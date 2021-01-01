Утопить, превратить в заправку, продать: что Россия собирается сделать с МКС?

Срок эксплуатации одного из самых амбициозных и дорогих проектов человечества – Международной космической станции - закончится в 2024 году, но что с ней делать, партнеры решают уже сейчас.

На протяжении уже двадцати лет МКС остается единственным местом, которое позволяет человеку продолжительно находится в космосе. Станция находится в 400 км от Земли, и дальше этого рубежа мы не выбирались уже давно. Но срок ее эксплуатации истекает в 2024 году, МКС отживает свое, а человечеству нужно двигаться вперед – к Луне и Марсу.

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«Финансовая гиря» – так в последние годы все чаще называют МКС, куда уходит порядка 30-40% космических бюджетов стран-участниц проекта. Проблема в том, что рабочей альтернативы орбитальной станции пока нет, а проблем становится все больше.

Вариант 1: Просто утопить

В 2020 году ситуация с техническим состоянием МКС сильно ухудшилась. В августе в ее корпусе появилась трещина, в результате чего на станции упало давление. Сначала место утечки искали в американском сегменте, но в конце сентября «Роскосмос» сообщил, что трещина находится в российском модуле «Звезда». Это ключевой модуль всей станции, через его стыковочные узлы МКС заправляют топливом, пополняют запасы питьевой воды, а еще он отвечает за коррекцию орбиты (МКС – это махина размером с футбольное поле, и чтобы оставаться на орбите, ей нужна постоянная помощь).

Модуль «Звезда» в нижней части снимка Роскосмос Роскосмос

Тогда предполагаемое место утечки воздуха залепили «подручными средствами» – американским пластилином. Однако полностью проблему это не решило. В середине октября 2020 года космонавты нашли еще одну возможную брешь в переходном отсеке «Звезды» – с помощью пакетика чая, движение которого в невесомости зафиксировали камеры. Есть ли еще бреши в корпусе, пока не ясно, но 19 декабря МКС предупредили – у них кончается резервный запас воздуха для восполнения утечки. Это уже угроза безопасности самого экипажа.

Все это пока согласуется с недавним прогнозом российской РКК «Энергии» (ведущая конструкторская корпорация): «Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов», – сказал заместитель гендиректора Владимир Соловьев.

Не подлежит замене, в частности, и сам модуль «Звезда» – его производство не сохранилось с советских времен. Это значит, что его пришлось бы осваивать заново, на базе других технологий, и тратить много времени на испытания, чтобы убедиться в его готовности.

Все это наводит на одну мысль: поступить с МКС так, как это принято делать с массивными космическими объектами, отработавшими свой срок, – утопить в Тихом океане, вдали от судоходных путей. Объект частично сгорает в атмосфере, а фрагменты падают в воду. Так в 2001 году, например, была выведена с орбиты предшественница МКС – российская станция «Мир».

В США вопрос о вливании денег на поддержание устаревшей станции стоит особенно остро, ведь они несут примерно 70% всех расходов (Россия – 12%). Продление срока эксплуатации станции каждый год замораживает миллиарды долларов, которые могли бы пойти на создание новой станции и развитие готовых проектов. NASA уже заявили, что прекращают финансирование МКС с 2025 года, чтобы «высвободить» эту сумму. Россия же однозначно выступает за продление эксплуатации до 2028 или 2030 года. И хотя решения о ее судьбе пока ни у кого нет, выглядит так, что страны-участницы заинтересованы в том, чтобы МКС все же продолжала летать (но, вероятно, на других условиях).

«Основная причина такой заинтересованности – в отсутствии какой-либо замены для МКС у всех участников программы», – отмечает независимый эксперт и популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

Вариант 2: Отдать МКС в частные руки

В июне 2019 года NASA презентовали программу LEO – фактически, перевод МКС на коммерческие рельсы. Ведь если агентство перестанет платить миллиарды, это должен делать кто-то другой. Программа поощряет полеты частных астронавтов на МКС за счет негосударственных компаний, а также строительство частных орбитальных станций.

Три модуля МКС: «Звезда», «Заря» и «Юнити». 2000 год NASA NASA

«Роскосмос» аналогичный вариант всерьез никогда не рассматривал. Во-первых, частной пилотируемой космонавтики в России нет, это прерогатива сугубо государственная. Во-вторых, как отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов, за все эти годы МКС больше всего использовалась для исследований внеземного пространства и науки, и в этом ее основной смысл - опыты и научные программы на борту ведутся каждый день. «Проведение же опытов возможно лишь при наличии государственного финансирования», – говорит он.

Получается, что рассматривается покупка только американских модулей, а российские покупать никто не будет. И даже если бы нашелся такой покупатель, есть одна существенная проблема: российский стыковочный отсек МКС «Заря», что был сделан в России, по факту оплачивался в 90-х NASA в рамках негласной американской программы по поддержке российской космонавтики и поэтому тоже принадлежит NASA. «России придется делать новый стыковочный отсек, чтобы получить доступ к своим же модулям. А без стыковочного отсека МКС частникам не нужна», – считает Егоров.

Вариант 3: Станция-хаб

Еще один вариант использования МКС – переделать ее в хаб для доставки грузов на Луну. Появление орбитальной лунной станции - это лишь вопрос времени. Ее разные варианты (включая совместное развитие) рассматривают многие страны, и МКС может послужить «перевалочным пунктом». Это будет дешевле, чем если бы ракеты летели до Луны напрямую.

Роскосмос/Global Look Press Роскосмос/Global Look Press

Игроков, желающих эксплуатировать МКС в таком варианте, гораздо больше: лунные программы (или, как минимум, амбиции) есть как у космических агентств, так и у частников вроде SpaceX, концерна Boeing и у российской S7. «Роскосмос», в частности, планировал в том числе отправить к Луне части российского сегмента МКС к 2030 году, чтобы построить из них лунную орбитальную базу. Правда, у этого плана много скептиков и не самые реалистичные сроки. Вероятно, заинтересованность в МКС в нынешнем виде пока у России выше.

Вариант 4: Россия «отцепит» свои модули

Отделить российский сегмент и продолжить пользоваться многомодульным куском МКС единолично – еще один сценарий, его обсуждали гораздо чаще. Конец соглашения о совместной эксплуатации МКС после 2024 года позволит участникам отделиться. Но такой исход для России хоть и соблазнителен, но является куда более сложным, чем все предыдущие. Проблемы существуют как технические, так и финансовые.

Например, у ключевого модуля «Звезда», которому необходима ориентация и коррекция орбиты, нет собственных гиродинов (это специальные двигатели как раз для этих целей). К кормовому узлу модуля пристыкованы российские грузовые «Прогрессы», которые иногда включают двигатели для поднятия его орбиты. Но топливо для них расходуется быстро. Егоров отмечает, что сочетание американских гиродинов и российских двигателей ориентации – это один из ключевых элементов «брачного контракта», который делает невозможным «развод» МКС на две отдельные станции.

Роскосмос/Global Look Press Роскосмос/Global Look Press

Более того, по-прежнему никто не отменял износ станции и возможные новые трещины. В то же время и без того сильно дотируемая бюджетом РФ космонавтика теряет все больше денег. Продажа мест в «Союзах» после успешного запуска Crew Dragon от Илона Маска рискует сократиться до минимума; коммерческие грузовые запуски тоже постепенно переходят к конкурентам с 2012 года - с того момента, когда SpaceX вывела на рынок свою тяжелую ракету Falcon 9. А российское Министерство финансов считает, что финансирование «Роскосмоса» в следующие три года нужно сократить – еще на 60 млрд рублей.

Вариант 5: Сделать новую национальную станцию

Пока идея создать собственную национальную станцию взамен МКС – Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) – звучит громче всего. За нее ратует лично гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин: «МКС просуществует, наверное, до 2030 года. Сейчас мы приступает к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля. <...> Мы к ней планируем нарастить еще несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию».

Роскосмос/Global Look Press Роскосмос/Global Look Press

По его словам, новая станция, в отличие от МКС, сможет дозаправлять корабли и спутники, увеличивая срок их службы. На ней также планируется разместить цех для сборки космических аппаратов, которые полетят на Луну, Марс и к астероидам, и штаб по руководству всей орбитальной группировкой. Один из модулей будет коммерческим, для четырех туристов – там установят два больших иллюминатора и будет доступ к WiFi. Как говорят, все модули для РОСС могут быть выведены на орбиту с помощью ракет-носителей «Ангара-А5» – вторую за шесть лет ракету Россия запустила в декабре 2020 года, на ее разработку ушла четверть века.

Пожалуй, ключевое преимущество РОСС – ее неограниченный срок существования за счет заменяемых модулей. Но российские эксперты говорят, что РОСС хоть и хороша как идея, но может ею и остаться. «Российские планы очень часто меняются, поэтому утверждать, что после МКС Россия построит свою станцию, я бы не стал», – говорит инженер Александр Шаенко, который разрабатывал ракеты-носители «Ангара-А5» и KSLV.

За примерами «долгостроев» далеко ходить не надо: один из модулей под названием «Наука», который должен был стать научным модулем МКС в российском сегменте, по плану собирались вывести на орбиту еще 11 лет назад, но этого так и не случилось.