, Швейцария, Швеция.

Европейские страны из списка входят в Европейское космическое агентство.

Космическая станция над Средиземным морем НАСА НАСА

МКС делится на два сегмента: российский и американский. Их оба постепенно собирали из модулей. Обычно российские космонавты и американские астронавты трудятся на своих национальных сегментах, хотя ограничений на перемещения между ними нет.

За 23 года станция доросла до 15 основных модулей: шесть из них считаются российскими, семь — американскими, один европейским и еще один — японским.

Вид с МКС, сделанный астронавтом НАСА Томасом Маршберном НАСА НАСА

С модулями распределение примерно такое же: Россия использует свои модули, а остальная часть станции по согласованию сторон используются США, европейцами и японцами — есть четкое деление в процентах, кто и сколько рабочего времени может там проводить.

Бортинженер экспедиции 66 и астронавт НАСА Кайла Баррон на МКС НАСА НАСА

Но даже при таком четком распределении прав на использование МКС и ее имущества всегда были исключения. Например, модуль «Заря» вывели на орбиту самым первым. Его построили по заказу и на деньги НАСА, что до сих пор делает его собственностью американского агентства. Но считается он частью российского сегмента, ведь создала и вывела его на орбиту именно Россия!

Кстати, после закрытия в 2011 году программы Space Shuttle американцы и космонавты из стран-партнеров НАСА попадали на станцию исключительно на борту российских «Союзов». Девять лет Россия была единственным оператором пилотируемых запусков и обеспечивала доступ к станции, которая не может функционировать без человеческого присутствия.

Кто отвечает за МКС

Механизм принятия решений прописан в соглашениях под общим названием «Меморандум о взаимопонимании» (MOU). Его главный принцип — решения принимают на основе консенсуса. Однако управлять таким сложным проектом, как МКС, каждый раз собирая международный совет, было бы проблематично. Именно поэтому в MOU прописано, что назначенным управляющим МКС является НАСА. Это значит, что напрямую между странами-участницами никаких соглашений нет, есть только их соглашения с НАСА.

Шаттл "Индевор" над Космическим центром имени Линдона Джонсона НАСА НАСА

Управление МКС (ее сегментами и модулями) распределено между партнерами, но главный «штурвал», комната управления полетом всей станции, находится также в США, в Космическом центре имени Линдона Джонсона, Техас. Оттуда совместно со специалистами по баллистике из России корректируется, например, траектория МКС — во избежание столкновения с космическим мусором и другими объектами. Там находится «руководитель полета» — так называется должность человека, осуществляющего управление МКС.

На орбите тоже действует четкая иерархия и жесткая субординация. На самой станции есть командир МКС (это переходящая должность между космонавтами стран-партнеров). «Командир отвечает за выполнение задания и за безопасность экипажа. Собственно, этой простой фразой полностью определяется круг командирских обязанностей на МКС. Хотя нюансов у него очень много», —пояснял российский космонавт Александр Скворцов, будучи командиром станции. По большому счету, на орбите все знают, что им делать, — у всех есть собственная программа. Командир же нужен для принятия ключевых решений в случае нештатных и аварийных ситуаций, но он также подчиняется руководителю полета на земле.

Кто платит за МКС

У МКС нет единого бюджета, где был бы прописан ежегодный вклад каждой из сторон. Вдобавок часть этого вклада осуществляется не в денежном эквиваленте, а на условиях бартера — услугами, запусками, заменой оборудования и т.д.

Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне ЕКА ЕКА

Тем не менее, примерные расходы каждой из сторон можно посчитать. Главная финансовая ноша ложится на плечи США. За годы существования МКС объем общих инвестиций в неё составил более $150 млрд, и 100 из них вложила Америка. Ежегодно, по данным NASA, это $3-4 млрд. Страны ЕС тратят каждый год менее 1 млрд. Япония и Канада - еще меньше. Россия же на этот проект ежегодно выделяет примерно полмиллиарда долларов.